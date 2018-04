Ve svetru a v džínách na pracovní pohovor raději nechoďte

"Při ucházení o zaměstnání platí, že velmi důležitý je první dojem," vysvětluje Luboš Rejchrt. "Vhodné oblečení je samozřejmostí, a to se liší od pozice, na kterou se absolvent hlásí. Záleží také na firemní kultuře dané společnosti a tyto informace se dají získat od známých, rodičů apod. Jestliže se vám informace získat nepodaří, slušné oblečení nikdy nic nezkazí," dodává manažer.

Chybu neuděláte, když budete volit sukni s klasickou délkou kolem kolen nebo těsně nad nimi. K ní si však vždy oblečte silonky. Vhodné jsou i kalhoty a kostýmy, ke kterým vždy zvolte jednoduchou halenku, tričko bez výrazného výstřihu a potisku nebo jemný svetr, který – pokud vypadá dobře – může nahradit i sako. Ovšem rolák na lyžování a rustikální svetry jsou pro tuto příležitost nevhodné.

Pánové zase nikdy nic nezkazí, pokud si na pohovor vezmou klasický oblek a kravatu. Možné je i ležérnější oblečení, ale rozhodně by nemělo být sportovní nebo příliš volnočasové.

Agentury mohou pomoci

Rozhodně se vyhněte rozparkům, hlubokým výstřihům, výrazným doplňkům, jako jsou pásky, šperky nebo šátky, křiklavým barvám i příliš průsvitným materiálům. Žádný kus oděvu by neměl být těsně obepínající. Nejen kvůli tomu, že je takovýto střih pro pohovor nevhodný, ale také se v něm nebudete cítit uvolněně. Z tohoto důvodu se také vyvarujte nepříjemným materiálům. Dejte si pozor i na obuv, aby nebyla sportovní a byla vyčištěná.

Odborníci doporučují připravit si oblečení na pohovor minimálně den předem. A pokud si nebudete vědět rady, co si můžete vzít na sebe a co už by mohlo být nevhodné, nechte si podle manažera Grafton Recruitment poradit u personální agentury.