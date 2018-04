Ve volném prodeji vyjde mobil levněji

Pro srovnání: V internetových obchodech lze například koupit Siemens A57 za 2099 korun. Základní nedotovaná cena u operátorů činí 2077 korun (Oskar) nebo 3399 korun u T-Mobilu. Nokii 3100 lze pořídit volně za 3399 korun, u Oskara za 3977 korun, T-Mobile prodává tento typ za 4999 korun a Eurotel za 3995 korun.



Operátoři sázejí na telefony s fotoaparáty

I letos mobilní operátoři očekávají vysoké tržby. A to i přesto, že na každého obyvatele České republiky připadá podle odhadů jeden mobilní telefon. Zhruba 20 procent lidí ho přitom nemá, naopak někdo jich vlastní hned několik. Zdálo by se, že na trhu již není příliš velký prostor, ale operátoři si hodně slibují od nových technologií. Letošním hitem jsou telefony s vestavěnými fotoaparáty, které spadly do kategorie dostupné většině zájemců.

Například u Oskara lze v kombinaci s tarifem koupit Siemens C65 za 577 až 2977 korun v závislosti na ceně paušálu. Přitom po půlroce je možné tarif vypovědět a přejít třeba na předplacenou kartu. Za stejný telefon kupovaný s Oskartou zaplatí zájemce 3997 korun. T-Mobile a Eurotel nabízejí těm, kdo se upíšou na dva roky, telefon s fotoaparátem dokonce za jednu korunu. Na rozdíl od Oskara je přístroj blokovaný pro SIM karty konkurence. A na volném trhu stojí Siemens s fotoaparátem okolo 4500 korun.