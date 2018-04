Ve výhodě jsou ti, kdo mají mzdu přímo v pracovní smlouvě

"Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon. Snížení mzdy může proběhnout jen s vaším souhlasem," vysvětluje advokátka Petra Sochorová z kanceláře Havel & Holásek. Podle ní občas k takovýmto dohodám dochází – třeba v případě vrcholového managementu, který může souhlasit s nižší mzdou, aby firma zvládla problémy a mohla se lépe vypořádat s krizí.

Když vás zaměstnavatel požádá o nový podpis smlouvy s nižší mzdou, zvažte, jak na tom firma je. Pokud je její finanční situace špatná, může být někdy výhodnější podepsat, protože jinak byste mohli být mezi těmi, kdo při reorganizaci mohou dostat výpověď. Anebo by firma nemusela krizi ustát.

Kolektivní smlouva ochrání

Špatně na tom nejsou ani ti, kdo mají výši mzdy sjednanou v kolektivní smlouvě. "V tomto případě se zaměstnavatel musí na případném snížení mezd dohodnout s odbory," vysvětluje advokátka.

Teoreticky v nejhorším postavení jsou zaměstnanci, jejichž výše mzdy je dána vnitřními předpisy společnosti nebo mzdovým výměrem. Pracovní smlouvu sice také podepíšete, ale v ní není výše mzdy. Je ve mzdovém výměru, který dostanete až po nástupu do práce a který můžete, ale nemusíte podepsat. Pokud se zaměstnavatel rozhodne vaši mzdu ve mzdovém výměru snížit, měl by vás předem informovat. Kdy přesně? "Musí to být vždy s předstihem, ideálně tedy ke konci měsíce s platností na měsíc následující," doporučuje advokátka Petra Sochorová.

Neděje se to často, ale když se tak stane, nemáte šanci si stěžovat. "Jsou to totiž dokumenty vydávané zaměstnavatelem a on sám je může podle svého uvážení změnit, aniž by k tomu potřeboval souhlas pracovníků," dodává advokátka. Pokud však v podniku fungují odbory, musí to šéf konzultovat s nimi.

"Zaměstnavatel by měl každopádně oznámit důvod, proč mzdy snižuje. Rozhodně by mzdy neměly být sníženy například o celé dvě třetiny," říká advokátka s tím, že limit, jak snížit mzdu, v zákonech není – tedy kromě toho, že nesmí být nižší než minimální mzda.

Žádné výmluvy!

Poslední dobou se zaměstnavatelé často odvolávají na krizi a posílají mzdy třeba jen ve výši 80 %. Pokud nevyhlásili částečnou nezaměstnanost, kterou posvětily odbory nebo úřad práce, anebo nezměnili platový výměr, nemají na to právo. Situace je tedy stejná, jako by vám mzdu nevyplatili celou.

Právníci doporučují nejdříve písemně informovat zaměstnavatele a pokusit se o řešení dohodou. "Máte možnost obrátit se na soud, který vydá rozhodnutí, aby vám mzda byla doplacena v plné výši," radí advokátka z kanceláře Havel & Holásek. Po uplynutí 15denní lhůty můžete okamžitě zrušit pracovní poměr výpovědí, přičemž máte právo na tříměsíční odstupné.

Jen 60 % mzdy?

Menší mzdu – nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku – můžete nejdéle jeden rok pobírat v případě, že firma pro vás nemá dostatek práce. Ocitáte se v tzv. částečné nezaměstnanosti. "Pokud se pro takovéto opatření zaměstnavatel rozhodne, musí k němu mít souhlas odborů, a nejsou-li, pak úřadu práce," říká advokát Tomáš Rašovský. Pokud 60 % vaší mzdy činí méně, než je minimální mzda – tj. 8 000 korun hrubého, úřad práce na vaši žádost doplatí dorovnání.