Ve výpovědní lhůtě máte nárok na půl dne volna v týdnu, abyste si našli práci

"Není problém, když někdo ztratí práci. Problém nastane ve chvíli, kdy člověk ztratí energii a schopnost přijímat změny," vysvětluje psycholog Ivan Skalík. Věnuje se rozvoji osobnosti v psychoterapeutické praxi i ve firmách formou koučování. Zůstaňte aktivní, jinak by mohlo dojít k nejhoršímu, a to je dlouhodobá nezaměstnanost. Po roce hrozí, že si na život na dávkách zvyknete.

První krok

Pokud vás šéf zaskočí výpovědí, odejděte někam, kde si v klidu můžete srovnat myšlenky. "Dívejte se na to třeba tak, že právě máte možnost změnit svůj život. Každý z nás to v minulosti už několikrát chtěl, nikdo není se svou prací stoprocentně spokojený. Tak právě nyní nastala ta šance," radí Skalík.

Když ztratíte práci - Se situací se smiřte. Otázky proč já, a ne někdo jiný ničemu nepomůžou.

- Věnujte čas přátelům i tomu, co vás baví (nebo kdysi bavilo). To vás nabije energií.

- Najděte ve svém okolí někoho, s kým si můžete o problému promluvit.

- Pokud se obavy nevytratí, neobávejte se najít odbornou pomoc. Zdroj: psychoterapeut Ivan Skalík

Za druhé – nelitujte se

"Málokdo se vyhne období, kdy přemýšlí nad tím, proč jsem výpověď dostal já, a ne kolega," říká psychoterapeut. "Toto období je přirozené, ale nesmí trvat příliš dlouho. Stejně jako odmítání smířit se s realitou: třeba že budete psát šéfovi, aby vás vzal zpátky, atd."

Za třetí – hledejte hned

Práci hledejte už ve výpovědní lhůtě. Za zákona máte nárok na půl dne placeného volna v týdnu, abyste obcházeli budoucí zaměstnavatele. Volno můžete po dohodě se šéfem spojit i do jednoho dne – což je efektivnější. Nicméně mohou po vás chtít potvrzení, že jste novou práci hledali. Připravte si životopis, s vypracováním vám poradí i na úřadu práce. Vzory jsou na pracovních portálech jako jobdnes.cz, kde můžete životopis vyvěsit, aby si vás firma našla i sama.

Jak hledat práci - Dejte svůj životopis na osvědčený pracovní portál.

- Hledání zaměstnání věnujte tolik času, jako byste chodili do práce.

- Zjistěte na úřadu práce, jaké šance máte se svou profesí. Nebraňte se rekvalifikaci.

- Práci hledejte nejen v novinových inzerátech, ale také na internetu, využijte i personálních agentur a nabídek úřadu práce.

Za čtvrté – zůstaňte aktivní

Po skončení výpovědní lhůty se do tří dnů zaregistrujte na úřadě práce a požádejte o podporu. Práci hledejte každý den, jako by to bylo zaměstnání na plný úvazek. Ráno začnete prohledávat inzeráty, rozesílat životopisy a chodit na pohovory. Nehledejte jen ve svém oboru. Sepište si své dovednosti a zamyslete se, co jiného byste mohli dělat.

Za páté – nepropadejte skepsi

Může se hodit Velká nabídka volných míst s možností vložit vlastní inzeráty na www.jobdnes.cz

To, že obejdete třicet zaměstnavatelů, než seženete práci, není nic neobvyklého. Zprvu chtějte ta nejlepší místa, pak z nároků slevujte. "Pokud si budete říkat, že práce není, a nebudete hledat příležitosti, jak se uplatnit, k ničemu to nepovede. To, jak jsme naladění a jak se dokážeme vypořádat s problémy, o nás vypovídá mnohé a vnímají to i naši potenciální zaměstnavatelé. Sklíčenost a defenzivní uvažování nepřesvědčí okolí o naších schopnostech, ba právě naopak odrazuje. A neverbální signály vypovídají mnohé," varuje psychoterapeut.