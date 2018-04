Ve zdravotní pojišťovně stát fronty nemusíte, přehled stačí podat do 30. dubna

Co se týče stanovení výše odvodů zdravotního pojištění, tak tam s přijetím daňové reformy od 1. 1. 2008 k žádným změnám nedošlo. Zásadní změnou je ovšem fakt, že pojištěnec zdravotní pojišťovny již není povinen podat nejpozději do osmi dnů po návštěvě finančního úřadu s daňovým přiznáním i Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti.

Je tedy trochy zbytečné stát v prvních dubnových dnech fronty ve zdravotní pojišťovně (tvoří se zejména ve Všeobecné zdravotní pojišťovně), neboť je na to čas do konce dubna. Jak je to ale s placením doplatku vyplývajícího z přehledu?

Platit doplatek musíme bohužel stále do osmi dnů

Termín pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění nebyl bohužel novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění změněn a nebyl sjednocen s datem podání přehledu. Doplatek spočítaný z rozdílu mezi zálohami pojištěnce a skutečnou výší pojistného plynoucí z dosažených příjmů je tedy nadále splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Kdybych to měl uvést na příkladu, tak poplatník podal daňové přiznání 25. 3. 2008. Vyplývá mu povinnost zaplatit doplatek nejpozději do 2. 4. 2008. Na druhé straně takový poplatník a pojištěnec má právo zanést přehled na svoji zdravotní pojišťovnu až v poslední dubnový den.

Využijí toho asi jen ti, kteří si přehled dokážou sami vyplnit

Smůlu mají asi ti, kteří počítali s tím, že jim přehled pomůžou vyplnit ve zdravotní pojišťovně a hned zaplatí i v hotovosti případný doplatek. V takovém případě se asi frontám nevyhnou.