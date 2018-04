Ve zkušební době vám během prvních 14 dní nemoci zaměstnavatel výpověď dát nemůže

Ještě loni během pracovní neschopnosti vyplácela "nemocenskou" správa sociálního zabezpečení. Od Nového roku však platí nový zákon, podle kterého jsou dávky ze sociálního pojištění hrazeny až od 15. dne nemoci.

Náhradu mzdy do té doby proplácí zaměstnavatel, a to od 4. dne pracovní neschopnosti kromě sobot a nedělí. Žádost o výplatu dávky se podává u zaměstnavatele, který ji předává správě sociálního zabezpečení.

Jsem ve zkušební době

Pokud se do pracovní neschopnosti dostanete ve zkušební době, může vás napadnout, že firma by se vaším propuštěním mohla snažit vyhnout placení náhrady mzdy. Nikoli. Přestože ve zkušební době můžete dostat výpověď kdykoli bez udání důvodu, právě oněch 14 dní nemoci jste chráněni zákonem a pobíráte od firmy náhradu mzdy.

"Po uplynutí této doby zaměstnavatel pracovní poměr zaměstnance zrušit může, i když ještě neskončila jeho pracovní neschopnost," upozorňuje Klára Valentová, specialistka na pracovní právo advokátní kanceláře Ambruz & Dark.

Rozhodně se, pokud onemocníte během tříměsíční zkušební doby, zkušební doba o čas strávený v pracovní neschopnosti prodlouží. Takže pokud jste byli nemocní tři týdny, skončí vám tříměsíční zkušební doba za tři měsíce a tři týdny.

Dal jsem výpověď

Pokud onemocníte ve výpovědní době, stále vám náhradu mzdy od 4. do 14. dne proplácí zaměstnavatel. Pak dostáváte dávky od správy sociálního zabezpečení. V případě, že ochoříte například tři dny před ukončením pracovního poměru a výpovědní doba by tak měla uplynout ve chvíli, kdy jste v pracovní neschopnosti, nezapočítává se období pracovní neschopnosti do výpovědní doby.

Zaměstnavatel vám bude od 4. kalendářního dne vyplácet náhradu mzdy. Pracovní poměr přitom skončí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby po skončení nemoci.

Jsem v ochranné lhůtě

Po vašem odchodu ze zaměstnání se dostáváte do sedmidenní ochranné lhůty. Po tuto dobu ještě platí sociální pojištění, tedy pokud onemocníte na déle než dva týdny, budete dostávat dávky od správy sociálního zabezpečení - ovšem až od 15. dne nemoci.

Jestliže jste se mezitím zaevidovali na úřadě práce, budete podle tiskové mluvčí Úřadu práce v Ostravě Svatavy Baďurové pobírat od 4. do 14. dne nemoci podporu v nezaměstnanosti. Pak přijdou na řadu dávky ze sociálního pojištění, které budete dostávat až do doby, než vás lékař uschopní. Vyplácení podpory se přeruší.

příklad Je vám méně než 50 let a máte nárok na podporu v délce pěti měsíců. Jestliže vás do sedmi dnů od ukončení pracovního poměru skolí nemoc, budete podporu v nezaměstnanosti pobírat první dva týdny. Od 15. dne budete dostávat od úřadu nemocenskou. Zbytek podpory vám bude úřad vyplácet až po uzdravení, bez ohledu na to, jak dlouho jste stonali.

Jsem bez práce

Jinak je to případě, že onemocníte až po ochranné lhůtě, ale jste registrováni na úřadě práce. Podporu v nezaměstnanosti tak budete pobírat i v době nemoci. Nárok na ni se však vaší pracovní neschopností neprodlužuje, takže po jejím vypršení budete dostávat jen dávky hmotné nouze - příspěvek na živobytí a bydlení, o který si zažádáte na obecním úřadě. (Je-li váš stav velmi vážný, mohou vám pomoci sociální pracovnice v nemocnici.) U těchto dávek se sledují nejen příjmy, ale i majetek - který byste mohli prodat.

Nejsem evidován

"Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou je uznána dočasně neschopnou práce," zdůrazňuje specialistka na pracovní právo advokátní kanceláře Ambruz & Dark. Pokud jste tedy onemocněli jako nezaměstnaní a nestihli jste se zaregistrovat na úřad práce, půjdete se na něj zaevidovat až po skončení nemoci.

Jestliže vám už také vypršela sedmidenní ochranná lhůta, nemáte nárok na nic. V takové situaci vám může pomoci jen obecní úřad, od kterého budete dostávat minimum - tedy jen dávky hmotné nouze. U nich se však sleduje i to, jaký jste v posledních třech měsících měli příjem, a pokud byl průměrný, můžete dávky dostávat až později, neboť se počítá s tím, že máte něco našetřeno. Konkrétní podmínky nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi vždy zkonzultujte na místně příslušném pověřeném obecním úřadě.

Firma je v insolvenčním řízení

"Pokud je zaměstnavatel v insolvenčním řízení a zaměstnanec je v dočasné pracovní neschopnosti, uplatní nárok na náhradu mzdy u insolvenčního správce," vysvětluje Klára Valentová. Pokud insolvenční správce náhradu mzdy nevyplatí ve správné výši a včas, je třeba obrátit se na soud.

Můžete také okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud vám nevyplatí náhradu mzdy nebo jakoukoli její část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. V tu chvíli vám vzniká nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.