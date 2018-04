Večery a víkendy jsou moje

Vychází vám jako matce zaměstnavatel vstříc?

Já myslím, že vůbec neřeší, že jsem maminka. Ale u pohovoru jsem řekla, že nechci strávit život v letadle a že víkendy a večery jsou moje. Od pěti do osmi mám v kalendáři „nedomlouvat žádné schůzky“. To je doba, kdy jsem doma, hrajeme si, vaříme večeři, to je prostě náš čas.

Máte pevnou pracovní dobu?

V Googlu je podstatné, že je hotová práce, a já se snažím, aby moje práce měla řád. To neznamená, že v devět hodin večer někdy nejdu na mail. Ale když nejsem dostupná mezi pátou a osmou hodinou odpolední, tak se nic neděje, věci se dají řešit buď předtím, nebo potom.

Umíte si dobře zorganizovat čas. Organizujete i své okolí?

Mám k tomu, zdá se, přirozené vlohy. A moje blízké okolí se tím jednak baví, jednak to částečně ignoruje - speciálně když jim začnu příliš organizovat život, ale hlavně se s tím naučilo efektivně pracovat. Ono to má své nesporné výhody, umět dobře využít 24 hodin denně. Čas je veliký luxus.

Takže sečteno podtrženo je to oboustranně ku prospěchu?

V určitém směru je důležité, že člověk stihne to, co potřebuje.

Máte v nabitém programu i nějaký vlastní prostor?

V průběhu týdne je to samozřejmě obtížné, musím odevzdat kvalitní práci společnosti, která mě platí. Na druhé straně je rodina, která musí fungovat. Alfa a omega toho je, že mám doma skvělého partnera, který takovou práci nejen z vlastní zkušenosti zná, ale maximálně mě podporuje. Bez pochopení nejbližšího okolí se to skutečně zvládnout nedá. Ale i během týdne takový prostor pro sebe mám. Ráno si jdu zaběhat nebo si dám dobrou kávu ve své oblíbené kavárně a přečtu si k tomu noviny, večer si vezmu knížku nebo se věnuji vytváření her.

Váš manžel je také manažer. Jak se dají dvě manažerská zaměstnání skloubit?

Organizace, tolerance, podpora. Není na to žádný jednoduchý návod. Není to otázka: TY, nebo JÁ? Je to otázka JAK. Někdy ustoupí on a někdy já. Kdyby mi muž v tomto nerozuměl, vůbec by to nešlo.

A taky je určitě individuální, jestli má jít žena po mateřské do práce a kdy.

Stoprocentně. Je spousta skvělých žen, které pověsily práci na hřebík a zůstaly doma pět, deset let, našly si řadu aktivit mimo původní profesi. Podívejte se třeba na česká Mateřská centra! Na druhé straně je hodně maminek, které zůstaly doma dva tři týdny a šly zpátky do práce, protože to potřebovaly. A já věřím tomu, že pokud je máma spokojená, tak je spokojené dítě, a tím je spokojená i rodina. Rozhodně nejsem zastáncem modelu superžena, tedy: „Musím zvládnout všechno sama.“

Je těžké být v Česku matkou?

V Česku je skvělé, že žena může být relativně dlouhou dobu s dítětem doma - pokud chce. Rodičovská je tuším stále tři roky, to je jistě evropský nadstandard. Pro mnoho firem je však nereálné nabídnout ženě po třech letech stejnou práci. Na druhou stranu, když žena čeká dítě, není úplně správné tvářit se, že se nic neděje. Zároveň není určitě dobré vnímat to tak, že tato paní tady pracovala, teď bude mít rodinu, a to tedy znamená, že my s ní už nemůžeme počítat. Pro mnoho žen může být důležité vrátit se do své komunity, ke své práci. Je to zkrátka velice individuální. Je podstatné, aby existovaly různé scénáře a možnost volby.

Kariéra versus rodina

Taťána le Moigne Před nástupem do společnosti Google pracovala mimo jiné v Microsoftu a jako poradce easyJet. Ve volném čase vytváří dětské stolní hry. Manžel je Francouz a pracuje jako manažer v Microsoftu.