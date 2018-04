Vědce ctíme, podnikatelům závidíme

K nejméně oblíbeným patří podnikatelé a politici. Bez ohledu na hodnocení, která vyplývají z žebříčků sympatií, je možné každou profesi vykonávat profesionálně. Kvalitní práci lidé vždy ocení. Ať už děláte profesi zatracovanou nebo naopak vzbuzující respekt a obdiv.

Vědci a lékaři jsou nejoblíbenější

Práce vědců není vidět. Je zahalena tajemstvím, přináší výsledky často až po letech. Pokud se některému z vědců podaří najít lék na těžkou chorobu, je to vždy zázrak. „Vědci jsou výjimeční. Málokdo se jím stane, práce vyžaduje velké sebeobětování, nebyla a často není u nás příliš dobře placená. Lidem patrně imponuje, že vědci dělají něco z nadšení, aniž očekávají velké zbohatnutí,“ říká Hana Vydrová, konzultantka firmy Topstyle. Podobně lidé nahlížejí na většinu lékařů. Toto tradičně vysoce společensky hodnocené povolání neztratilo svůj kredit ani v minulých dobách socialismu. Všichni lékaře někdy potřebujeme a v nouzi se na něj obracíme s důvěrou. Stejně jako u vědců, i v tomto povolání jde o výjimečně vzdělané lidi, kteří přinášejí do své práce „něco navíc“ - slouží lidem a mnozí z nich musí být k jejich záchraně k dispozici ve dne v noci.

Zemědělství je dřina

Profese zemědělce se řadí na třetí místo v žebříčku oblíbenosti. Toto povolání se od dvou předchozích výrazně liší. Je fyzicky i časově náročné. Zemědělci pracují za každého počasí a jejich práci jim jen těžko může někdo závidět. Kvůli nejrůznějším zákazům a příkazům o dovozu a vývozu mohou jen stěží soutěžit s evropskou konkurencí. Nikdo si jistě nemyslí, že drobný zemědělec celodenní prací na poli zbohatne.

Slibuji, co jsem slíbil…

Z průzkumů vyplývá, že oblíbenost politiků všeobecně mezi lidmi klesá. Důvodem jsou jejich časté aféry a korupční skandály, které média s gustem propírají. Lidé mají velmi často oprávněný pocit, že politici se starají především o vlastní prospěch a veřejný zájem je jim cizí. „Je to stejné jako v jiných profesích - jeden nepoctivec zkazí pověst deseti poctivým. Zveřejňování jejich pracovního nasazení v parlamentu k vylepšení jejich image taky nepřispívá. Lidé vidí, že politici jsou neprávem velmi dobře odměňováni.e Bohužel z peněz daňovýcch poplatníků, to znamená nás všech. Ve vyspělých demokraciích jde do politiky člověk materiálně zajištěný, což u nás neexistuje,“ dodává konzultantka Hana Vydrová. Na otázku, proč jsou někteří politici více oblíbení než jiní, ministr kultury Vítězslav Jandák odpovídá: „Asi proto, že mluví s lidmi srozumitelně a otevřeně. Nepoužívají nic neříkající věty a klišé.“

Je podnikatelům co závidět?

Proč ani podnikatelé nepatří mezi oblíbené? „Důvodem může být závist,“ říká Vladimír Matějka, majitel stavební firmy „I já se s ní občas setkávám, a to bohužel nejen od cizích, ale i ze strany svých nejbližších, z rodiny. Sám ostatním podnikatelům přeji to nejlepší, protože vím, že to není jen o penězích, ale i o odpovědnosti nejen za firmu, ale i za její zaměstnance, a tedy i jejich rodiny.“ Někteří lidé se domnívají, že každý podnikatel vydělává velké peníze, chodí na golf a moc se nenadře. Málokdo si uvědomí, že podnikatelem je i drobný živnostník, který každý den řeší spoustu starostí s odběrateli, dodavateli i úřady. Musí si obstarávat zakázky a práci věnovat mnohem více hodin, než zaměstnanec.

O podnikatelích, kteří nesou odpovědnost za velké množství pracovních míst a vývoj firmy, se toho veřejnost nedozví zdaleko tolik, jako o tunelářích a podobných zbohatlících.

Sympatie k profesím

Nejoblíbenější:

Vědci

Lékaři

Zemědělci

Horníci

Nejméně oblíbení:

Politici

Úředníci

Policisté

Podnikatelé

