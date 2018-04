Vědecký pracovník si před Vánoci bere dovolenou, aby mohl prodávat kapry

Jak jste se k této práci dostal?

Než šel můj kamarád na VŠ, studoval střední rybářskou školu a ryby prodával už od prváku. Ve třeťáku jeho šéf sháněl prodejce a on věděl, že rybu vykuchat umím, tak mně to nabídl a já přijal. Pro studenta to je příjemný přivýdělek, i teď se mi to hodí.

Prodáváte kapry poprvé nebo si tím přivyděláváte každý rok?

Letos budu prodávat sedmým rokem.

Co děláte po zbytek roku, když v zimě prodáváte kapry?

Pracuji v molekulárně biologické laboratoři jako vědecký pracovník.

Vyděláte si tolik, že třeba v lednu nemusíte pracovat?

Ne, to opravdu ne. Výdělek závisí na mnoha věcech. U našeho šéfa dostaneme 2 000 korun jako paušál a zbytek máme za opracování ryb a to, co nám lidé nechají od cesty. Podstatnou měrou se na výdělku podepíše i poctivost prodejce a okolní teplota (pokud mrzne, tak namrzá voda na váze a každá ryba je rázem o něco těžší). No a samozřejmě kolik ryb se prodá a kolik je na stánku lidí. Já osobně jsem vcelku poctivý, na stánku jsme dva. V noci si ryby hlídáme sami a nemusíme tedy nikoho platit. No a za 4 dny mívám lehce přes 10 000 korun. Celkem člověk u stánku stráví 80 hodin, takže to vychází asi na 130 korun za hodinu.

Co všechno musíte při své práci zajistit?

Musím si sehnat dodávku, ve které budeme spát a nástroje na opracování ryb. Kádě, váhu, stůl, hadice a ryby nám dodá šéf.

Baví vás tato sezónní práce?

Ano, s kolegou je legrace a baví mě kontakt se zákazníky. Kdyby mě to štvalo, tak to nedělám.

Vy jste biolog. Je pro vás tedy zabití a vykuchání kapra snazší?

Ne, s tím, co jsem se učil na škole, to nemá nic společného. Pracovat s masem mě vždy bavilo a vcelku mi i šlo. Ryby jsem se naučil opracovat zamlada, když jsem pytlačil.

Nezatoulala se vám někdy do kádě nějaká jiná ryba?

Občas je tam malý karas, okoun nebo línek, ale většinou v dost hrozném stavu.

Jaký je úhyn během prodeje a co se s mrtvými kapry pak děje?

Za těch sedm let mi nepošla žádná ryba. Rybáři s rybami nakládají jako s uhlím a on konec konců, při těch objemech ryb se kterými manipulují, není individuální přístup možný. Obecně ryby, které jsou v kádích, jsou dost potlučené, odřené a tak. Například pokud kapr při nakládání spadne ze čtyř metrů z korby nákladního auta, tak mu to moc neprospěje, ale zůstává živý a pojde až za několik dní. Takto zraněná ryba se staví na bok a má trochu jinou barvu. Jestliže v kádi vidím nějakou rybu, která nevypadá fit, tak ji co nejdříve prodám někomu, kdo nechce živou a je to vyřešeno. Pokud některá ryba uhyne, hodí se do živočišného odpadu, který skončí v kafilerii.

Co se stane s rybami, které neprodáte?

Odebere je zpět rybářství, které nám je dodalo a ty naše vozí do průmyslové zpracovny (jatka pro ryby), je možné je vrátit zpět na sádky.

Co všechno prodejci musí umět? Máte nějaké speciální školení?

O žádném školení nevím, akorát je potřeba průkaz pro práci v potravinářství. Dobrý prodejce by měl umět kompletně opracovat rybu pod 5 minut. Měl by umět s rybou manipulovat (vylovit ji, položit na váhu a zabít) tak, aby se mu při práci několikrát nevysmekla. Měl by umět násobit z hlavy necelá čísla (např. 2,4x85). Většina majitelů stánků ale nijak neprověřuje, co kdo umí, takže prodejce v podstatě nemusí umět nic, akorát je to na něm potom při práci vidět.

Máte nějakou veselou historku z prodeje?

Ale jo, většinou se nasmějeme dost, akorát je to krapet monotónní: Pudl se zamazal od krve, vypadá legračně a majiteli to vadí. Za pudla lze dosadit dítě nebo kožich.

No, potom jedna politicky nekorektní: Odpad z ryb se odhazuje do kýble, který nevypadá moc chutně (asi jako kýbl vnitřností) a přijelo auto Asiatů pro rybu. Jeden spatřil odpad a že ho koupí. No, pravil jsem, že není na prodej a dotyčného jsem podaroval. Nevím, co dělal s 30 kg toho sajrajtu, ale s kolegou jsme žertovali, že má čínskou restauraci. Dost lidem nepřijde legrační ani jedna, ale v tom případě by se některým nezdála veselá celá tato práce.



Věnujete se ještě nějaké jiné sezónní práci? Jako například pletení pomlázek?

Ne, tohle je jediná. Pomlázku neumím (smích)

Jíte na Vánoce kapra?

Ano, ale jen kousek, kvůli tradici. Řízek mi moc nechutná, ale rybí polévku mám rád.