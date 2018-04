Veletrh vzdělávání a kvalifikace

Získat informace o možnostech studia na středních a vysokých školách nebo odborných učilištích, o nabídce jazykových kursů a škol, o možnosti získání výhodnějšího pracovního místa, nabídkách studijních pobytů doma i v zahraničí či rekvalifikačních kursech lze 9. až 11. listopadu 2000 v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v Praze na veletrhu Vědma 2000.Letos, již posedmé, bude více než 70 institucí nabízet vzdělávací programy. "Vzhledem k velmi častým změnám v životě každého z nás a celé společnosti je získání kvalitní a zejména včasné informace o nových šancích tou nejlepší devízou pro úspěšné rozhodování, jak dál," uvádí manažer veletrhu Pavel Špatenka.O možnostech rekvalifikačních kursů a aktuálním přehledu volných míst se lze informovat v prezentačním místě (jednoho z hlavních vystavovatelů) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Můžete se zde také dozvědět o činnosti informačních středisek úřadů práce. Ta jsou přínosná při hledání práce a rozhodování se o volbě povolání a fungují v každém okrese. Ve stánku Národního vzdělávacího fondu je možné se seznámit s projektem zapojení českých institucí do současného vzdělávacího systému Evropské unie. Ten by měl vést ke zvýšení odbornosti pracovních sil a tím k větší kokurenceschopnosti.Tradičně nejpočetněji jsou zastoupena střední odborná učiliště. Řada z nich se představí i praktickými ukázkami dovedností svých učňů. Například Střední odborné učiliště potravinářské z Jílového u Prahy bude předvádět výrobu čokolády, Středisko praktické výchovy zlatnické z Prahy 5 vystaví ukázky z tvorby učňů. Mezi desítkami středních škol představí možnosti náplně studia například Střední technická škola hl. m. Prahy nebo Střední škola aplikované kybernetiky z Hradce Králové. "Naši studenti předvedou ukázky počítačového modelování různých objektů podle vlastních návrhů," říká Martina Langová, zástupkyně ředitele školy.Z vysokých škol, které se zúčastní letošního ročníku veletrhu, lze vybrat první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy z Prahy, Vysokou školu báňskou - technickou univerzitu v Ostravě nebo Soukromou vysokou školu ekonomických studií v Praze. Své studijní programy a možnost studia i pro civilisty budou nabízet také tři vysoké vojenské školy: Vojenská akademie v Brně, Vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově a Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně z Hradce Králové."Naše škola pořádá v šesti jazycích denní pomaturitní studium, odpolední a večerní kursy, individuální výuku i výuku ve firmách. Studium jazyka při zaměstnání umožňujeme také ve víkendových kursech. Zajišťujeme výuku v zahraničí i studium češtiny pro cizince," přibližuje nabídku jedné ze zúčastněných škol Irena Heřmanská z jazykové školy ETC. Další programy jazykového vzdělávání pro širokou veřejnost prezentují například Akademie J. A. Komenského a Lingua Pro z Prahy.Program veletrhu doplňují i kulturní, společenské a vzdělávací akce nejrůznějších organizací z celé republiky. Některé školy nebo učiliště se představí módními přehlídkami nebo kadeřnickou show s ukázkami líčení. Je připravena ukázka speciální přípravy na některých vojenských školách - výcvik bojového umění musado. V sobotu 11. listopadu odpoledne proběhne zábavný program se zpěvačkou Janou Koubkovou a básníkem Jiřím Žáčkem a akce "Chytrolín školního roku 2000/2001". Jde o seznámení se s praktickými radami pro trénink a zvyšování dětské inteligence a ukázky testů s vysvětlením postupů jejich řešení. Pro návštěvníky, kteří by chtěli znát své IQ, jsou připraveny testy inteligence.