Velká bankovní trojka má za sebou černý týden

Česká spořitelna upozornila na nový virus

"Zaznamenali jsme první případ výskytu nového škodlivého počítačového viru, který může napadnout počítače klientů a aplikaci internetbanking", upozornila na svých webových stránkách Česká spořitelna. Celé upozornění se rovněž objevilo jako informace přímo v Servisu 24 Internetbanking.

Na výskyt s největší pravděpodobností varianty viru Sinowal, respektive Mebroot, banku upozornil 15. května klient. Spořitelna však ještě čeká na výsledky analýz, které v tuto chvíli pouze domněnku potvrdí či vyvrátí.

Přestože před virem banka své klienty varuje, zároveň je také uklidňuje. Zneužití "svého" internetbankingu se prý obávat nemusejí. "V souvislosti s výskytem tohoto viru neevidujeme žádné škody," ujišťuje Pavla Langová z tiskového centra České spořitelny.

"Virus modifikuje přihlašovací stránku aplikace internetbanking tak, že přes autentickou a zabezpečenou webovou stránku zobrazí dodatečné vstupní údaje. Pokud klient vyplní všechna data, standardní pole původní stránky se přenesou do aplikace internetbanking. Ostatní se mohou po řádném vyplnění a odeslání případně dostat k podvodníkovi," popisuje Pavla Langová.

Rozpoznat virus by mělo být poměrně jednoduché. Aplikace totiž náhle po uživateli vyžaduje zadání mnoha údajů, které nikdy před tím při přihlašování do internetbankingu nezadával (číslo pasu, datum narození atd.). "Pokud se aplikace internetbanking chová nestandardně, v žádném případě by klient neměl údaje zadávat a měl by kontaktovat banku," vyzývá Langová.

Varianty virů Sinowal resp. Mebroot "Obvykle vir Sinowal zneužívá stránky internetového bankovnictví finančních institucí. Podvrhne falešnou stránku, která vypadá, jako ta od banky a do ní zadané citlivé údaje pak odesílá útočníkovi," říká Roman Všetečka z redakce Technet.cz. Jak ze svého počítače virus odstraníte

Vždy je důležitá prevence, pokud má klient PC infikované, je nutné provést reinstalační proceduru a instalovat aktualizované antivirové programy. Pomoc klientům napadeným virem Sinowal/Mebroot nabídla i sama banka již v loňském roce. Aktualizovanou verzi ze dne 17.7.2008 najdete v archivu aktualit na webových stránkách České spořitelny.

Komerční banka neaktualizovala zůstatek

Chtěli jste o víkendu vybrat peníze z bankomatu a ten vám, bez zjevné příčiny, peníze jednoduše vydat odmítl? Zkusili jste proto bankomat jiné banky, ale dopadli jste stejně? Takovéto potíže připravila Komerční banka některým svým klientům.

Všechny bankomaty Komerční banky byly sice v provozu, nicméně všechny transakce o víkendu byly autorizovány proti pátečnímu zůstatku účtu. Jestliže tedy nebyl stav vašeho konta dostatečný, byla transakce odepřena.

"Problém se týkal pouze malé části klientů, kteří v pátek neměli na svém účtu dost peněz pro výběr hotovosti nebo platbu, kterou chtěli provést v průběhu víkendu," vysvětlila vzniklý problém Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky. "Těmto klientům se omlouváme," dodala. Dnes je již podle jejího vyjádření vše v pořádku.

náhrady škody se domáhat v tomto případě nelze "Obchodní podmínky vztahující se k platebním kartám KB situaci řeší v ustanovení VIII. Odpovědnost, bod 2. Ale i v případě, že by obchodní podmínky neobsahovaly tato ustanovení, tak by náhrada škody byla asi hodně těžce prokazatelná. Samotné podmínky nám i tuto možnost vyvrací," říká Mgr. Eva Strnadová z právního oddělení Sdružení obrany spotřebitelů.

Nový internetbanking ČSOB nefunguje na nových prohlížečích

Bezmála před dvěma týdny spustila novou aktualizovanou verzi internetového bankovnictví ČSOB. Banka si tentokrát pro klienty připravila nový design a upravila jeho funkčnost. Přesto připravila řadě klientům horké chvilky. Zejména pak těm, kteří používají alternativy k prohlížečům MS Internet Explorer.

"Během víkendu jsem chtěl zaplatit složenku. Po úspěšném přihlášení do aplikace jsem byl záhy bez varování odhlášen. Přihlásit jsem se pak pokoušel ještě několikrát, ale marně," popisuje své nepříjemné zkušenosti s internetovým bankovnictvím ČSOB čtenář iDNES.cz. "Když se mi pak konečně přihlásit podařilo, ujíždělo mi celé menu i některé položky stránek," pokračuje dále čtenář, který si vše natočil a materiál poskytl k zveřejnění.

"Klient podle ukázky používá prohlížeč Google Chrome, jehož podpora pro svoji novost na českém trhu není službou ČSOB Internetbanking 24 garantována", uvedla k potížím klienta Irena Zatloukalová, tisková mluvčí ČSOB.

"To jsem si myslel, proto jsem zkoušel přihlášení i pomocí jiných prohlížečů. Bohužel se stejným výsledkem," oponoval vyjádření mluvčí banky čtenář. A nebyl pravděpodobně jediný. Svědčí o tom i diskusní příspěvky u produktu na stránkách ocenění Zlatá Koruna.

Klientům podle uživatelské příručky banka nabízí ovládání internetového bankovnictví na prohlížečích MS Internet Explorer v. 6.0 a vyšší, Mozilla Firefox 1.5 a 2.0 a také Opera 8.0.