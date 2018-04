Velká Čína = velké zisky?

O potenciálu Číny jako rychle se rozvíjející ekonomiky se mluvilo již koncem dvacátého století, za opravdový průnik země do globálního obchodního prostředí však můžeme považovat až její vstup do světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001. Poslední roky ostatně tyto prognózy jednoznačně dokazují a Čína je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik a z velkých ekonomik je jednoznačně tou nejrychleji rostoucí.

Právě nezadržitelný růst je však také jedním z trnů v oku pesimistů, kteří zvedají varovný prst. Růst úvěrů a investic, a také vysoká inflace jsou největší hrozbou do budoucna spojenou s ekonomickým vzestupem. Zvyšování cen v některých sektorech (nemovitosti, zpracovatelský průmysl) spojený s růstem úvěrů může totiž v budoucnu vyvolat finanční krizi a ekonomický propad.

Tomu se snaží zabránit Čínská centrální banka, která postupně zvedá základní úrokové sazby u úvěrů a depozit a zavádí určitá omezující opatření. Zatím se sice tyto kroky míjejí účinkem, v každém případě je to však krok správným směrem. Situaci v Číně sledují také její největší obchodní partneři, jelikož krize v Číně (jeden z největších světových importérů), by měla negativní dopad také na ně.

Jednou z výhod oproti ostatním vyspělým ekonomikám, která zaručuje čínským společnostem rostoucí odbyt a dobré výsledky, je levná pracovní síla. I díky tomu se z Číny (podobně jako tomu bylo u okolních zemí) stal jeden z největších světových exportérů. Donedávna pomáhal čínskému exportu také slabý juan, který byl pevně navázán na americký dolar, v polovině minulého roku však tuto svázanost Čínská centrální banka zrušila. Ani v současnosti však není juan volně směnitelnou měnou a na Čínu sílí tlak k uvolnění měny, což by vedlo k jejímu posílení a tím i zdražení čínských výrobků v cizině.

VYDĚLEJTE NA KOUŘENÍ

Můžete získat peníze díky závislosti jiných?

Příslibem pokračujícího růstu akcií v Číně může být permanentně se zvyšující zájem institucionálních investorů, zejména fondů, kteří na čínském trhu točí stále větší objemy peněz (něco podobného, i když v mnohem menším rozsahu, bylo v posledních třech letech vidět také na domácí burze cenných papírů).

Slabým článkem rychle rostoucí čínské ekonomiky může být nedostatek surovin v budoucnu. S rychlým růstem souvisí trvalá potřeba přísunu surovin, kterých bude v budoucnu Čína potřebovat stále více. Problémem pak může být na jedné straně zvyšování cen surovin (s rostoucí poptávkou roste i cena), ale také postupné vyčerpávání jejich zdrojů, což nemusí platit jen pro tolik zmiňovanou ropu. Jak to nakonec s čínským (a nejen akciovým) trhem v budoucnu bude vypadat, to ukáže čas. V každém případě je ale Čína, i přes přetrvávající problémy, zajímavou investiční příležitostí.



Jak na Číně vydělat?

Přímé investování do čínských akcií je poněkud složitější, než je tomu u vyspělých akciových trhů, protože obchodování přímo na čínském akciovém trhu nenabízí pravděpodobně žádný z domácích brokerů. U mnoha čínských společností však platí, že jejich akcie se obchodují také na vyspělých trzích v USA, Japonsku apod.

Čínské akcie jsou dostupné také zprostředkovaně prostřednictvím strukturovaných produktů, jako jsou certifikáty, nebo prostřednictvím indexových akcií (ETF). Nákup těchto instrumentů, které výrazným způsobem zvyšují diverzifikaci a snižují riziko, vám zprostředkuje většina velkých brokerských společností působících u nás. Velmi dobrou informační databází, věnovanou však výhradně certifikátům, je Zertifikate Journal.

Vyberte si fond

V nabídce společností působících na českém trhu je 10 podílových fondů, u kterých představují akcie čínských společností podstatnou část portfolia, pouze čtyři z nich jsou však orientovány pouze na čínský akciový trh. Většinou jsou tyto fondy dostupné pouze v americkém dolaru, dva fondy jsou pak vedeny také v euru a po jednom fondu mají možnost nakupovat investoři v britské libře a dokonce také v koruně.

Typickými čínskými fondy jsou tedy Parvest China, Templeton China, HSBC Chinese Equity a ABN Amro China Equity Fund. Fond EMIF China and Hongkong investuje kromě čínských akcií také do cenných papírů společností Hongkongu a je aktivně spravován. Všechny jmenované fondy jsou vedeny v USD, fond Templeton China je navíc dostupný také v GBP.

Výkonnost podílových fondů zaměřených na akciové trhy Číny Název fondu 3 měs. 6 měs. 1 rok Parvest China 5,75% 8,96% 32,91% Templeton China 2,87% 6,55% 19,87% AAF China Equity 6,92% 8,21% 31,93% HSBC Chinese Equity 2,56% 8,59% 35,30% EMIF China and Hongkong 4,59% 7,47% 16,49% CS EF Greater China 1,24% 3,66% 16,32% Pioneer Greater China Equity 1,92% 5,86% 14,73% HSBC BRIC Freestyle 8,80% 5,07% 52,40%

Zdroj: AKAT, Investiční společnosti

Některé fondy, které mají v názvu označení Greater China, investují kromě čínského akciového trhu také v Hongkongu a Tchaj-wanu, což přináší větší diverzifikaci a snížení rizika investováním na méně volatilních trzích. U nás jsou dostupné dva takové fondy, Credit Suisse Equity Fund Greater China a Pioneer Funds - Greater China Equity, který investuje minimální část prostředků také do akcií v Singapuru a kromě dolaru je dostupný také v EUR.

Podobně jsou na tom s diverzifikací také fondy s označením BRIC, což znamená, že fondy investují na trzích v Brazílii, Rusku, Indii a Číně, je však nutno připomenout, že všechny zmiňované akciové trhy jsou velmi rizikové a volatilní. U nás jsou dostupné fondy Parvest BRIC Equities a HSBC BRIC Freestyle, který má možnost investovat také v Hongkongu. Novinkou na domácím trhu s podílovými fondy je fond ESPA Stock BRICK, který kromě zmiňovaných trhů investuje také do akcií společností z Jižní Koreje. Na své si u něj mohou přijít také korunoví investoři, měnové riziko ale fond nezajišťuje.

Do čínských akcií mohou v současnosti investovat také nejkonzervativnější investoři, a to prostřednictvím zajištěného fondu HSBC Čínský bonusový fond. Je dostupný v americkém dolaru, britské libře i euru a investoři do něj mohou ukládat prostředky do 26. září tohoto roku. Nabídka je tedy určitě dostatečně široká, stačí už jen zhodnotit klady a zápory a vybrat si to nejlepší.