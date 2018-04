Velké firmy lákají studenty

Kdo netrénuje, nemá svaly - a stejné je to i v povolání. Potřebné pracovní "bicepsy“ vám vyrostou v trainee programech (z angl. trénovat), které připravují firmy pro své nastupující zaměstnance. Ve většině jsou vypisovány pro studenty technických a ekonomických směrů, kteří v nich nezískají jen zkušenosti v konkrétní profesi.

Co se ještě naučíte a zjistíte?

Jak daná firma funguje a jakou má strukturu, jestli se tam používá nějaký zvláštní firemní jazyk, jak se dá v podniku postupovat na kariérním žebříčku, můžete se zúčastnit zahraniční stáže a vytvořit si představu o tom, jaká pracovní budoucnost vás může čekat. A samozřejmě i plat. Firmy nechtějí finanční podmínky zveřejňovat, absolventi na začátku obvykle nedostanou více než průměrný plat v zemi. Po úspěšném absolvování tréninku se jejich pozice výrazně zlepší.

Uspějí jen nejlepší

Dostat se do takového programu není vůbec jednoduché, vyhrávají jen ti nejlepší. "U nás jsme například do trainee pozic výroba a finance ze 160 uchazečů pozvali k osobním pohovorům 50 studentů, z nichž se do výběrového řízení dostalo 10. Nakonec byli vybráni 4 studenti, kteří k nám skutečně nastoupili,“ popisuje Ilona Vildová, která odpovídá za nábor nových lidí v Plzeňském Prazdroji. A obdobné je to i v jiných podnicích.

Podporovat studenty a absolventy se firmám vyplácí

Proč? "Zkušenosti ze světových poboček, které během tréninku noví zaměstnanci navštíví, nám je připraví tak, že jsou za poměrně krátkou dobu použitelní na různých pozicích i v různých zemích,“ říká Ivana Koutová z liberecké společnosti Denso. Firmy potřebují, aby se schopní mladí lidé ve spletitých uličkách velkých společností vyznali co nejdříve. Pak budou pro firmu užitečnější.

Výhoda pro studenty - mohou pracovat v zahraničí

Trénovat práci se vyplatí i čerstvým absolventům. Získají nejen praxi, kterou od nich dnes požaduje téměř každý zaměstnavatel, ale dostanou i šanci rychle se vyhoupnout na zajímavou pozici hned v první firmě, kam nastoupili.

Dalším důvodem, proč je o trainee programy poměrně velký zájem, je možnost cestovat a pracovat v zahraničí. Například Polák Molenda, který se účastnil evropského trainee programu u firmy Denso, považuje za největší přínos, že mohl poznat jednotlivé země spolu s odlišnou kulturou na pracovišti. "Naučit se pracovat v týmu, který je tvořen lidmi z mnoha zemí - to byly hlavní důvody, proč jsem se programu zúčastnil,“ uvedl Molenda.

Jak se do programů dostanete

Je dobré sledovat nabídku firemních trainee programů už během studia. Některé z nich trvají i přes rok a přihlásit se do nich mohou studenti ještě předtím, než se stanou zaměstnanci firmy. Například na 13měsíční trainee kurz, který firma Denso vypsala na příští rok, se letošní absolventi mohou hlásit už během posledního ročníku. Přihlášku je třeba podat do 15. května.

Do tréninkového kurzu Potentials společnosti ČEZ se můžete přihlásit na podzim. Program Graduate Intership firmy Zentiva pro absolventy chemicko-technologické a farmaceutické fakulty přijímá do 31. května. Budete-li úspěšní, do programu můžete nastoupit už letos na podzim.

Stejně tak stihnete poslat přihlášku do ročního trainee programu společnosti Škoda Auto. Pokud se chcete stát odborníky v automobilovém průmyslu a vystudovali jste vysokou školu technického nebo ekonomického zaměření, pak se od května do července 2008 můžete zúčastnit výběrového řízení.

Budete-li vybráni, zařadí vás do odborné oblasti, která odpovídá vašemu profilu a zájmům, a nastoupit můžete 1. září. Pokud nestihnete podzimní termín, nevěšte hlavu. Program tato společnost vypisuje dvakrát ročně, takže to můžete zkusit v dalším výběrovém řízení v lednu a únoru a nastoupíte 1. března.

Byla to dobrá zkušenost

Od dubna 2008 se mohou studenti 4. a 5. ročníků i absolventi zúčastnit ročních programů trainee také v Plzeňském Prazdroji. Jsou individuální a mohou být zahájeny kdykoliv. V letošním roce se poznávací "kolečko“ bude týkat mimo jiné marketingu, výroby a financí.

A co si odnesete?

To ze své zkušenosti může říct Pavel Macháček, který podobný program už absolvoval. Když v listopadu 2006 nastoupil do Plzeňského Prazdroje, byl čerstvý absolvent s nulovou praxí a o těchto programech nevěděl nic. "Řekl jsem si, když mi to nebude sedět, aspoň si do životopisu budu moct napsat praxi ve velké firmě. A to už za pokus stojí,“ řekl si Pavel Macháček a podal si přihlášku. Ve firmě už zůstal.

Za jedinou nevýhodu považoval nástupní plat, který dostával po dobu celého roku v programu. "Dnes jsou na tom absolventi mnohem lépe. Programy jsou daleko propracovanější. A myslím, že jsou na tom lépe i platově,“ uzavírá Macháček.

Trainee programy musí mít podporu nejvyššího vedení a být součástí každodenního života firmy. Musí mít také správné trenéry a patrony, kteří to umějí a chtějí si na své svěřence najít čas. Jinak to nebude fungovat.