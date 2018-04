Velký ohňostroj může vyjít až na milion korun, říká majitel firmy zabývající se produkcí ohňostrojů

Jak jste se dostal k produkci ohňostrojů?

K ohňostrojům jsem se dostal v porevoluční době přes prodej zábavní pyrotechniky, která se v té době jako úplná novinka začala u nás prodávat. Postupem času to tak nějak automaticky vyplynulo. V roce 1993 jsme si já a jeden můj zaměstnanec udělali kurz odpalovače ohňostrojů a tím to všechno začalo.

Firmu Apyro jste založil vy sám? Jak dlouho fungujete?

Firmu jsem zpočátku založil jako fyzická osoba. V roce 2006 jsem v návaznosti na to založil společnost s ručením omezeným. Firma existuje od roku 1991. S produkcí ohňostrojů jsme začali v roce 1993.

Co všechno musíte před ohňostrojem zařídit?

Toho je dost a není to pokaždé stejné. Jako první je třeba obhlédnout místo, kde se má ohňostroj konat. Je třeba ujasnit si, jak budou daleko diváci, podle toho se potom musí vybírat výrobky tak, aby byl ohňostroj co nejefektnější, a zároveň tak, aby byla dodržena absolutní bezpečnost. Ve většině případů je třeba vyřídit povolení na úřadě.

V některých případech je třeba zajistit ochranku, která zabezpečí prostor při ohňostroji. Musí se posoudit, zda bude potřebná asistence hasičů. Při velkých akcích, kde se používá pyrotechnika IV. třídy, je přítomnost hasičů samozřejmostí, a to spolu s asistencí záchranky. Na tyto akce, které se nazývají ohňostrojné práce, je také třeba povolení báňského úřadu. Toto jsou asi tak základní věci, někdy je to ale mnohem složitější, shánějí se lodě, sněžné frézy, balony, jeřáby, lasery a další věci.

Máte nějaké speciální pojištění?

Ano, máme pojištění proti úrazům. Zatím jsme ho ještě nikdy nevyužili a doufám, že k tomu ani nedojde.

Kolik ohňostroj stojí?

To je strašně složitá otázka. Nejmenší ohňostroje děláme od 10 000 korun, to jsou většinou narozeniny, menší party a tak podobně. Za nějakých 30 000 až 50 000 korun je už poměrně velký ohňostroj. Opravdu velké akce se pohybují v řádu statisíců, výjimečně i milionů korun.

Podle jakých kritérií se ohňostroje rozdělují do kategorií? Můžete nám jednotlivé kategorie popsat?

Co se týká profesionálních ohňostrojů, používá se standardně pyrotechnika III. třídy. Nejpoužívanější výrobky jsou kulové a válcové pumy, kompakty a římské svíce. Dále se používá mnoho speciálních efektů, např. ohněpády, slunce, nápisové svíčky, fontány a mnoho dalších. Na ohňostrojné práce k tomu přibývá i třída IV. Třída IV. jsou výrobky téměř shodné, ale hmotností složí přesahují limit daný třídou III. V amatérské kategorii máme třídu I. a II. Třída I. je určena především dětem a také je jediná, kterou si mohou děti koupit. Třída II. je prodejná od 18 let. Výrobky v této třídě jsou podobné profesionálním, jen jsou menší a je v nich přísně omezeno množství pyrotechnických složí.

Ke III. skupině ohňostrojů člověk potřebuje i platný průkaz. Jak se dá získat?

Průkaz odpalovače ohňostrojů se dá získat pomocí absolvování šestidenního kurzu zakončeného teoretickou a praktickou zkouškou.

Platnost průkazu není omezena, ale minimálně jednou za pět let je třeba provést ohňostrojné práce, tj. ohňostroj, ve kterém je použita třída IV.



Je v České republice hodně odpalovačů ohňostrojů?

Pokud vím, počet lidí s platným průkazem nedávno překročil číslo 1 000.

Kolik máte zaměstnanců? A koho kromě odpalovačů zaměstnáváte?

Stálých zaměstnanců máme jen několik a k tomu další, kteří mají svá normální povolání a pro nás pouze střílejí ohňostroje.

. nenechte si ujít seriál o úspěšných podnikatelích Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké to je podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.



Čtěte další příběhy známých i méně známých podnikatelů

Kde budete trávit Silvestra? Někde pracovně?

Silvestra budu jako téměř každý rok trávit ve Špindlerově Mlýně, ale lyže si s sebou bohužel neberu. Na Silvestra se rozjíždíme po celé republice, kdo má ruce a nohy (a průkaz odpalovače ohňostrojů), dělá ohňostroje. Jak už se u nás stalo tradicí, slavíme prvního ledna.

Vaše práce je jistě náročná. Jak relaxujete?

Už se samozřejmě moc těším, až se budu po Novém roce moci sebrat a odjet do italských Dolomit na lyže. Nádherné hory, skvělé jídlo a pití, to nemá chybu.