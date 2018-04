Velký přehled balíčků a cen tuzemských bank

České bankovní domy se totiž podle odborníků, kteří detailně branži sledují, vydaly cestou masivního „balení“ a své služby v poslední době ještě více znepřehlednily.

V západní Evropě běžně nabízený a využívaný princip, kdy klient platí podle svých potřeb za služby na míru, a může tedy podstatně ušetřit, se v tuzemských podmínkách zvrhl v „přebalíčkování“. To prakticky znemožňuje srovnání nabídek jednotlivých bank mezi sebou a především klientovi znesnadňuje výběr nejvýhodnější varianty.

Lidé se v nabídce ztrácejí, bankám to může vyhovovat

„Banky nabízejí již tak velké množství balíčků, že se klient při jejich zkoumání snadno ztratí,“ říká šéf analytické a poradenské firmy Scott & Rose Michal Mošnička. Tím se podle něj vytrácí jejich hlavní výhoda, která má spočívat v čerpání služby na míru.

Klient si v široké nabídce správný balíček těžko sám vybere a bankéři mu samozřejmě jeho potřeby nadhodnocují a snaží se mu prodat dražší služby. „Většinou argumentují tím, že více služeb je pro klienta výhodnější. Lidé ale mnohdy platí za něco, co vůbec nepotřebují,“ dodává Mošnička. Souhlasí s ním také předseda Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) David Šmejkal. „Při dnešním stavu je prakticky nemožné porovnávat konkurenční nabídky,“ říká Šmejkal.

Zároveň upozorňuje na to, že balíčky vždy obsahují mix určitých služeb, a proto z nich nejde přesně určit, kolik jedna konkrétní položka stojí. Takové schovávání se může bankám hodit, protože tím pádem nemohou být kritizovány za výši jednotlivých bankovních poplatků.

Právě kvůli poplatkům – za vedení a zrušení účtu – se přitom klienti ČSOB podporovaní SOS s bankou soudí. Obvodní soud dal za pravdu ČSOB, ale dvě vzorové klientské žaloby se před měsícem přesunuly v odvolání k městskému soudu.

PODROBNÝ PŘEHLED CEN BALÍČKŮ

najdete ZDE

Chybí „all inclusive“ služby

Banky s „přebalíčkováním“ vesměs nesouhlasí. „Neuvažujeme o snížení jejich počtu ani změně struktury. Jsou optimálně upravené, aby vyhovovaly potřebám našich zákazníků,“ říká Romana Ondrůšková, tisková mluvčí Komerční banky, která nabízí hned pět základních balíčků.

Průzkum Scott & Rose říká, že jich stejný počet nabízí Volksbank, čtyři pak Živnobanka a Raiffeisenbank, po třech Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank a HVB Bank. Podle Mošničky, který zkoumá bankovnictví také v okolních zemích, je nabídka a struktura balíčků oproti zahraničí podstatně složitější. „V západní Evropě je trend takový, že zákazník zaplatí paušál a většina služeb a transakcí je potom zdarma,“ dodává.



To ale v tuzemsku neplatí ani u nejdražších produktů. „Stále chybí balíček, který by například jasně deklaroval, že vše kromě kreditní karty je zdarma,“ říká šéf portálu Bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.

Podle něj je kromě nepřehlednosti samotných balíčků problémem také časté měnění jejich „pravidel“ ze strany bank.



„Balíček má zpřehlednit služby a ušetřit peníze. Stal se ale opak,“ tvrdí Nacher, jenž na webu organizuje anketu o vyhlášení dne protestu proti bankovním poplatkům.

Ideálu v jednoduchosti, ne však v ceně služby, se podle Mošničky blíží nejdražší balíčky Živnobanky, Citibank a GE Money Bank. Ani ty se ale neobejdou bez několika zpoplatněných výjimek.



Trh by mohla dále posunout nová služba České spořitelny, kterou se banka chystá uvést v nejbližší době. „Lidé si do balíčku budou vybírat služby podle své volby. Prostě si koupíte talíř podle svého apetitu ke švédskému stolu a budete moci konzumovat, jak chcete,“ slibuje mluvčí banky Klára Gajdušková. Bližší podrobnosti ke službě zatím odmítla sdělit.