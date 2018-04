Velký přehled cen nových i starších bytů v 80 místech České republiky

Ceny poměrně strmě stoupají v hlavním městě. „Více nyní zaplatíte i v lokalitách, které zažily výraznou proměnu, jsou v nich nové stanice metra či atraktivní bytová výstavba, jako jsou například Vysočany v Praze 9,“ uvádí ředitel společnosti FINEP Jiří Pecháček. Cena jednoho metru čtverečního se tady blíží hranici 50 tisíc korun. Pořídit si malý nový byt v bývalé „dělnické čtvrti“ nyní vyjde minimálně na 2,5 milionu korun.

Cenový skok však nezažívají jen v metropoli. Už loni se realitní odborníci shodovali v prognóze, že cena nemovitostí se bude zvyšovat v okolí Brna a v Moravskoslezském kraji. A tato předpověď se naplnila.

O byty je velký zájem třeba na Frýdecko-Místecku či Bruntálsku. Ceny jdou nahoru až o 30 procent. „Místy se však v tomto regionu vyšplhaly k navýšení až 70 procent,“ uvádí Petr Illetško, ředitel realitní kanceláře AAABYTY.

„U bytů ve vlastnictví viditelně vyrostly ceny téměř na celé Moravě, dále například v Mladé Boleslavi či Hradci Králové,“ říká Jiří Pácal z Central Europe Holding, který jinak nárůst cen nových, ale ani starších bytů v Praze tak dramaticky nevidí. Podle něj se totiž ceny za poslední dva až tři roky nijak výrazně nezměnily. „Určitě jsou nemovitosti, jejichž cenový nárůst byl větší, ale stejně tak jsou i projekty, jejichž prodejnost se zvýšila až slevami či dalšími zvýhodněními,“ dodává.

Velký přehled cen bytů v 80 místech ČR Praha

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Jihočeský kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Ústecký kraj



Odjinud naopak hlásí klid...

Podle Jiřího Pácala jsou lokality, například města středního Polabí, panelová sídliště severních či západních Čech, kde ceny stagnují, či dokonce klesají.

Odborníci uvádějí nejmenší nárůst cen u panelových domů v místech s nedostatkem zeleně, špatnou dopravní dostupností a nedostatečnou občanskou vybaveností, jaké jsou například v Ústí nad Labem.

Podle tiskové mluvčí Petry Horákové-Krištofové z Asociace hypotečních makléřů jsou výjimkou paneláky v regionech, kam se za prací do nových průmyslových center stěhuje větší množství lidí, a také tam, kde se staví jen málo, nebo vůbec ne.

...nebo dokonce pokles cen

V některých regionech, například na Liberecku, není podle Petra Illetška příliš zájem o velké dvougenerační byty na sídlištích. „O poklesu se dá hovořit také u velkých domů na Vysočině, ze kterých se těžko dojíždí za prací do města, mladí jdou raději jinam,“ říká Petr Vosmík.

Ceny nejdou dolů jen v neatraktivních lokalitách. Například v pražské Troji stál metr čtvereční téměř 50 tisíc, letos ho pořídíte „už“ za 48 tisíc korun.

Co najdete v přehledu

U každého města je uvedena cena jednoho metru čtverečního bytové plochy u standardního bytu 68 m2 (2 až 3+1) v širším centru. Tedy ani na náměstí, ale ani na okraji města za cedulí s názvem obce. Najdete zde ceny za nové byty, čili novostavby staré maximálně deset let či rozestavěné byty, a za byty ve starší zástavbě staré přibližně 30 let. Pro porovnání je vždy uvedena cena v loňském roce a za první pololetí roku letošního a její nárůst v procentech.

Podklady k přehledu poskytla MF DNES Hypoteční banka, která vychází z reálných cen, za které se nemovitosti jejích klientů prodávají. Tam, kde jsou prázdná políčka, se nemovitosti neobchodují nebo pouze v omezeném množství, takže nelze stanovit průměrnou cenu.

Proč se cifry liší?

V jiných médiích se můžete setkat s údaji, které nejsou zcela shodné s naším přehledem. Proč se cifry z různých zdrojů liší? Je to dáno metodikou získávání dat.

Pravidelně, a vůbec jako první, začal vývoj cen bytů v Česku od roku 1998 zveřejňovat Český statistický úřad. Ten vychází z dat ministerstva financí, které zase vychází z přiznání k dani z nemovitosti. Už z této metodiky vyplývá, že údaje ČSÚ jsou dost zpožděné, aktuálně mají data z roku 2005.

V roce 2000 se k ČSÚ přidal Institut regionálních informací (IRI), který sleduje nabídkové inzertní ceny nemovitostí. To může být trochu problém. IRI vychází z cen, které jsou uvedeny v inzerátech, nemovitost se však nakonec může prodat za úplně jiné peníze. Svoje statistiky si samozřejmě vedou také banky, větší realitní kanceláře a odborníci z oboru. Index cen každý měsíc zveřejňuje třeba časopis Realit, zde se však zaměřují hlavně na Prahu.

Text byl zpracován s přispěním regionálních redakcí MF DNES