Velký přehled: Co navíc nabízejí zdravotní pojišťovny klientům

Všeobecná zdravotní pojišťovna

kód pojišťovny: 111

infolinka: 844 117 777

www.vzp.cz

Očkování

příspěvek od 500 do 1 500 korun podle druhu, lze využít na očkování proti rakovině děložního hrdla a dále na jedno z očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, meningitidě, žloutence, příušnicím, pneumokokovým nákazám

Rovnátka

příspěvek do výše 1 000 korun jednou za život těm, kterým ještě nebylo 19 let

Ochranné pomůcky

jednorázový příspěvek až 500 korun na jednu sportovní přilbu nebo jiné chrániče

Snižování nadváhy

jednorázově 1 000 korun pro děti s obezitou do 15 let, 500 korun pro děti s nadváhou a dospělé

Odvykání kouření

příspěvek 1 000 korun na minimálně tříměsíční léčbu (pro těhotné 2 000 korun)

Ozdravné pobyty

1 000 korun ročně na tuzemský pobyt například na školu v přírodě pro děti do 18 let

5 000 korun ročně pro vážně chronicky, onkologicky a mentálně nemocné děti do 18 let určený na tuzemský i zahraniční pobyt

5 000 korun ročně pro dospělé onkologicky nemocné

Pro těhotné a matky

příspěvek na jednu z uvedených aktivit – cvičení či plavání těhotných nebo příprava k porodu či cvičení či plavání pro matky s dětmi do tří let

Pro dárce krve a kostní dřeně

příspěvek 1 000 korun na tuzemské ozdravné pobyty pro držitele některé Janského plakety

příspěvek 2 000 korun na tuzemský ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně

bezplatné cestovní zdravotní připojištění do celého světa v délce do 35 dnů a zvýhodněný roční paušál při opakovaných výjezdech

. Pro koho je výhodná Pro rodiče chronicky nemocných dětí, protože nabízí vysoké příspěvky na ozdravné pobyty a program Mořský koník pro pobyty u Egejského a Jaderského moře.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

kód pojišťovny: 209

infolinka: 800 209 000

www.zpskoda.cz

Prevence

300 korun těm, kteří absolvují preventivní prohlídky

děti do 3 let – na pohybové aktivity, na přilbu, autosedačku, návštěvu solné jeskyně, na zubní pasty, kartáčky, dentální nitě, ústní vody, opalovací krémy zakoupené v lékárně, prodejně či výdejně zdravotnických potřeb a na pořízení slunečních brýlí s UV filtrem zakoupených v optice

děti od 4 do 15 let – navíc na aktivity organizované i školami, sportovními kluby a na úhradu zdravotní stomatologické péče, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění

od 16 let – na pohybové aktivity, prostředky na odvykání kouření, návštěvu solné jeskyně, na nákup speciálních holí nordic walking, případně na péči poskytnutou dentální hygienistkou, na nákup opalovacích krémů zakoupených v lékárně, prodejně či výdejně zdravotnických potřeb a na pořízení slunečních brýlí s UV filtrem zakoupených v optice

Očkování

proti chřipce – příspěvek do výše 140 korun pojištěncům do 65 let věku

proti klíšťové encefalitidě – příspěvek do výše 400 korun pojištěncům bez rozdílu věku na každou očkovací látku

proti rakovině děložního čípku – příspěvek do výše 5 000 korun dívkám ve věku 12 až 16 let, 1x v roce, po ukončení celého očkování třetí dávkou

proti meningokoku typu C – příspěvek do výše 300 korun pojištěncům ve věku do 19 let na očkovací látku

proti žloutence typu B a A + B – příspěvek do výše 1 000 korun pojištěncům bez omezení věku na očkovací látku, podmínkou poskytnutí celkového příspěvku je absolvování 3. dávky očkování v roce 2008

proti pneumokokovým infekcím – příspěvek ve výši 800 korun na očkování vakcínou Prevenar, je určen dětem od 1 roku do 5 let

příspěvek do výše 700 korun jednou ročně bez omezení věku na očkovací látky výše neuvedené (týká se jedné z očkovacích látek - například proti planým neštovicím, žloutence typu A, příušnicím, břišnímu tyfu, žluté zimnici).

Rovnátka

příspěvek do výše 1 000 korun na jednu čelist pro pojištěnce ve věku do 18 let, lze jej poskytnout jedenkrát za život na fixní nesnímatelný aparát – takzvané zámečky

Paruka

příspěvek ve výši 2 500 korun pro ženy po aktivní onkologické léčbě

Mamograf

program je určen ženám mladším 45 let a starším 69 let na akreditovaných pracovištích (seznam na www.crs.cz).

Těhotenství

příspěvek do celkové výše 600 korun na pohybové aktivity, nákup vitaminových prostředků, doplňků stravy, návštěvu solné jeskyně, na nákup brýlových obrub, opalovacích krémů z lékárny, slunečních brýlí zakoupených v optice

Porod

příspěvek do výše 1 000 korun na úhradu pobytu matky s novorozencem v porodnici v nadstandardním pokoji, přítomnost otce při porodu nebo na nákup hygienických pomůcek pro novorozence (pleny a hygienické ubrousky), umělé výživy zakoupené v lékárně nebo na úhradu dětského úrazového pojištění prostřednictvím pojišťovny Vitalitas

Dárci kostní dřeně

příspěvek do výše 10 000 korun těm, kteří v průběhu roku 2008 poskytnou kostní dřeň

Dárci krve

příspěvek do celkové výše 600 korun na pohybové aktivity, nákup vitaminových prostředků, doplňků stravy, návštěvu solné jeskyně, na nákup brýlových obrub, opalovacích krémů z lékárny, slunečních brýlí zakoupených v optice

zdarma pojištění léčebných výloh v zahraničí pro cesty v úhrnné délce maximálně 30 dní v roce

. Pro koho je výhodná Pro mladé dívky, protože nabízí nejvyšší příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku.

Vojenská zdravotní pojišťovna

kód pojišťovny: 201

infolinka: 222 929 199

www.vozp.cz

Pro nové pojištěnce

příspěvek na ochranu proti infekcím a na regeneraci organismu 1 000 korun (platí pro první tři měsíce)

Očkování

proti chřipce ve výši 350 korun ročně nebo proti meningitidě ve výši 1 000 korun pro studenty (12 až 26 let)

proti klíšťové encefalitidě do 700 korun pro studenty, 350 korun na 3. dávku pro děti od 2 do 18 let

proti rakovině děložního čípku jednorázově až 2 500 korun pro dívky ve věku 13 až 19 let

Rovnátka

jednorázově příspěvek až 1 200 korun na fixní aparát na jednu čelist (na materiál) všem do 30 let

Ochranné pomůcky

příspěvek 500 korun jednou za 3 roky pro děti od 2 do 18 let na přilbu a chrániče

Vitaminy

příspěvek 200 korun ročně pro děti do 2 do 15 let, 100 korun pro těhotné

Mamograf

příspěvek 300 korun každé dva roky

Vyšetření

příspěvek 150 korun ročně na okultní krvácení ve stolici pro všechny ve věku od 40 do 50 let

Léčebný tělocvik a regenerace

do 350 korun ročně pro studenty, 500 korun pro ostatní, 1 000 korun pro těhotné ženy,

Plavání

příspěvek 300 korun ročně pro všechny, 1 000 korun ročně na kurzy plavání pro děti do 3 let

Ozdravné pobyty

příspěvek 1 000 korun na školu v přírodě jednou na základní škole, střední škole (učilišti), vysoké škole

příspěvek až 5 000 korun na pobyt pro chronicky nemocné děti a alergiky (od 8 do 14 let)

Odvykání kouření

jednorázový příspěvek 1 000 na léky

Pro dárce krve a kostní dřeně

dárková poukázka na 300 korun za každý třetí odběr v roce, pro dárce s Janského plaketou poukázka na 500, 1 000 a 2 000 korun podle počtu odběrů

pro dárce kostní dřeně poukázka 2 000 korun

. Pro koho je výhodná Pro toho, kdo rád plave, nabízí příspěvky pro všechny, navíc ženám hradí mamografická vyšetření v těch letech, kdy nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovna Agel

kód pojišťovny: 227

infolinka: 800 227 266

www.zpagel.cz

Pro děti do 18 let – celkem 1 500 korun ročně na

autosedačku, pleny a umělou výživu zakoupenou v lékárně (do 2 let), úhradu škol a školek v přírodě a lyžařských kurzů, vitaminů z lékárny (do 100 korun)

předplatné na tělovýchovné aktivity

ochranné přilby a chrániče páteře (do 500 korun)

rovnátka fixní i snímací

antikoncepce (od 15 let)

kontaktní čočky a brýlové obruby

očkování proti žloutence, klíšťové encefalitidě, spalničkám, zarděnkám, příušnicím, meningitidě, planým neštovicím

navíc kromě balíčku příspěvek až 3 500 korun na očkování proti rakovině děložního čípku pro dívky od 12 do 19 let (pokud je u ZPA pojištěn alespoň jeden z rodičů) a 1 500 korun, pokud je pojištěna jen očkovaná klientka

Pro ženy a muže od 19 let – celkem 1 500 korun ročně na

antikoncepci (až 3 000 korun pro pojištěný pár), mamograf nebo sonograf (ženy), úhradu nadstandardního pokoje po porodu (ženy), za přítomnost otce u porodu (muži), těhotenských vitaminů (ženy), těhotenského kurzu (ženy), přípravků na léčbu prostaty (muži)

úhradu bílých plomb a protetických prací u zubaře, brýlových obrub a kontaktních čoček, laserové operace očí

úhradu speciálních holí nordic walking, ochranné přilby a chrániče páteře (do 500 korun), přípravků na odvykání kouření a boj s obezitou, vitaminů zakoupených v lékárně (do 100 korun)

očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence, chřipce

Pro dárce krve

nad 10 odběrů – příspěvek 500 korun

. Pro koho je výhodná Pro obyvatele severní Moravy, jako jedna z mála pojišťoven nabízí příspěvky na antikoncepci, dokonce i pro muže.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

kód pojišťovny: 217

infolinka: 844 125 124

www.zpma.cz

Pro děti do 5 let Baby balíček – celkem až 750 korun na

sportovní helmu a chrániče (od 2 let), autosedačku, sedák, saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapii, pohybové aktivity, plavání, školky v přírodě

očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (od 11. měsíce), meningitidě, klíšťové encefalitidě, žloutence A, B a AB (od dvou let)

sluneční brýle s UV filtrem (od 2 let)

Navíc kromě balíčku

příspěvek až 4 000 korun na

očkování proti pneumokokovému zánětu plic (do 5 let) a 200 korun ročně na stomatologickou prevenci (od 3 let)

Pro děti od 6 do 15 let, Student balíček – celkem až 900 korun na

sportovní helmu, chrániče, autosedačku, sedák, saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapii, pohybové aktivity, rehabilitační plavání, program stop obezitě, sportovní prohlídky, školy v přírodě, ozdravné pobyty pořádané ZŠ

očkování proti meningitidě, klíšťové encefalitidě i přeočkování, žloutence A, B a AB

sluneční brýle s UV filtrem

Navíc kromě balíčku

příspěvek 4 000 korun na očkování proti rakovině děložního čípku pro dívky ve věku 12 až 17 let

2 000 korun na rovnátka

až 10 000 korun na ozdravné přímořské a horské pobyty pořádané ZP M-A

200 korun ročně na stomatologickou prevenci

Pro mladé od 16 do 30 let, Junior balíček – celkem 900 korun na

viz Student balíček

masáže od 25 let

ozdravný pobyt a očkování do 17 let

Pro ostatní Adult Lady a Man balíček od 31 do 54 let a Senior balíček od 55 let – celkem až 900 korun na

viz Junior balíček

očkování proti chřipce (35–45 let) a klíšťové encefalitidě

preventivní ultrazvukové vyšetření prsu (ženy 35–40 let), mamograf (ženy 40–45 let)

prevence rakoviny prostaty u mužů (od 45 let)

vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku (od 40 let)

prevence vzniku aterosklerózy (od 40 let) a osteoporózy (od 50 let)

Pro dárce krve a kostní dřeně

vitaminový balíček po každém odběru

příspěvek 1 000 až 4 500 korun podle počtu odběrů

jednorázový příspěvek ve výši 4 500 korun a týdenní rekondiční pobyt v nasmlouvaném zařízení ZP M-Apro dárce kostní dřeně

. Pro koho je výhodná Pro mladé dívky díky vysokému příspěvku na očkování proti rakovině děložního čípku, pro ty, kteří potřebují rovnátka, a pro chronicky nemocné děti.

Revírní bratrská pokladna

kód pojišťovny: 213

infolinka: 800 176 945

www.rbp-zp.cz

Balíček pro děti do 6 let – celkem 1 200 korun ročně na

očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, pneumokoku (od 2 do 5 let), planým neštovicím, meningitidě, chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence a případné přeočkování

kurz plavání, školky v přírodě, pobyt v solné jeskyni, saunování, ochranné přilby

vitaminy zakoupené v lékárně (do 100 korun)

Balíček pro děti 7–18 let – celkem 1 200 korun ročně na

očkování proti planým neštovicím (do 12 let), meningitidě, chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence a případné přeočkování

školy v přírodě či lyžařské kurzy, ochranné přilby, plavání, pobyt v solné jeskyni, saunování

rovnátka, kontaktní čočky

vitaminy zakoupené v lékárně (do 100 korun)

Balíček pro ženy a muže – celkem 1 200 korun ročně na

očkování proti chřipce, klíštové encefalitidě, žloutence

kontaktní čočky (do 500 Kč)

léčení tabákové závislosti, obezity, předplatné na aerobik, břišní tance, fitness, plavání, pobyt v solné jeskyni, saunování

ochranné přilby

vitaminy zakoupené v lékárně (do 100 korun)

Navíc kromě balíčků:

Pro dárce krve

vitamíny po každém odběru

příspěvek 400, 800 nebo 1 500 korun podle počtu odběrů na úhradu očkování, léčbu zraku laserem, stomatologickou péči, masáže a pohybových aktivit, nákupu v lékárnách, optice

Onkologické programy

očkování proti rakovině děložního čípku, příspěvek 3 000 korun dívkám od 12 do 26 let

500 korun ženám do 44 let na mamograf nebo 220 korun na sonografické vyšetření prsů

do výše 200 korun na vyšetření na okultní krvácení ve stolici

jednou za dva roky příspěvek do výše 350 korun mužům na vyšetření prostaty

. Pro koho je výhodná Pro obyvatele severní Moravy, zejména pro pracovníky těžkých provozů, kteří získají ještě navíc úhradu za rekondiční péči a vitaminy.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

kód pojišťovny: 211

infolinka: 844 121 121

www.zpmvcr.cz

Očkování

příspěvek 1 000 korun proti klíšťové encefalitidě, žloutenkám typu A, B, AB, meningitidě a další očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

příspěvek až 2 500 korun proti rakovině děložního čípku pro dívky ve věku 13 až 18 let a chlapce ve věku 9 až 15 let

Mamograf

příspěvek 1 000 korun pro ženy ve věku 40 až 45 let

Rakovina tlustého střeva příspěvek

1 000 korun na vyšetření na okultní krvácení pro klienty ve věku 40 až 50 let

Další vyšetření

příspěvek 1 000 korun na jiná vyšetření onkologických chorob, prevenci karcinomu hrdla děložního, osteoporózy, kardiovaskulárních chorob

Odvykání kouření

příspěvek 1 000 korun, pro těhotné a kojící matky 2 000 korun

Plavání

příspěvek 500 až 700 korun (těhotné 1 000 korun)

Rovnátka

příspěvek 500 korun pro děti, 700 korun pro studenty

Ochranné pomůcky

příspěvek 500 až 700 korun na cyklistické i lyžařské helmy, jiné chrániče, lyžařské brýle zakoupené ve specializovaném obchodě, opalovací přípravky s faktorem 25 a více zakoupené v lékárně

Zuby

příspěvek 250 korun na zubní kartáčky, pasty, zubní nitě pro děti od 4 do 15 let, pokud absolvovaly preventivní prohlídku

Vitaminy

příspěvek 300 korun (těhotným 500 korun)

Snižování nadváhy

příspěvek 500 až 700 korun

Operace

příspěvek 500 až 700 korun na operace nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Školy v přírodě

příspěvek 500 korun pro děti do 18 let

Dárci krve a kostní dřeně

po každém odběru vitaminy

příspěvek 4 400 korun ročně na tuzemský ozdravný pobyt nebo 2 500 korun na stomatologické výkony, léčení zrakových vad laserem, léčivé přípravky, návštěvu solné jeskyně, solária

Věrnost

příspěvek 300 až 500 korun podle počtu let u pojišťovny (500 korun = 10 let)

pro nováčky – příspěvek 150 korun pro nové klienty

další výhody a slevy získáte, stanete-li se členy Klubu pojištěnců

. Pro koho je výhodná Pro všechny, kteří nepodceňují prevenci, protože pojišťovna proplácí vyšetření i mladším lidem, než kteří mají nárok z veřejného zdravotního pojištění.

Oborová zdravotní pojišťovna...

kód pojišťovny: 207

infolinka: 261 105 555

www.ozp.cz

Očkování

příspěvek 1 000 korun pro děti do 19 let proti klíšťové encefalitidě, meningokoku typu C, žloutence A i B, pneumokoku, proti střevním infekcím způsobeným rotaviry a celé řadě dalších očkování, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a doporučených ošetřujícím lékařem

příspěvek až 1 500 korun pro dívky ve věku 12 až 15 let proti rakovině děložního čípku

příspěvek 500 korun pro muže ve věku 20 až 60 let proti příušnicím

Prevence

příspěvek 600 korun na vyšetření pigmentových nádorových změn kůže

příspěvek 900 korun na vyšetření prsů (ženy do 44 let)

Pro onkologicky nemocné

příspěvek až 1 000 korun na paruku a 2 000 korun na prsní náhradu pro ženy

Cestovní pojištění

pro klienty do 21 let zdarma, pro ostatní s 25% slevou

Program Děti Plus

celkem 500 korun na ozdravné pobyty, péči o zuby, kontaktní čočky, autosedačky, ochranné přilby, pobyty v solné jeskyni

Klient hledá klienta

pokud pojištěnec OZP doporučí nového klienta, získá příspěvek 500 korun a nový pojištěnec 450 korun

Plavání

volný nebo snížený vstup do téměř stovky krytých bazénů po celé republice

Pro dárce krve

balení vitaminů v hodnotě 100 korun za každý odběr

za 3 odběry v roce kredit 450 korun

za nově udělenou Jánského plaketu kredit 2 000 korun

. Pro koho se hodí Pro většinu lidí, pojišťovna má hodně nasmlouvaných lékařů. Příspěvek lze vyčerpat v podstatě na cokoli, co souvisí se zdravotní prevencí, tedy sportovní prohlídky, stop obezitě, sportovní aktivity, ochranné pomůcky... Další slevy je možné využít, pokud se stanete členy Klubu zdraví.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

kód pojišťovny: 205

infolinka: 810 800 000

www.hzp.cz

Program Plus pro děti a mládež do 18 let

celkem 500 korun ročně (když jsou rodiče u téže pojišťovny, pak 1 500 korun)

na léčebný tělocvik (do 6 let 500 korun), plavecké kurzy (do 8 let), školy a školky v přírodě, lyžařské kurzy, brýlové obruby, pobyt v solné jeskyni, sportovní přilby a chrániče, preventivní prohlídky pro sportovce, ozdravné léčebné pobyty v horských lokalitách (od 7 do 15 let)

na očkování proti žloutence typu A, B, AB (poslední dávka), klíšťové encefalitidě (2. a 3. dávka včetně přeočkování), meningitidě, chřipce, rakovině děložního čípku (rodiče mohou převést svůj příspěvek na dceru), pneumokokovému onemocnění (vakcína Prevenar, Pneumo 23), spalničkám, příušnicím, zarděnkám (vakcína Pririx, Priorix Tetra)

rovnátka (od 7 do 18 let)

kontaktní čočky (od 15 do 18 let)

vitaminy (do 2 let do výše 100 korun), pro děti od 3 do 15 let jednou ročně v pobočce

Program Plus pro studenty

od 19 do 26 let – celkem 1 700 korun ročně

na léčebný tělocvik a regeneraci (fitness, aerobik, plavání, sauna, masáže, solná jeskyně, squash, tenis, spinning, jógu, solárium, polárium a další)

ostatní viz Plus pro děti

Program Plus pro ženy a muže

celkem 1 500 korun ročně na

léčebný tělocvik a regeneraci organismu (viz Plus pro studenty)

očkování proti klíšťové encefalitidě 2. a 3. dávka včetně přeočkování (do 300 korun), chřipce

hormonální substituční terapie, prevence osteoporózy (ženy 40–55 let), prevence rakoviny prsu – sonograf (ženy 30–39 let), mamograf (ženy 40–44 let)

těhotenské kurzy, plavání pro těhotné a vitaminy (do 500 korun)

vyšetření na rakovinu prostaty (muži od 40 do 55 let)

vyšetření na rakovinu tlustého střeva (od 40 do 49 let)

program pro snižování nadváhy a odvykání kouření

Navíc kromě balíčků

Antikoncepce

příspěvek 500 korun pro ženy od 15 do 39 let

Pro dárce krve a kostní dřeně

vitaminy po každém odběru krve

balíček vitaminů v hodnotě 300 korun pro držitele bronzové nebo stříbrné Janského plakety

příspěvek 1 500 korun pro držitele zlaté Janského plakety na očkování, léčebný tělocvik, fitness, plavání, saunu, masáže, pobyt v solné jeskyni, squash, tenis, spinning, jógu, polárium, léčebné procedury v rámci ozdravných pobytů v lázních

. Pro koho je výhodná Pro ty, kteří dbají na prevenci, protože pojišťovna hradí vyšetření i mladším. Pro studenty do 26 let, protože ač dospělí, mají vyšší příspěvek.

Česká národní zdravotní pojišťovna

kód pojišťovny: 222

info@cnzp.cz, tel.: 261 387 111

www.cnzp.cz

Program Bonus Plus

je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Po aktivaci Záznamové knížky (lze i na internetu) může pojištěnec získané body vyměňovat za produkty a služby. Kladný zůstatek bodů může klient převést na jiného pojištěnce ČNZP, účastníka programu Bonus Plus. Většinou má jeden bod hodnotu jedné koruny (pro úhradu nákladů na školu v přírodě či lyžařský výcvik jsou to tři koruny, za nadstandardní péči u porodu dvě koruny). Například za preventivní prohlídku získáte 30 bodů, za odběr krve 5 bodů, za přivedení nového klienta 45 bodů.

Preventivní sportovní prohlídky

450 korun ročně, pokud je pojištěnec organizován ve sportovním klubu, vitaminy – z bodů Bonusu Plus

Sportovní pomůcky

helmy, chrániče z bodů Bonus Plus

Odvykání kouření

a snižování nadváhy z bodů Bonus Plus

Očkování

příspěvek 1 500 korun pro děti do 18 let v rámci takzvaného očkovacího balíčku: proti žloutence, meningokoku, planým neštovicím, chřipce, klíšťové encefalitidě, vakcíny SILGARD a CERVARIX proti rakovině děložního čípku

Rovnátka

příspěvek 1 400 korun pro děti

do 18 let

Plavání

příspěvek 600 korun ročně na nákup permanentky do kteréhokoliv bazénu v ČR

Ozdravné pobyty

příspěvek až 12 000 korun pro děti od 8 do 15 let

Těhotenství

300 korun ženám na produkty a aktivity, které podporují zdravý vývoj plodu, případně na pomůcky v šestinedělí

Dárci krve

poukázka 100 korun na potraviny dle výběru po každém odběru