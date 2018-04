Velký přehled: co všechno zařídíte přes internetové bankovnictví

Přímému bankovnictví v současnosti vévodí ovládání účtu prostřednictvím internetu, tedy internetbanking. Podle informací bank se přitom dnes zhruba tři ze čtyř transakcí uskuteční prostřednictvím přímého bankovnictví.

Pomocí internetbankingu je možné vyřídit běžné záležitosti, jako například převést jednorázově peníze z účtu na účet, změnit trvalý příkaz či zjistit aktuální zůstatek účtu. Dokonce už tak lze řešit i složitější záležitosti, jakými jsou investice do cenných papírů, správa platebních karet (např. snižování nastavených limitů) či žádost a především získání půjčky, případně kreditní karty.

Banky motivují klienty k užívání služeb přímého bankovnictví zejména vlastní cenovou politikou. Většina z nich klientovi poplatek za jejich užívání neúčtuje samostatně. Obvykle jsou již zahrnuty v rozličných cenových balíčcích.

Hlavním motivačním prvkem pro použití internetbankingu či telebankingu (druhý nejoblíbenější komunikační kanál) jsou však, a to možná více než paušál, stále tolik diskutované poplatky za jednotlivé operace. Tyto poplatky jsou v porovnání s "klasickým" způsobem předávání příkazů bance zpravidla výrazně nižší, případně jsou zdarma.

V neprospěch hojnějšího využívání internetového bankovnictví však hovoří především zjištěné případy zneužití přístupových kódů klientů a následné vykradení jejich účtů. Obvykle při tom ale nedochází přímo k prolomení bezpečnostních prvků na straně banky. Hůře je však na tom klient.

Nejzranitelnější součástí řetězce je totiž buď jeho počítač, případně on sám. Proti tomu bojují banky různě, vždy se však snaží sladit uživatelský komfort služby a přijatelnou míru zabezpečení.

U většiny tuzemských bank tedy nestačí tradiční heslo a přihlašovací kód klienta. Na tento základ tak banky proto staví nejčastěji osobní elektronický klíč, mobilní bezpečnostní klíč, elektronický podpis či autorizační čipovou kartu.

Internetbankingový nadstandard aneb co jinde nenajdete

Základní služby poskytované bankami prostřednictvím internetového bankovnictví se vesměs neliší. Ovšem některé banky k těmto běžným operacím přidaly cosi speciálního.

Bawag Bank nedávno představila E-code, speciální aplikaci umístěnou na čipu platební, případně autorizační karty. Slouží jako způsob zabezpečení internetového bankovnictví. Další nutné příslušenství – čtečku i autorizační kartu klientům poskytuje zdarma.



Česká spořitelna začala v pondělí 1. září nabízet svým klientům také jednu zajímavou a již dříve avizovanou novinku. Tou je možnost aktivovat si příjem elektronických faktur od jejich výstavců (např. ČEZ) a zcela tak zrušit jejich papírovou podobu.



GE Money Bank v letošním roce připravila aplikaci GE Money Manager, součást internetbankingu. Ta poskytuje klientovi na základě zadaných údajů pomocí grafů a tabulek dokonalý přehled o vlastním hospodaření. Vše si zároveň může ukládat či tisknout, a to včetně výhledů do budoucnosti.



Internetová mBank vsadila na přehlednost zobrazovaných transakcí a správu platebních karet. V jejím internetbankingu tak vidíte popis transakce už před jejím zaúčtováním, měnit můžete PIN u platební karty či libovolně upravujete limity.



Raiffeisenbank je hrdá na své internetové bankovnictví v souvislosti s nejdelší zobrazovanou historií účtů. Nahlížet tak smíte až do doby založení účtu, tj. až do roku 1998.



UniCredit Bank se rozhodla zajistit pokud možno snadné ovládání soukromých i podnikatelských účtů prostřednictvím GWS (Group Web Solution – skupinové řešení internetového a telefonického bankovnictví). V praxi to znamená, že klient může v rámci jednoho přihlášení volit "přepínat" mezi obsluhou účtů firemních a soukromých.