Velký přehled e-shopů: Kde koupíte dárky na internetu do 23. prosince

Tlačenice mezi regály, nebo posezení nad horkým šálkem u počítače? Až 94 procent Čechů má jasno a řadu vánočních dárků nakupuje na internetu. Pak se ovšem strachují, že dárek nedorazí včas, bude rozbitý nebo v balíčku najde jiné zboží... Jak bez obav pořídit vánoční dárky v e-shopech? Vyplatí se dodržovat několik základních pravidel.

Nenakupujte na poslední chvíli

Někteří obchodníci sice slibují, že objednat si můžete ještě 22. prosince a do Štědrého dne balíček dostanete. Ale co když bude vaše zboží vyprodané nebo se přepravní společnosti zrovna na cestě k vám rozbije auto? Spolehlivě do Vánoc nakoupíte, když objednáte do 15. prosince. Pak už je to možné, ale ne jisté a měli byste mít v zásobě rezervní dárek. Nebo zvolte méně pohodlnou cestu: objednejte v e-shopu a zboží jděte vyzvednout do prodejny - to byste měli zvládnout ještě 23. prosince. Ptejte se na způsob platby, ne všude můžete za e-shopové objednávky platit kartou.

Zavolejte do obchodu

Zeptejte se, jestli vybrané zboží mají skladem a jestli ho dokážou poslat hned. Někdy to na webu není patrné a vy byste mohli být nepříjemně překvapeni tím, že se stěhuje sklad či provozovatel vyhlásil celozávodní dovolenou. Platí to zejména u malých specializovaných e-shopů.

Porovnávejte zboží i podmínky

Ceny snadno posoudíte, když název zboží zadáte do některého z porovnávačů, například heureka.cz, zbozi.cz či srovname.cz. Tam také najdete hodnocení e-shopu ostatními zákazníky. Ve vybraném obchodě se potom zaměřte na dodací podmínky, cenu dopravy a pozornost můžete věnovat třeba marketingovým akcím. Teď před Vánocemi je jich spousta - například obchod s elektronikou czc.cz každý den losuje jednoho zákazníka, kterému jeho nákup proplatí. Lekarna.cz ani nepožaduje, abyste u nich nakoupili, a můžete hrát o ceny či slevy, podmínkou je registrovat se v obchodě a souhlasit se zasíláním reklamních nabídek.

Plaťte on-line

Jestli nedůvěřujete platbě kartou, zvolte možnost placení PayU, při kterém budete přesměrováni přímo na platební bránu své banky. Obchodník v obou případech dostane peníze hned a zboží k vám poputuje bez odkladu. Pokud to není možné, zvolte dobírku, je sice dražší, ale rychlejší, než kdyby obchodník čekal, až mu od vás dojdou peníze klasickým převodním příkazem.

Zvolte správný typ doručení

Když se cestou z práce můžete zastavit u přepážky, v tom případě si nechte poslat balík „na poštu“. Balík „do ruky“ je rizikem, protože (ač by to tak nemělo být) praxe ukazuje, že poštovní doručovatelé mnohdy jen hodí lísteček a ani nevyzkouší, zda jste doma. Přepravní službu vyberte, když si necháváte balíček poslat do práce, jste domluveni, že vyplacený balík převezme ochotný a spolehlivý soused, či když máte se svým přepravním dovozcem dobré vztahy a sjednané místo „tajné schránky“. Přepravci vždy volají předem a v případě, že jste stálí zákazníci, jsou ochotni se operativně domluvit, třeba na tom, že balíček nechají „za psí boudou“.

Katastrofu řešte poukazem

Jestli jste na někoho s dárkem opravdu zapomněli, není všemu konec. Objednat dárek můžete i během přípravy bramborového salátu, když si vyberete nějaký poukaz na slevovém serveru. Pečlivky voucher vytisknou, nalepí na karton a dají do zdobené obálky, nepečlivky pošlou mailem v okamžiku, kdy se začínají rozdávat dárky (pár kliknutí na displej chytrého telefonu si obdarovaný možná ani nevšimne).