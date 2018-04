Velký přehled novinek v povinném ručení

Bydlíte v Praze a máte povinné ručení u České pojišťovny? Až doteď jste si nemuseli dělat starost s tím, že byste měli pojistku dražší než příbuzní z Mělníka. Od Nového roku to bude jinak. Stejně jako ostatní ústavy se i Česká pojišťovna se rozhodla rozlišovat klienty podle toho, odkud jsou a jak jsou staří. A protože je u ní pojištěno 36 procent vozidel, dotkne se změna více než 2 000 000 řidičů.

Důvod? "Segmentace sazeb umožní pojišťovně dát výhodnější ceny méně rizikovým řidičům a naopak výrazněji zdražit třeba v Praze, kde je nejvíce dopravních nehod," komentuje Pavel Ronovský ze serveru Top- Pojištění.cz.

Nejdražší pojistku budou mít nyní u České pojišťovny řidiči do 30 let a podnikatelé, kteří žijí v Praze. Například za dvoulitrovou octavii dají bez bonusu 11 200 korun za rok. O více než tisícovku méně zaplatí ti, jimž už bylo 46 let a bydlí v malém městě do 30 tisíc obyvatel. Ale pojišťovna přece vyšla řidičům vstříc a rozšířila škálu obsahů motorů, která ovlivňuje cenu pojistky, z pěti na sedm skupin.

Raději plaťte, hrozí další pokuta Každé deváté auto v Česku není pojištěné, pokuta je až 40 000 korun.

Co současní klienti?

Segmentaci se nevyhnou ani současní klienti. "Těm, kteří už jsou u nás pojištěni, přijde další složenka s novými, segmentovanými sazbami," říká Václav Bálek, mluvčí České pojišťovny. Neznamená to automaticky, že si pohoršíte – třeba starší lidé na venkově budou mít pojistku levnější než dosud.

Skoro všichni segmentují

Různé ceny pro řidiče z různých míst má většina pojišťoven. A nejde jen o bydliště, pojišťovny toho posuzují víc.

Nejvíce parametrů rozlišuje Direct, podle slov tiskového mluvčího Tomáše Zavorala využívají pro výpočet pojistného více než deset kritérií. Nevydávají žádné tabulky, každý má povinné ručení spočítané na míru, svou roli hraje i značka vozidla.

co dělat, když jste při nehodě poškozeným Přinášíme přehled novinek pro motoristy. Kromě úprav povinného ručení se změní i rozsah škody, nad kterou je třeba přivolat policii k dopravní nehodě.

Víc platí i mladí (a pojišťovny předpokládají, že nezkušení) řidiči. Třeba u Axy mají přirážku řidiči do 24 let. Nižší pojistky se naopak dočkají například u Allianz řidiči starší 40 let, u České pojišťovny od 46 let, u pojišťovny Uniqa od 55 let.

Za starší vůz dostanete také slevu. O pětinu méně zaplatí například ti, kdo mají auto starší 10 let a pojistí ho u ČSOB.

Kam s mladými Pražany?

Jen dvě pojišťovny, Triglav a Kooperativa, dosud mají plošné sazby stejné pro všechny. Takže jestli jste z velkého města a ještě vám nebylo třicet, zkuste prozkoumat jejich sazebníky, možná pro vás budou výhodnější.

Co se změní - Nově se pojištění prokazuje pouze zelenou kartou. - Česká kancelář pojistitelů bude vymáhat sankční poplatek 20 až 300 Kč za každý den, kdy nebude vozidlo pojištěné. - Volat policii k nehodám bude nutné, až když na některém vozidle bude škoda vyšší než 100 000 korun nebo dojde ke zranění či škodě na majetku třetí osoby – zaparkovaném autě, nemovitosti, silnici. - Povinné ručení nabízejí nově tři další pojišťovny: Axa, Hasičská vzájemná a Slavia pojišťovna, vybírat můžete celkem ze 14 ústavů. - Nově budete pojištěni minimálně na 35 milionů jak u škod na majetku, tak u škod na zdraví.

Novinky z pojišťoven

Allianz

Asistenční služby je možné nově využívat i v případě poruchy způsobené nedostatečným množstvím nebo záměnou provozních kapalin, vybitou autobaterií či poškozením pneumatik. Klienti mají nyní možnost hlásit škodu on-line (přes internet nebo telefon), na internetu mohou také sledovat průběh likvidace.

Axa pojišťovna

On-line přístup ke smlouvě 24 hodin denně a po celou dobu také bezplatné poskytnutí asistenčních služeb. Každý nový klient dostane takzvaný Helpbox: balíček s telefonním číslem na asistenční linku, formulářem o nehodě, křídou, baterkou a jednorázovým fotoaparátem.

Na internetu dostanete slevu na pojištění Čtěte návod, jak rychle uzavřít pojistku a ušetřit.

Česká pojišťovna

K povinnému ručení přidává cestovní připojištění léčebných výloh. Ten, kdo má i havarijní pojistku, dostane ještě pojištění poplatků za pobyt v nemocnici.

ČPP

Extra bonus PROFI ve výši 15 % dostane ten, kdo předpokládá, že v příštích třech letech nezpůsobí nehodu. Extra bonus si může klient po 36 měsících bez nehody převést na jiné vozidlo pojištěné u ČPP.

ČSOB

Ti, kdo provozují své vozidlo tři a více let bez zavinění dopravní nehody, získají slevu dobrého řidiče ve výši 15 % pro první rok pojištění, 10 % pro druhý a 5 % pro třetí rok pojištění.

Direct

Moje flotila – při pojištění druhého automobilu získají zákazníci slevu ve výši 15 % z ceny povinného ručení, při pojištění dalších vozidel pak 20 %. Lze pojistit maximálně pět vozů, je možný převod bonusů mezi manžely.

Generali

Program Sleva Plus – sleva ve výši bonusu, kterou je možné uplatnit na druhé vozidlo v rodině.

Kooperativa

Přidá klientům poukaz na pojištění pobytu v nemocnici s denní dávkou 60 korun za každý den strávený v nemocnici i při nemoci nesouvisející s nehodou, sleva až 40 procent na druhý a třetí vůz v rodině.

Slavia pojišťovna

Bonus Kredit – sleva až 15 % za příslib bezeškodného průběhu v dalších 24 měsících, 5% sleva při používání zimních pneumatik.