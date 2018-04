Velký přehled spořicích účtů: vydělávají od 0,01 do dvou procent ročně

Požadavek na bezpečí, alespoň malé zhodnocení a rychlý přístup k penězům ideálně splňují spořicí účty. Jsou pojištěny do 100 000 eur (cca 2 706 000 korun), vydělávají od 0,01 do 2 procent ročně, můžete je snadno spravovat přes internet, a dokonce k nim někdy dostanete platební kartu. Ačkoli úrokové sazby spořicích účtů v posledních letech poklesly, kupní síla úspor zůstala zachována. Inflace je totiž také velmi nízká.

Nic však nebývá tak krásné, jak to na první pohled vypadá. Abyste dosáhli pěkného úroku, musíte obvykle splnit spoustu podmínek. A některé banky mají nabídku tak složitou, že by měly pro zájemce rovnou vypisovat víkendové školení.

Když vám zvolený spořicí účet nebude vyhovovat, nikdo vás nijak nepotrestá, pokud jej zrušíte a peníze převedete zase jinam. Abyste si odpustili zbytečnou administrativu a také zklamání, prostudujte si předem, co vám banka nabízí a co po vás přesně chce. Na co si dát pozor?

1. Pásmové úročení

Hlasitě inzerovaný úrok obvykle neplatí pro všechny peníze, které finančnímu ústavu svěříte. Ta finta se jmenuje pásmové úročení a znamená, že třeba prvních 100 000 korun vám budou úročit maličko, další půlmilion, který uložíte, velmi slušně, a zbytek opět maličko. Sami si musíte pohlídat, abyste se svými úsporami pohybovali ve výhodném pásmu a další peníze uložili někam jinam.

2. Běžný účet za peníze

Někde účet mít nemusíte, jinde ho banka vyžaduje nebo peníze lépe úročí, když si klient konto otevře. Pokud ho nabízí zdarma, není to problém. Jenže někdy je za peníze. Například účet Gold u GE Money Bank je zdarma, až když na něj měsíčně posíláte 35 000 korun a na účtech banky je uložen milion. Jinak stojí 169, nebo dokonce 469 korun za měsíc. Spořicí účet, který se k němu váže, přinese 1,1 % - kdo banku nevyužívá naplno, tomu se jen kvůli spoření nevyplatí.

3. Není úrok, když je výběr

Hezký úrok 1,5 procenta má na takzvaném Spoření Plus Zuno. Účet, který je k tomu povinný, je zdarma, pokud z něj třikrát zaplatíte kartou, což není velký problém. Ale když na peníze sáhnete, v daném měsíci vám úrok nepřipíší žádný. Takže kdyby někdo chtěl peníze uložit a každý měsíc si z nich ukrojit malou rentu, třeba k důchodu, k úroku by se nedostal.

Modelový příklad Klient si 1. září 2015 uložil na spořicí

účet 300 000 Kč. Po roce si vyzvedne: Sberbank: 304 187 Kč

Air Bank: 303 539 Kč

GE Money Bank: 303 300 Kč

Equa bank: 303 247 Kč

Raiffeisenbank: 303 074 Kč

Expobank 302 817 Kč

ING: 301 790 Kč

Komerční banka: 301 489 Kč

Česká spořitelna 301 020 Kč

mBank: 300 893 Kč

Fio banka: 300 765 Kč

UniCredit Bank: 300 765 Kč

spořitelní družstvo Creditas: 306 047 Kč

MPU: 303 329 Kč

Artesa: 303 082 Kč

Peněžní dům: 302 948 Kč

Zdroj: banky a spořitelní družstva, pozn.: vzhledem k tomu, že sazba spořicích účtů je vyhlašovaná a může se změnit, je toto předpoklad, kdyby se současný stav nezměnil.

4. Vyhlášená sazba

Počítejte s tím, že sazbu spořicích účtů banka vyhlásí a ve chvíli, kdy se změní podmínky na trhu, může ji změnit. Některé banky svou sazbu do nějaké doby garantují, například Sberbank garantuje sazbu 1,63 procenta do pololetí příštího roku.

5. Měsíční či denní připisování

Pokud váháte mezi dvěma srovnatelnými účty, ptejte se, zda u vámi vybraného spořícího účtu banka připisuje úrok denně, nebo měsíčně. Denní připisování je pro klienta výhodnější, rozdíl sice není veliký (u stotisícového vkladu 20 korun za rok), ale s výší úspor a s dobou trvání roste.

6. Spořitelní družstva - kapitola sama pro sebe

Úložky ve spořitelních družstvech jsou pojištěny stejně jako v bance, takže s jejich bezpečností není problém. Ačkoli nabízejí slušné úročení, je u jejich spořicích účtů jeden problém. Zhodnocují se jen peníze do výše desetinásobku základního vkladu. V praxi to znamená, že když chcete zhodnocovat milion, musíte družstvu svěřit dalších 100 000 korun do základního vkladu.

Přehled spořicích účtů bank:

Air Bank: Top3 garance (1,5 % do 250 000 Kč, pak 0,8 %)

Podmínky – 5 plateb kartou, sazbou 1,5 % se navíc zhodnocují i vklady na BÚ do 100 000 Kč; při nesplnění podmínky sazba 1,1 % a 0,5 %

pouze na spořicím účtu; účet povinný, veden zdarma

Top3 garance (1,5 % do 250 000 Kč, pak 0,8 %) Podmínky – 5 plateb kartou, sazbou 1,5 % se navíc zhodnocují i vklady na BÚ do 100 000 Kč; při nesplnění podmínky sazba 1,1 % a 0,5 % pouze na spořicím účtu; účet povinný, veden zdarma Česká spořitelna: Spoření ČS (0,4 do 200 000 Kč, pak 0,01 %)

Podmínky – běžný účet není třeba, pokud však využívá Osobní bankovnictví, je limit pro lepší sazbu 400 000 Kč

Spoření ČS (0,4 do 200 000 Kč, pak 0,01 %) Podmínky – běžný účet není třeba, pokud však využívá Osobní bankovnictví, je limit pro lepší sazbu 400 000 Kč ČSOB: Spořicí účet (0,45 % do milionu, pak 0,2 %)

Podmínky – běžný účet není třeba

Spořicí účet (0,45 % do milionu, pak 0,2 %) Podmínky – běžný účet není třeba Equa bank: Spořicí účet Hit (1,5 % do 200 000 Kč; pak do 2 000 000 Kč 0,8 %; pak do 3 000 000 Kč 0,75 %, pak 0,01 %)

Podmínkou je mít na běžném účtu měsíční příjem 10 000 Kč, nebo 3x zaplatit kartou; pokud to klient nesplňuje, je v prvním pásmu do 200 000 Kč úrok 1 %.

Spořicí účet Hit (1,5 % do 200 000 Kč; pak do 2 000 000 Kč 0,8 %; pak do 3 000 000 Kč 0,75 %, pak 0,01 %) Podmínkou je mít na běžném účtu měsíční příjem 10 000 Kč, nebo 3x zaplatit kartou; pokud to klient nesplňuje, je v prvním pásmu do 200 000 Kč úrok 1 %. Era: Červené konto (0,45 % do 250 000 Kč, pak 0,2 %)

Podmínky – běžný účet není třeba

Červené konto (0,45 % do 250 000 Kč, pak 0,2 %) Podmínky – běžný účet není třeba Expobank: Spořicí účet Garant (1,1 % do 13,5 milionu, pak 0,1 %)

Podmínky – běžný účet není třeba

Spořicí účet Garant (1,1 % do 13,5 milionu, pak 0,1 %) Podmínky – běžný účet není třeba Fio banka: Spořicí účet (0,30 %)

Podmínky – běžný účet není třeba

Spořicí účet (0,30 %) Podmínky – běžný účet není třeba GE Money Bank: Genius Gold (1,1 % do 999 999 Kč; 0,9 % do

1 999 999 Kč; pak 0,1 %)

Podmínky – měsíční příjem na účet 35 000 Kč a hodnota vkladů 500 000 Kč; nutný běžný účet Genius Gold, poplatek za jeho vedení je při příjmu 35 000 Kč měsíčně 169 korun, může být veden zdarma při investici alespoň milion korun.

Genius Gold (1,1 % do 999 999 Kč; 0,9 % do 1 999 999 Kč; pak 0,1 %) Podmínky – měsíční příjem na účet 35 000 Kč a hodnota vkladů 500 000 Kč; nutný běžný účet Genius Gold, poplatek za jeho vedení je při příjmu 35 000 Kč měsíčně 169 korun, může být veden zdarma při investici alespoň milion korun. GE Money Bank : Genius8 (0,7 % do 99 999 Kč, pak 0,3 %)

Podmínky – příjem na účet 7 000 Kč měsíčně, jinak 0,1 %.

: Genius8 (0,7 % do 99 999 Kč, pak 0,3 %) Podmínky – příjem na účet 7 000 Kč měsíčně, jinak 0,1 %. Komerční banka: Bonus Invest (0,1 % + 0,6 % bonus)

Podmínky – účet nutný, veden zdarma; zároveň nutná investice do podílových fondů (kolik peněz investujete do fondů, tolik se úročí na spořicím účtu bonusem).

Bonus Invest (0,1 % + 0,6 % bonus) Podmínky – účet nutný, veden zdarma; zároveň nutná investice do podílových fondů (kolik peněz investujete do fondů, tolik se úročí na spořicím účtu bonusem). Raiffeisenbank: eKonto Flexi (1,3 % % do 150 000 Kč; 0,3 % do milionu; pak 0,01 %)

Podmínky – běžný účet nutný, při aktivním využívání (příjem 15 000 Kč, tři platby) konto Smart zdarma, jinak 99 korun měsíčně.

eKonto Flexi (1,3 % % do 150 000 Kč; 0,3 % do milionu; pak 0,01 %) Podmínky – běžný účet nutný, při aktivním využívání (příjem 15 000 Kč, tři platby) konto Smart zdarma, jinak 99 korun měsíčně. Raiffeisenbank: Flexi 21 (1,2 % do milionu; 0,1 % do 5 milionů; pak 0,01 %)

Podmínky – Flexi 21, výpovědní lhůta 21 dní, podmínkou je aktivní využívání účtu (příjem 15 000, tři platby).



Flexi 21 (1,2 % do milionu; 0,1 % do 5 milionů; pak 0,01 %) Podmínky – Flexi 21, výpovědní lhůta 21 dní, podmínkou je aktivní využívání účtu (příjem 15 000, tři platby). Sberbank: Fér spoření Garance (0,43 do 500 000 Kč; pak 1,23 % do 5 milionů, pak 0,01 %)

Podmínky – běžný účet není třeba

Fér spoření Garance (0,43 do 500 000 Kč; pak 1,23 % do 5 milionů, pak 0,01 %) Podmínky – běžný účet není třeba Sberbank: Fér spoření plus (1,63 300 000 Kč, pak 0,83 %)

Podmínky – běžný účet nutný, jinak 1,43 %, běžný účet je zdarma při obratu 15 000 korun, jinak 99 korun

Fér spoření plus (1,63 300 000 Kč, pak 0,83 %) Podmínky – běžný účet nutný, jinak 1,43 %, běžný účet je zdarma při obratu 15 000 korun, jinak 99 korun UniCredit Bank: Prima (0,3 % do 499 999 korun; pak 0,01 %)

Podmínky – běžný účet není třeba

Prima (0,3 % do 499 999 korun; pak 0,01 %) Podmínky – běžný účet není třeba UniCredit Bank: Prima plus (0,01 % do 199 999 Kč; 0,3 % do 20 milionů; pak 0,01 %)

Podmínky – běžný účet není třeba

Prima plus (0,01 % do 199 999 Kč; 0,3 % do 20 milionů; pak 0,01 %) Podmínky – běžný účet není třeba Zuno: Spoření (0,9 % s Účtem Plus, 0,6 % s Účtem)

Podmínky – běžný účet nutný, Účet zdarma, Účet Plus zdarma při platbách kartou 3000 za měsíc, jinak 68 korun.

Spoření (0,9 % s Účtem Plus, 0,6 % s Účtem) Podmínky – běžný účet nutný, Účet zdarma, Účet Plus zdarma při platbách kartou 3000 za měsíc, jinak 68 korun. Zuno: Spoření Plus (1,5 % s Účtem Plus do 300 000 Kč, pak 0,9 %; 1,1 % s Účtem do 300 000 Kč, pak 0,6 %)

Podmínky – běžný účet nutný, Účet zdarma, Účet Plus zdarma při platbách kartou 3000 za měsíc, jinak 68 korun.

Přehled spořicích účtů spořitelních družstev*:

Artesa (0,35 % do 100 000 Kč; pak 1,2 %)

(0,35 % do 100 000 Kč; pak 1,2 %) Creditas (2 % na běžném účtu do 2 500 000 Kč)

(2 % na běžném účtu do 2 500 000 Kč) MPU (0,4 % do 99 999 Kč; do 9 999 999 Kč 1,3 %; nad 10 milionů 0,4 %)

Podmínky – možnost bonusu za dobu vázanosti + 0,8 %, kdo peníze vybere dříve, přijde jen o tento bonus.

(0,4 % do 99 999 Kč; do 9 999 999 Kč 1,3 %; nad 10 milionů 0,4 %) Podmínky – možnost bonusu za dobu vázanosti + 0,8 %, kdo peníze vybere dříve, přijde jen o tento bonus. Peněžní dům (2,5 % do 30 000 Kč; do 100 000 Kč 1 %; pak 0,8 %)

Poznámka: *Podmínkou je výše členského vkladu. Zhodnocovat se může pouze desetinásobek členského vkladu, kdo chce například zhodnocovat milion, musí mít v členském vkladu 100 000 Kč.