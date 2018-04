Narovnávám komplexy a zakrnělost českých manažerů, říká expertka

Jak jste se k práci, kterou teď děláte, dostala?

Od dětství jsem zpívala a myslela jsem si, že to jednou bude moje povolání. Praxe ale ukázala, že na poli populární hudby jen zpěv nestačí. Kromě tance jsem se začala věnovat kurzům vizážistiky, stylistiky, nonverbální komunikace, profesionálnímu mluvenému projevu, psychologie a autoterapie hlasem a dechem.

A nakonec jste všechny tyto své zkušenosti zužitkovala.

Ano, před deseti lety jsem založila značku autentik. Své klienty učím, jak se správně vyjadřovat, pohybovat, oblékat, radím jim, jak se stát příjemnými společníky nejen v práci, ale i doma. Podporuji je ve vyjádření toho nejlepšího, co v sobě mají.

Kdo je vaším typickým klientem?

Pracuji se ženami i muži. Většinou mě osloví v okamžiku, kdy v jejich životě nastala změna, třeba povýšili, změnili nebo chtějí změnit zaměstnání, nebo se rozhodli zvýšit svůj osobní vliv. V takových chvílích si uvědomí, že kultivovaný mluvený projev a osobitý zevnějšek je pro ně důležitou oporou.

Co takového manažera učíte?

Většina manažerů má za sebou mnoho tréninků, školení a seminářů. Jejich zkušenosti přibývají, ale osobně zůstávají stejní. Stagnace není možná, protože se vše neustále mění, tím pádem se oni stávají horšími. Firmy si začínají uvědomovat, že potenciál svých lidí mohou zlepšovat jen tehdy, pokud jim umožní osobní rozvoj. A tady je moje nabídka vítána.

Zkuste to upřesnit.

Doba se mění a na trhu práce je stále větší poptávka po schopných manažerech. Mohou být sebechytřejší, ale pokud neumí správně vystupovat, podřízení je příliš neberou. Vezměte si, že si někdo připraví skvělý proslov, třeba o dalším směrování firmy, ale neumí to podat, prostě ho jen přečte, takže nikoho nezaujme. Aby ho lidé poslouchali, musí se naučit správně artikulovat, frázovat, modulovat, dýchat, měl by umět navázat s posluchači kontakt, prostě řadu dalších dovedností, které posunou jeho projev přesně tam, kam potřebuje.

Venda Vaníčková (41 let) Vystudovala Institut pedagogiky, ateliér kulturních, společenských a uměleckých aktivit.

Navštěvovala soukromou pěveckou konzervatoř.

Měla angažmá v Divadle Semafor. Vydala vlastní CD – Schizopop.

V roce 2006 založila značku autentik.

Pracovala jako hlavní produkční v Národním domě na Vinohradech a v Českém národním symfonickém orchestru.

Je členkou asociace Business and Professional Women.

Byla vybrána do projektu 100 Mirrors jako zástupce kultury.

Radíte jim také, jak se mají oblékat?

Záleží na tom, jestli moje názory potřebují. Každá část našeho zevnějšku obsahuje nonverbální vzkaz. Psychologie barev a mnoho dalších typologií se tím zabývá už mnoho let a je s podivem, jak málo to používáme vědomě. Když jdu s klientem nebo klientkou nakupovat, častokrát narazíme na základní neznalosti, které se týkají například kombinace vzorů košil a kravat, materiálů kostýmů a halenek, volby doplňků, tedy toho, co může osobnost a figuru buď podpořit, nebo zabít.

A berou si vaše rady k srdci?

Myslím, že většinou ano. To je třeba příklad jednoho finančníka, který se díky změnám v šatníku začal lépe starat o svoji kondici a časem rozšířil svoji působnost i o podnikání. Zjistil, že oblek nemusí být trestem a i v civilu může být šarmantní.

Platí pořád, že Češi, hlavně muži, se neumějí obléknout?

Záleží na tom, na jaké muže nebo ženy se podíváte. Myslím, že se mnohem více ukazuje, že osobní vzhled odráží vnitřní jistotu, odvahu a smysl pro krásu. Častokrát se za nedbalostí a pohodlností skrývá pocit vlastní méněcennosti. Někdy stačí jen několik setkání a klient nebo klientka rozkvetou sami. Krása je člověku vlastní a její vnímání je přirozené.

A jak jsou na tom ženy manažerky?

Ženy manažerky jsou často vnímány jako konkurence mužů. Proto váhají, zda zvolit ženský, nebo pánský styl. Osobně jim vždy doporučuji být zaprvé ženami a manažerkami až zadruhé. Možná to zní banálně, ale zkušenosti dokazují, že ženám se daří lépe, když si jako ženy věří. Spoléhat se jen na vědomosti a zkušenosti je málo. Za ideální stav považuji ženskou eleganci volenou s lehkostí.

Zkuste být konkrétnější.

Křiklavé módní trendy, pestrobarevné účesy a ostře klapající jehly podpatků jsou stejně marné jako vytahaná maxi trička, děrované obepnuté kalhoty a plastová sportovní obuv. Ženský styl může mít mnoho zajímavých podob, ale vyžaduje rafinovanost, pokoru vůči účelu a vlastním fyzickým možnostem a záměr. Říkám tomu systém ČUPR, což znamená čistotu, úměrnost, priority a radost. Prostě čistota stylu i provedení, úměrnost situaci a prostředí, priority podle osobních možností a radost, se kterou model „vynesu“.

Proč by měli lidé navštívit právě vás?

Já lidem doporučuji jen to, co jsem sama vyzkoušela a zažila. Moje metoda slučuje více různých přístupů. Mám ráda kombinaci teorie a praxe, která se zaměřuje na komplexní vědomý přístup. Myslím, že osobní praxí prověřené metody jsou natolik ryzí, že je lze hned používat a dále rozvíjet podle schopností a zájmu jednotlivce. Žádné univerzální řešení nemám, zakládám si na osobní jedinečnosti každého klienta.

Jak získáváte klientelu?

Moji klienti si mě najdou většinou na doporučení svých známých. Pracuji s tématy, která jdou na tělo, častokrát řešíme velmi osobní otázky. Proto některým klientům může trvat déle, než se pro spolupráci rozhodnou. Obvykle mě klienti oslovují po tréninku ve firmě nebo nějakém skupinovém setkání, někdy dostanou moje služby jako dárek. Osobní doporučení fungují dobře.

Stalo se vám už, že jste z někoho udělala úplně jiného člověka?

Účelem mé práce s klienty není udělat z nich jiného člověka, ale dostat na povrch to lepší, co v nich dřímá, ale oni to neumí dát najevo, aniž by se přetvařovali. Jedna klientka potřebovala zlepšit svůj mluvený projev, aby se dokázala prezentovat před skupinou lidí. Zaměřily jsme se na dechová cvičení, uvolnění artikulace, soustředěnost a trému. S jiným klientem jsem naopak řešila jeho rozevlátost a držení těla. Když přestal vypadat zhrouceně, začal se cítit stabilnější a neměl potřebu se tolik prosazovat. Oddechl si sám od sebe.

Navštěvují vás třeba i takzvaně obyčejné ženy, které potřebují poradit s osobním životem?

Ano. Mám klientky, které mají jednorázový problém, ale i takové, které ke mně chodí pravidelně. Po několika setkáních se prohloubí důvěra a můžeme se dostat k tématům, která jinde ani neřeknou. Jsem ráda, že se mi daří důvěru vzbuzovat a udržovat.

Můžete uvést nějaké další příklady?

Jistá žena se po několika sezeních se mnou odhodlala a narovnala komunikaci s francouzským šéfem tak, že si ji vybral do svého speciálního týmu. Další zvládla úspěšně zahájit práci v zahraničí a získala rovnocenné postavení mezi cizinci. Pracovala jsem také se ženou, která se v mluveném projevu zdokonalila tak, že se stala personalistkou.

Stává se vám, že si s některými lidmi nevíte rady?

Ano, stává. Nemohu pomáhat někomu, kdo pomoc nechce. Vlastně mě jen zkouší, co mu řeknu, ale nechce nic přijmout z přesvědčení o své pravdě. Někdy si uvědomím, že taková reakce je sebeobrana, skrývaný strach, že objevím a pojmenuji něco, co je nepříjemné. Oslovila mě třeba podnikatelka – poradkyně, abych posoudila její prodejní vystupování a profesionální zevnějšek. Tušila jsem podle toho, jak vypadala a jak se vyjadřovala, že to bude oříšek. Nakonec mé služby nepřijala s vyjádřením, že ona se orientuje na trendy a manipulování s lidmi považuje za svoji přednost. S touto paní jsem spolupráci nenavázala.

Kolik máte klientů? Jsou období, kdy je jich málo?

Počet klientů je nahodilý. Někdy převládají individuální klienti, kteří mě navštěvují opakovaně a pravidelně, jindy se věnuji více skupinovým tréninkům ve firmách. Obvykle se oba zdroje doplňují. Přesto pociťuji, že konkurence je veliká. Nejsem zrovna marketingově naladěná, proto se stále učím, jak prodávat své služby. Občas mám tendenci pracovat zadarmo, ale naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mě rychle srovnají.

Uživí vás práce, kterou děláte?

Kombinování práce se soukromou a firemní klientelou mě uživí. Občas se věnuji moderování společenských akcí a dalším aktivitám. Jsem ráda, že moje práce je pestrá a mohu ji dále rozvíjet.

Myslíte si, že platí, že ti, co něco umějí, jsou zakomplexovanější, na rozdíl od břídilů, kteří se cpou všude a nemají na to?

Ve veřejných médiích i na vysokých postech se objevují lidé, kteří mají silnou potřebu se zviditelnit za jakoukoli cenu. Není tajemstvím, že někteří mívají psychopatické sklony, užívají antidepresiva a cokoli, co je nabudí, a vše skrývají za svoji aroganci a sílu. Zamyslela bych se, zda právě tito lidé nejsou tím, co vlastně skrývá dnešní společnost jako taková. Možná jsou právě tito lidé největšími zajatci upadající kultivovanosti, slábnoucích vizí a zhroucených společenských postojů. Zatím praxe ukazuje, že tlak, rychlost a lstivost mají zelenou, proto se komplexům daří. Ti, kteří si uvědomují širší kontexty, to nesmí vzdát.