Veřejnost znepokojuje stav českého zdravotnictví

Vnímání problémů v jednotlivých oblastech souvisí s životní úrovní. Z průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd vyplývá, že čtyři pětiny oslovených si myslí, že reforma zdravotnictví je nutná.

Lidé přikládají reformě zdravotnictví velkou důležitost, dokonce větší než změnám důchodového systému. Za nejpalčivější problémy považují financování veřejného zdravotnictví, přitom více než čtyři pětiny dotázaných hodnotí problémy jako velké. „Tři čtvrtiny respondentů poukazují na nehospodárné nakládání s léky a fungování pojišťoven,“ říká Ivo Bayer ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dvěma pětinám oslovených vadí zejména úroveň zdravotní péče a objem služeb. Jedna třetina považuje za problém vztah mezi lékaři a pacienty a dostupnost péče.

Finanční spoluúčast lidé většinou odmítají

K vyrovnanějšímu hospodaření by podle poloviny dotázaných přispělo zvýšení plateb ze státního rozpočtu, a to i za cenu zvýšení daní. Téměř všechny návrhy finanční spoluúčasti se setkávají s více než nadpolovičním nesouhlasem, pouze u placení jednotného poplatku za recept jsou příznivci a odpůrci zastoupeni rovnoměrně.

Z nabízených administrativních opatření, která mohou vést ke snížení deficitu ve zdravotnictví, vyvolává největší odpor návrh na snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Velké podpoře se naproti tomu těší zřízení jediné zdravotní pojišťovny.

Příplatek za recept je pro většinu přijatelný

Přestože lidé vnímají zdravotnictví jako velmi problematickou oblast, převažuje neochota nést náklady možných reforem. Silná podpora návrhu na zřízení jediné zdravotní pojišťovny a souhlas s navýšením plateb z rozpočtu podle analytiků ukazují na to, že lidé dávají přednost cestě, která vede k centralizaci a dotacím. „I když by lidé spíš preferovali placení a kontrolu zdravotnictví státem, jsou ochotni v některých případech přenést určité náklady na sebe,“ uvádí Ivo Bayer.

Lidé jsou podle něj nejvíce ochotni připlácet za recept, v průzkumu to uvedla téměř polovina dotázaných. Přijali by i platbu za návštěvu specialisty nebo za pobyt v nemocnici. Odmítají připlácet více peněz za léky. Jsou ochotni tak učinit, pokud by bylo zjevné, že se díky tomu zdravotnictví ulehčí a zákony budou průhledné.

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Více informací: http://www.cvvm.cas.cz