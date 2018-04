Věřitelé nás budou mít pod mikroskopem

Problémy s dlužníky se týkají všech bankovních (banky, stavební spořitelny) a nebankovních institucí (splátkové a leasingové společnosti), a tak se pomalu vytváří databáze dlužníků, které evidují jednotlivé půjčky každého z nás. Protože však dosud fungují odděleně, stále ještě existuje možnost, že banka poskytne úvěr jedinci, který je již zadlužen např. u splátkové společnosti a není tak schopen svůj nový dluh splácet.

Rozdíl mezi momentálně fungujícími registry je v tom, jaké informace shromažďují a také v tom, kdo je jejich členem, což je vymezeno i Zákonem o bankách (č. 21/1992 Sb.). Ten stanovuje zachovávat bankovní tajemství u všech poskytovaných bankovních obchodů, peněžních služeb atd. V případě, že banka chce zveřejnit informace v nebankovním registru, je nutné (stejně jako u všech nebankovních institucí) získat souhlas klienta se zveřejněním jeho údajů (dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.).

První nebankovní registr

Momentálně fungují dva registry. Ten nebankovní sdružující dvě banky, splátkové a leasingové společnosti provozuje společnost SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům). Sdružení shromažďuje v registru tzv. negativní informace o klientech. Takže šanci se do něj dostat mají pouze neplatiči, a to ještě po určité době. Nejprve totiž proběhne standardní vymáhání pohledávky pomocí upomínek finanční institucí, které klient dluží a nesplácí. V případě tohoto registru existuje dokonce i možnost, že z něj bude dlužník po nějaké době vymazán, pokud svůj dluh uhradil.

Celkově bylo v loňském roce vzneseno přes 800 tisíc dotazů členy sdružení, na to, zda je žadatel o úvěr zanesen do registru neplatičů a v 37 700 případech odpověď zněla ANO, což znamená, že klient měl záznam o neplnění závazků. V poměru k celkovému počtu dotazů to tedy bylo pouze 4,5 % kladných odpovědí.

SOLUS - členové Beneficia Finance CCB Finance CCS Česká společnost pro platební karty Cetelem ČR Český Triangl ESSOX Home Credit Finance HVB Bank Profireal Raiffeisenbank VB Leasing CZ

Zdroj: SOLUS

Evidence dlužníků podle bank

Za druhým, bankovním, registrem stojí společnost Czech Credit Bureau, která jej už několik let spravuje. Členem registru je 16 bank a stavebních spořitelen. Registr shromažďuje všechny informace o dlužnících, pozitivní i negativní. Objevíte se v něm tedy hned, jakmile získáte úvěr, necháte si vydat kreditní kartu, nebo si otevřete kontokorent a také tehdy, když jste jakýkoli z vyjmenovaných úvěrů řádně splácíte, nebo jej celý umoříte.

Záznam v registru má už 3,19 milionu úvěrových klientů. Celkem je v registru vedena informace o 5,44 milionech smluv.

Bankovní registr - členové BAWAG Bank Citibank Česká spořitelna Českomoravská stavební spořitelna Československá obchodní banka eBanka GE Money Bank HVB Bank Hypoteční banka Komerční banka Raiffeisen stavební spořitelna Raiffeisenbank Stavební spořitelna České spořitelny Wüstenrot hypoteční banka Wüstenrot stavební spořitelna Živnostenská banka

Zdroj: CBCB

Jaký bude nový registr?

V polovině ledna 2005 oznámilo několik finančních institucí společně s Czech Credit Bureau (CCB) vznik dalšího nebankovního registru klientských informací (dále NRKI). Prozatím došlo k podpisu základní smluvní dokumentace, ale již v červenci by měl být nový registr uveden do plného provozu. Zároveň by se členové obou registrů vedených pod křídly CCB rádi do konce roku spojili a vytvořili jeden registr.

Nebankovní registr klientských informací- zakládající členové CAC Leasing CCB Finance ČSOB Leasing GE Money Auto GE Money Multiservis Leasing České spořitelny Škofin

Zdroj: CCB

Stejně jako bankovní registr, bude také NRKI shromažďovat pozitivní i negativní informace o dlužnících leasingových nebo splátkových společností. Pro klienta by tato skutečnost měla mít pozitivní dopad v tom, že pokud včas a bez problémů splácí své závazky, měl by se snáze dostat k dalším finančním produktům. Znamená to tedy, že neplatičům nikdo nepůjčí, ale pokud máte dobrou platební morálku, budou se o vás potenciální věřitelé prát.

Sloučení na obzoru?

Jediné, co registru brání v plné funkčnosti, je to, že dlužníci musí se zařazením svých údajů do registru souhlasit. Všechny finanční instituce tak musí své stávající klienty oslovit se žádostí o souhlas s přítomností dat v úvěrovém registru. U nových klientů je situace jednodušší, protože souhlas je již součástí úvěrové smlouvy. Finanční instituce také následně mohou snáze říci: „Nesouhlasíte? Nepůjčíme vám!“

Pokud má být systém evidence všech dlužníků funkční, je nutné, aby se jeho členy stalo co nejvíce institucí. Vzhledem k tomu, že existuje už jiný nebankovní registr s úplně jinými parametry, bude zajímavé sledovat, jak se finanční instituce dohodnou. Pro podvodníky a chronické neplatiče však tyto registry rozhodně znamenají překážku v dalším získávání financí. Klienty, kteří by se mohli ještě více zadlužit, by měly ochránit před nimi samotnými a pro ty, kteří řádně splácí, by měly být cestou ke snazšímu získání úvěru.

