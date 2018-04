Věrnost jedné firmě je jako manželství, krizi lze překonat tolerancí

Jana Králová odmaturovala roku 1968 na střední ekonomické škole. Její ročník byl prvním, který nedostal takzvanou umístěnku, ale musel si zaměstnání sehnat sám. Kamarádka dostala tip, že v pojišťovně někoho hledají, tak to obě zkusily a vyšlo to.

Jako absolventka nastoupila do České pojišťovny, závodu pro zahraniční pojištění a zajištění, do oddělení vystavování cizojazyčných pojistek. Po roce přešla do účtárny a poté do oddělení tarifů, kde se sjednávalo pojištění pro podniky zahraničního obchodu. Náplň její práce je už léta stejná, mění se jen budova, v níž má kancelář. "Přesto mě to pořád baví," dodává Jana Králová.

Benefity: Česká pojišťovna vždy po pěti odpracovaných letech obdrží pracovník peněžitou prémii

Ačkoliv někteří personalisté varují před dlouhou věrností jedné firmě, protože prý hrozí "profesní slepota", Jana Králová to považuje za zbytečné strašení: "Myslím si, že je třeba posuzovat individuálně. Jsou pracovníci, kteří mají dobré nápady, jejich náměty se mohou v praxi uplatnit a nezáleží na tom, jak dlouho ve firmě jsou."

Syndrom vyhoření na sobě nikdy nepozorovala, proti stereotypu jí pomáhají kamarádské vztahy na pracovišti: "Pracovala jsem ve vynikajícím kolektivu. Dříve nás bylo v kanceláři 12 žen a byla jsem tehdy nejmladší. Nikdy jsme se nehádaly, ale pomáhaly si. Myslím, že i to je důvod, proč jsem v pojišťovně zůstala 44 let. Současní kolegové v týmu jsou také výborní. Jen nastala nepatrná změna, že teď už jsem ta nejstarší," usmívá se Jana Králová.

Před 40 lety nastoupil Pavel Čermák do společnosti Mondi Štětí a už tam zůstal. V papírnách vystřídal několik pozic, nejprve juniorních, pak mistrovských, vedl hospodářské středisko. Poté mnoho let řídil úsek dvou největších papírenských strojů v tehdejším Československu. A po revoluci se dostal na nejvyšší posty.

"Získal jsem místo výrobního náměstka generálního ředitele a po reorganizaci jsem čtyři roky vedl Závod papírna. Nyní pracuji jako zástupce ředitele provozu. Vážím si toho, že jsem mohl zastávat různé funkce a měl jsem možnost poznat mnoho kolegů. Papírny existují od roku 1950 a vedlo je jedenáct generálních ředitelů. Zažil jsem devět z nich," říká Pavel Čermák.

Benefity: Mondi Štětí finanční bonusy za odpracované roky ve firmě

pravidelná setkávání šéfů podniku s dlouholetými zaměstnanci, kteří slaví kulatá pracovní výročí

při odchodu do důchodu dostává každý příspěvek - čím víc odpracovaných let, tím vyšší finanční odměna

Přiznává, že párkrát o změně práce přemýšlel: "Zvláště když se mi nedařilo. Vždy jsem však zůstal. Žena mě povzbuzovala, dlouholeté působení u jednoho zaměstnavatele vnímá velice pozitivně."

Kolegové k němu chodí pro radu dost často. "Rád se s nimi o své zkušenosti podělím. A jelikož znám celý areál podniku, jednotlivé technologie a naprostou většinu lidí, osobně organizuji v Mondi Štětí exkurze," říká Pavel Čermák a skromně dodává, že ho kolegové loni ve firemní soutěži zvolili Osobností roku.

Věrnost podniku přirovnává k manželství: krize lze překonat vzájemným respektem a tolerancí. Sám se podivuje, jak někteří manažeři mohou střídat zaměstnání i po pár měsících. "Za tu dobu nemohou firmu ani lidi v ní poznat a někdy učiní rozhodnutí, ze kterých se pak společnost musí dlouhou dobu vzpamatovávat."

Olga Sedláčková pracuje v Raiffeisen stavební spořitelně od jejího založení v roce 1993. Letos se svým zaměstnavatelem oslaví společných 20 let.

Benefity: RFSS vybraní zaměstnanci bývají oceněni bonusem po pěti letech ve firmě

letos bude firma slavit 20. výročí na galavečeru a při té příležitosti dojde i na ocenění věrných zaměstnanců

"To, že jsem začala pracovat ve stavební spořitelně, bylo dílem náhody, respektive inzerátu, který mě tehdy v novinách oslovil. Stavební spoření bylo novinkou, takže mě práce lákala," říká devětapadesátiletá žena, která začínala jako asistentka ředitele obchodního oddělení, dnes je zodpovědná za propagační aktivity a komunikaci s reklamní agenturou. Má na starosti také zaměstnaneckou charitu.

O změně místa občas uvažovala, ale stačilo, aby vyměnila náplň práce v rámci podniku. A co získala za svou věrnost? "Znám velmi dobře prostředí, mám zkušenosti, potkávám nové lidi. A jsem ráda, že pracuji v čím dál mladším kolektivu, motivuje mě to," vysvětluje Olga Sedláčková a přiznává, že díky dlouhým letům ve firmě je vlastně prvním průvodcem nových kolegů.

Rovných 49 let pracuje Jiří Vacek v Národní knihovně České republiky. Slovanskou knihovnu si oblíbil už jako student na vysoké škole. Hned po návratu z dvouleté vojenské služby se tam ucházel o místo. "Ani mi nepřijde, že to zakrátko bude půl století, ale vedle povahy práce si cením lidských vztahů na pracovišti, a tak jsem neměl důvod odcházet," říká Jiří Vacek.

Benefity: Národní knihovna zaměstnanci dostávají při pracovních výročích 10, 15, 20, 25... 50 let finanční odměnu jeden až osm tisíc korun podle odpracovaných let

vedoucí může při těchto příležitostech požádat rovněž o odměnu z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), která se pohybuje mezi jedním a sedmi tisíci korun

Výhody věrnosti vidí především v postupném získávání a rozšiřování zkušeností a znalostí. "Práce mě dosud bavit nepřestala. Důležité je vykonávat úkoly se zájmem a vědomím, že to má smysl," radí třiasedmdesátiletý muž.

O změně místa nikdy neuvažoval. Ale přiznává, že profesní krizi překonat musel. Postupně do roku 1992 stoupal po kariérním žebříčku nahoru, z řadového pracovníka povýšil nejdříve na vedoucího oddělení, pak na ředitele odboru.

"V roce 1992 jsem po čtrnáctiletém působení v této funkci prožíval profesní krizi, tím spíše, že plánované změny se výrazně odrážely i v povaze práce a v nových úkolech, které před institucí stály. Chtěl jsem to vše co nejsvědomitěji plnit, ale měl jsem pochybnosti o svých organizačních schopnostech, zkrátka uvědomoval jsem si, že ‚střídání stráží‘ je namístě. Nakonec jsme to s vedením vyřešili tak, že jsem šel doplňovat knihovní fond. A na této pozici jsem rovných dvacet let," uzavírá.

