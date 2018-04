Věrnostní kreditní karty: některé výhody jsou jen teoretické

Co-brandované karty u nás nejsou jen kreditní, ale i debetní. Ty vydává například eBanka ve spolupráci s časopisy Elle nebo Euro. co-brandované kreditní karty nabízí na tuzemském trhu zatím jen HVB Bank, a to ve třech verzích. Tento typ karet spojuje vlastnosti kreditní karty a určitého věrnostního programu. Za to, že nakupujete bez dostatečné hotovosti, získáváte body do programu a při dosažení určitého množství bodů máte nárok buď na slevu, nebo na nějaký dárek.

VISA iDNES

Nejnovějším přírůstkem do rodiny co-brandovaných karet bude karta VISA iDNES propojená s věrnostním programem Dukáty, který je určen pro všechny návštěvníky a uživatele stránek internetového serveru iDNES. Podmínkou pro členství v klubu iDNES bude registrace, kterou je možné provést na internetových stránkách, a vyplnění žádosti o vydání kreditní karty VISA iDNES.

Za vstup do klubu obdrží nový člen bonus tisíc dukátů (bodů) a další posbírá při prohlížení jednotlivých stránek nebo za nákupy s VISA iDNES - za každých deset korun bude na jeho účet připsán jeden dukát. Díky nashromážděným dukátům bude možné využít slevy v internetových obchodech na iDNES i u partnerů klubu, například slevy na výpočetní techniku, mobilní telefony či spotřební elektroniku.

Co budete potřebovat k získání karty? Pro ověření totožnosti dva doklady - občanský průkaz, cestovní pas nebo rodný list. Příjem doložíte buď originálem potvrzení o výši pracovního příjmu a dvěma posledními výplatními páskami, nebo živnostenským listem a daňovým přiznáním za poslední rok nebo výměrem starobního důchodu. Své bydliště prokážete například výpisem z bankovního účtu. Schválení žádosti proběhne proběhne v bance zhruba za dva týdny.

Jestliže se rozhodnete o kartu požádat, nemusíte mít u HVB Bank založen běžný účet. Maximální výše úvěru je 180 tisíc korun. Volba pravidelné měsíční splátky záleží na majiteli karty, musí však být minimálně deset procent z dlužné sumy. Můžete využít až 45 dnů dlouhé bezúročné období.

VISA/ČSA

Tato karta je určena pro všechny účastníky věrnostního programu Českých aerolinií OK Plus, který je připraven pro pravidelné zákazníky letecké aliance Skyteam, kam patří i České aerolinie. Za absolvované lety získává cestující bonusové body - takzvané míle. Po nashromáždění určitého počtu mil můžete získat bonusové letenky, například za 20 tisíc mil si můžete vybrat jednu letenku na cestu z Německa do Česka.

Klienti tohoto programu mají možnost zařídit si speciální kreditní kartu, jejíž používání přináší další míle v systému OK Plus. Každý, kdo požádá o vydání této karty, dostává vstupní bonus 3000 mil. Další míle lze získat za pořízení dodatkové karty nebo obnovu karty. Za každých 125 korun zaplacených kartou v tuzemsku nebo v zahraničí získává její majitel jednu míli.

Kdybyste tedy sbírali míle jen prostřednictvím nákupů, „vyjde“ vás jedna letenka z německého Frankfurtu do Prahy na dva a půl milionu korun. Jestliže utratíte za rok více než 200 000 korun, obdržíte na svůj účet v OK Plus dalších 600 mil.

Výhodnější je sbírat míle prostřednictvím absolvovaných letů. Například za letenku do Londýna a zpět získává zákazník téměř dva tisíce tři sta mil. Jinak řečeno k devíti letům do Británie lze získat jednu letenku do Německa.

Tento typ karty však není vhodný pro každého. Jde spíše o prestižní záležitost, kterou mohou firmy zajišťovat pro své zaměstnance, kteří hojně využívají služeb leteckých společností. Pro člověka, který se jednou za tři roky přepravuje letecky na dovolenou, nebude tato karta velkým přínosem. I náklady v porovnání s klasickou kreditkou VISA Maxim, již vydává HVB Bank, to potvrzují: sice za měsíční vedení karty zaplatíte jen poloviční poplatek - 30 korun místo 60 korun, ale za roční vydání a aktivace vás to vyjde na 500 korun, oproti tomu VISA Maxim je zdarma. Výhodou může být nižší roční úroková sazba - pohybuje se na hranici devatenácti procent.

Pro žádost o kartu VISA/ČSA potřebujete kromě členství v programu OK Plus také občanský průkaz, originál potvrzení o výši pracovního příjmu, dvě poslední výplatní pásky a například výpis z bankovního účtu. K vydání karty nepotřebujete mít účet u HVB Bank, počáteční vklad ani ručitel nejsou požadováni.

Jinak funguje co-brandovaná karta jako klasická kreditní karta. Minimální výše měsíční splátky činí deset procent z dlužné částky, bezúročné období může být maximálně 45 dnů - nevztahuje se však na výběry hotovosti z bankomatu - částka je úročena 1,58 procenta měsíčně.

Kolik stojí kreditní karta VISA/ČSA základní karta 500 korun za rok správa účtu 30 korun za měsíc platby za zboží a služby zdarma výběr z bankomatu v tuzemsku 60 korun výběr z bankomatu v zahraničí 100 korun + 0,5 procenta z částky zaslání výpisu zdarma

Paegas Club

Tato kreditní karta je určena pro zákazníky Paegasu, kterým bylo nabídnuto členství nebo už jsou členy Paegas Clubu. To se týká především těm majitelům mobilních telefonů, kteří využívají některý z tarifních programů firmy Paegas. Členství v klubu je však nabízeno vybraným zákazníkům, a proto se týká poměrně omezeného okruhu osob.

Oproti kartě VISA Maxim se podmínky a poplatky příliš neliší, její majitel je zvýhodněn během prvního roku, kdy za vedení a výpisy zaplatí měsíčně 39 korun a ne 69 korun. Úroky se pohybují na stejné úrovni - mohou dosáhnout až 23,4 procenta ročně.

K žádosti o vydání karty budete potřebovat doklad totožnosti - občanský průkaz - a originál potvrzení o výši pracovního příjmu nebo živnostenský list a daňové přiznání za poslední rok nebo výměr starobního důchodu.

Minimální měsíční splátka je deset procent z čerpaného úvěru a můžete využít až pětačtyřicet dnů dlouhé bezúročné období. Tato výhoda se nevztahuje na výběr hotovosti z bankomatu - vybraná suma je úročena sazbou 1,95 procenta měsíčně. Úvěr lze čerpat v rozmezí 10 000 až 180 000 korun. Za uhrazení celé částky neplatíte žádné sankční poplatky jako například u některých klasických spotřebních úvěrů.

Majitelé karty mají například patnáctiprocentní slevu ve značkových prodejnách Paegas nebo zdarma zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv. Můžete si také sjednat doplňkové pojištění léčebných výloh a cestovní pojištění při cestách do zahraničí. Součástí balíčku služeb je pojištění Credit - jde o zabezpečení pro případ, že nebudete schopni hradit pravidelné splátky bance.

Kolik stojí kreditní karta Paegas Club základní karta zdarma správa účtu 60 korun za měsíc platby za zboží a služby zdarma výběr z bankomatu v tuzemsku 60 korun výběr z bankomatu v zahraničí 100 korun + 0,5 procenta z částky zaslání výpisu 9 korun

Používáte některou ze zmíněných karet? Vyhojují vám jejich výhody nebo vám připadají nedostatečné? Jak jste s vaší kartou spokojeni? Těšíme se na vaše názory.