Věrnostní programy: kde všude fungují a kolik s nimi ušetříte

Auto

Shell

Název: Smart klub

Smart klub Webové stránky: www.shell.cz

Jak to funguje: Tankujete-li často benzin u Shellu, pořiďte si Smart kartu. Přihlášku do Smart klubu můžete vyplnit a odevzdat buď přímo na benzince, nebo přes internet, karta vám pak přijde do 30 dnů poštou.

Pokud na sebe prozradíte i nějaké informace navíc, například telefon nebo e-mail, můžete hned získat bonus až 150 bodů. Další body pak sbíráte za nákup benzinu a zboží. Například za každý litr standardního paliva Shell dostanete 1 bod, za myčku 80 bodů. Nasbírané body pak můžete vyměnit za dárky z katalogu. Třeba na půllitrovku coly potřebujete 119 bodů, na radiomagnetofon s CD značky Philips v ceně asi 900 korun pak 6 599 bodů.

. rada Když natankujete Shell V-Power v neděli, dostanete dvojnásobek bodů.

Agip

Název: Agip klub Premio

Agip klub Premio Webové stránky: www.agip.cz

Jak to funguje: U Agipu to funguje podobně jako u Shellu. Když natankujete alespoň 20 litrů paliva (náklaďáky 40 litrů) a vyplníte přihlášku do klubu Premio, obratem dostanete čipovou kartu, na kterou za každý nákup získáváte body. Za litr paliva dostanete 1 bod, stejně tak za každých 25 korun, které utratíte za nákup nebo služby u Agipu. Malou colu tady dostanete za 79 bodů, Apple iPod za 29 999 bodů, což při současné ceně 31 korun za litr benzinu odpovídá útratě asi 930 000 korun.

. rada Za každý litr benzinu Natural 98 dostanete 2 body.

Ústřední autoklub České republiky

Název: ÚAMK Recommended a Show Your Card

ÚAMK Recommended a Show Your Card Webové stránky: www.uamk.cz

Jak to funguje: Vlastní slevový program provozuje také Ústřední autoklub České republiky (ÚAMK). Můžete ho využívat v případě, že si zakoupíte Klubovou kartu ÚAMK Plus, která stojí 1 890 korun na rok. Za tyhle peníze dostanete řadu předplacených asistenčních služeb, které platí při cestách po Česku a Evropě, plus dvě karty na slevové programy.

V dalším programu – ÚAMK Recommended získáte slevy hlavně na ubytování a stravování, v síti Show Your Card jsou i obchody, sportovní, kulturní nebo zábavní podniky.

. rada Programy se částečně prolínají i s nabídkou ke kartám Autoklubu Bohemia Assistance (ABA – www.aba.cz), ty pořídíte už od 300 korun ročně.

Nákupy

Billa

Název: Billa Club

Billa Club Webové stránky: www.billa.cz

Jak to funguje: Jestli v supermarketech Billa obstaráváte většinu nákupů, staňte se členy jejich klubu. Kartu získáte zdarma, stačí, když vyplníte přihlášku a odevzdáte ji na pokladně. Za první padesátikorunu z každého nákupu dostanete 1 bod, po jednom bodu pak za každých 10 korun. To znamená, že když utratíte 2 000 korun, máte na kontě hned 196 bodů – například plyšový medvídek je 200 bodů plus doplatek 99 korun, běžná cena je 199 korun.

Dvakrát za rok má navíc Billa speciální nabídku, ve které můžete obyčejné body vyměnit za takzvané Bonus body a koupit si některý z nabízených výrobků, opět s doplatkem. Momentálně můžete vybírat mezi pánvemi, tlakovým hrncem, domácí pekárnou a holicím strojkem.

. rada Jako držitel karty máte také nárok na slevu 10 až 50 procent na vybrané výrobky označené kartičkou klubu, ty se mění každých 14 dní.

bauMax

Název: Zákaznická bauMax karta

Webové stránky: www.baumax.cz

Jak to funguje: Nejdřív musíte v bauMaxu utratit nejméně 10 000 korun a vyplnit žádost o bauMax kartu. Na ní se vám pak celý rok načítá hodnota nákupů, a když je nejméně 50 000 korun, dostanete na další rok bonus v podobě procentuální slevy.

Do 99 999 korun jsou to 3 procenta ze skutečně utracených peněz, do 199 999 korun 5 procent a při útratě vyšší než 200 000 korun je sleva desetiprocentní. Navíc máte s kartou u bauMaxu zvýhodněné služby, například 50procentní slevu v půjčovně nářadí, přívěsný vozík na 1 den zdarma nebo garanci vrácení peněz.

. rada Když v bauMaxu ukážete stavební povolení, dostanete kartu zdarma.

Fotolab

Název: Fotolab Club

Webové stránky: www.fotolab.cz

Jak to funguje: Jestli rádi fotíte, bude pro vás výhodné členství ve Fotolab Clubu. Přihlásit se můžete v každé prodejně, karta vám pak přijde poštou do 3 týdnů. Stejné výhody můžete čerpat i jako členové klubu Mladý fotograf a Speed.

S kartou při každém nákupu dostáváte bonusové body, za ně pak můžete nakupovat zboží z klubového katalogu. Za zboží v hodnotě 100 korun získáte 2 body, nákup filmů v hodnotě 100 korun je za 5 bodů a fotopráce v hodnotě 100 korun za 8 bodů. Za 120 bodů dostanete podložku pod myš nebo za 300 bodů nástěnný kalendář.

. rada Body můžete připisovat pouze třikrát denně, za čtvrtý nákup už nedostanete nic. A naopak, když kartu nepoužijete dva roky, je neplatná.

IKEA

Název: IKEA Family

Webové stránky: www.ikea.cz

Jak to funguje: Jestli máte půlku domácnosti zařízenou nábytkem z prodejen IKEA, vyplatí se využít výhod jejich věrnostního programu. Členství je podmíněno jen vyplněním přihlášky, kterou najdete v prodejnách i na internetových stránkách IKEA.

Jako člen klubu získáte nárok na slevy na výrobky IKEA, například komodu se šesti zásuvkami Mandal pořídíte za klubovou cenu 3 490 korun, běžná cena je o tisícovku vyšší. Také můžete vybírat mezi exkluzivními výrobky jen pro členy klubu a 4x ročně vám zdarma poštou dojde časopis IKEA Family (nikoli katalog).

Schneider Electric

Název: Věrnostní program eplus

Věrnostní program eplus Webové stránky: www.schneiderelectric.cz

Jak to funguje: Slevy a dárky dostanete také u Schneider Electric. Podmínkou je, že se do programu zaregistrujete, formulář můžete poslat buď přes e-mail, nebo poštou. Když si vezmete speciální obálku ve velkoobchodě, poštovné uhradí příjemce.

Při každém nákupu vybraného zboží pak na členskou kartu sbíráte body – 1 bod odpovídá 750 korunám hodnoty zboží. Body pak vyměníte za dárky – za 75 bodů získáte například fotbalový míč, digitální fotoaparát dostanete za 1 850 bodů. S kartou také získáte slevy u obchodních partnerů Schneidera – 5 až 7 procent u Čedoku, 20 procent u Orea Hotels, 10 procent v parfumeriích FAnn a v prodejnách koberců Trend.

Komunikace

iDNES .cz

Název: Program Dukáty

Webové stránky: www.idnes.cz

Jak to funguje: Vyplníte formulář Můj pas. Po zaregistrování vám bude založen účet, na který sbíráte dukáty. Získáváte je za prohlížení stránek (denně maximálně 60 dukátů), účast v anketách a průzkumech nebo registraci na serveru jobdnes.cz. Dukáty potom můžete vyměnit za dárky a bonusy z nabídky. Například za 13 000 bodů dostanete CD Chinaski, za 3 000 bodů kožené pouzdro na mobil.

T-Mobile

Název: T-Mobile Bonus

T-Mobile Bonus Webové stránky: www.t-mobile.cz

Jak to funguje: Podmínkou je být zákazníkem T-Mobile (je jedno, jestli s kartou, nebo paušálem) a zaregistrovat se přes SMS nebo zákaznické centrum. Za každých 23,80 koruny útraty získáte jeden bod. Při registraci získáte 100 bodů jako bonus. Body můžete následně využít k nákupu telefonů, příslušenství a volných minut, SMS či MMS nebo dalších dárků z katalogu od partnerů T-Mobile. Například za 200 bodů je to 10 SMS měsíčně, za 2 700 bodů poukaz v hodnotě 1 000 korun u cestovní kanceláře Fischer.

Nebo si můžete vybrat zvýhodněné služby – třeba zvýhodněné noční volání za korunu za minutu do sítě T-Mobile nebo víkendové SMS za 0,50 koruny. T-Mobile nabízí ještě věrnostní programy Top Program, Twist Mobile Extra a kreditní kartu T-Mobile Bonus.

. rada O body nebo o zvýhodněné služby nepřijdete ani při přechodu z tarifního na Twist program a naopak.

O 2

Název: O 2 Benefit

Webové stránky: www.cz.o2.com

Jak to funguje: Pokud máte paušál, do programu Benefit vstoupíte, když tři měsíce po sobě provoláte z jednoho čísla 50 minut. Za vstup hned obdržíte 100 bodů.

Za každých 30 korun na účtu dostanete 1 bod a měsíční faktuře na 1 785 korun odpovídá 100 bodů. Každý rok se vám načítají i další body za věrnost – až do výše 1 600 bodů ročně.

Za 1 500 bodů můžete získat například 80 minut volání zdarma, za 2 400 bodů poukázku v hodnotě 500 korun na zboží v prodejnách Datart.

. rada Program O2 Benefit mohou využít i majitelé předplacené karty. Stačí odeslat esemesku O2BOD P, nebo se můžete přihlásit přes zákaznické centrum.

Doprava

ČSA

Název: OK Plus

OK Plus Webové stránky: www.csa.cz

Jak to funguje: České aerolinie nabízejí hned tři věrnostní programy. OK Plus pro běžné cestující, OK Plus Corporate pro firmy a program Jetsters pro děti. Do programu OK Plus se můžete zaregistrovat buď na internetových stránkách, nebo přihlášku vyplnit v letadle. Na úvod dostanete 2 000 mil.

Kartu vám ČSA vydá po prvním letu, když už jste členem programu. Na ní se vám načítají všechny nalétané míle, které pak můžete vyměnit za bonusové letenky. Počet mil odpovídá vzdálenosti, kterou jste skutečně proletěli, například za cestu z Prahy do New Yorku a zpět dostanete 8 152 mil. Míle se vám počítají za lety s ČSA a SkyTeam partnery, ale i za ubytování v hotelech nebo za půjčovnu aut.

. rada Aby vám nasbírané míle nepropadly, musíte letět alespoň jednou za tři roky.

Student Agency

Název: Věrnostní karta Student Agency

Webové stránky: www.studentagency.cz

Jak to funguje: Student Agency vám automaticky vydá věrnostní kartu, když si od ní koupíte letenku, jazykový nebo au-pair pobyt. Za každý další nákup se vám pak načítají body. Výjimkou jsou autobusové jízdenky, pojištění a slevové karty. Za letenku do 20 000 korun bez příplatků získáte 1 bod, za au-pair pobyt v Evropě dostanete 2 body, za au-pair v Americe 4 body, za jazykový pobyt do 100 000 korun získáte 5 bodů. Body může přeměnit na slevy. Například za 1 až 4 body získáte slevu na letenku v hodnotě 100 korun nebo 1 procento slevy na jazykový pobyt v hodnotě 100 000 korun.

České dráhy

Název: ČD Bonus

ČD Bonus Webové stránky: www.ceskedrahy.cz

Jak to funguje: Program je určen všem cestujícím Českých drah a není nutná žádná registrace. Když si koupíte vnitrostátní nebo mezinárodní jízdenku za 200 a více korun, můžete u partnerů ČD využít slevy, a to nejpozději do 10 dnů od použití jízdenky. U kilometrické banky a zpátečních jízdenek slevy nefungují. Mezi partnery Českých drah patří například Kanzelsberger, Village Cinemas nebo Eiffel Optic, celkem jich je více než dvě stovky. Slevu můžete také uplatnit na dovolenou u ČD Travel.

Asiana cestovní agentura

Název: Program Asiana

Program Asiana Webové stránky: www.asiana.cz

Jak to funguje: Podmínkou je, že si u agentury založíte účet. Na něj pak za každý let po Evropě získáte 20 bodů, za lety do vzdálenějších míst 30 bodů. Nasbírané body pak můžete vyměnit v poměru 80 bodů za 100 korun z ceny letenky. Například na letenku do Berlína za 3 980 korun byste dosáhli s počtem 3 184 bodů. V obchodním domě Tesco platí 1 bod = 1 koruna.

Finanční instituce

Česká spořitelna

Název: Bonus program

Bonus program Webové stránky: www.csas.cz

Jak to funguje: Bonus program je pro všechny majitele platební karty MasterCard, Visa nebo Visa Electron od České spořitelny. Za každých 20 korun, které kartou zaplatíte, vám banka načte 1 bonusový bod, ty pak můžete vyměnit za zboží z katalogu odměn.

Vybírat můžete i v rozšířené nabídce na webových stránkách www.mojebody.cz. Nabídka dárků je poměrně široká, od slev na dovolenou přes předplatné časopisů až po zážitky. Například roční předplatné časopisu Apetit získáte za 4 910 bodů, což odpovídá útratě 98 200 korun. Když měsíčně kartou zaplatíte 8 200 korun, máte ho za rok doma.

Název: Chytrá karta

Webové stránky: http://chytrakarta.csas.cz

Jak to funguje: Novinkou České spořitelny je Chytrá karta. Jestli s ní chcete nakupovat, stejně jako Petr Čech v televizní reklamě, musíte si u spořitelny založit běžný nebo sporožirový účet a na něj vám každý měsíc musí přijít alespoň 8 000 korun. Chytrá karta je kreditka, vydání základní embosované čipové karty MasterCard vyjde na 199 korun ročně a měsíční poplatek podle počtu volitelných služeb, které si k ní vyberete.

Nadupaná karta se sedmi službami stojí 89 korun měsíčně. Vybírat můžete mezi zvýhodněným Bonus programem, slevovým programem Sphere Card nebo třeba prodlouženou zárukou na zboží. Inzerovaná garance nejnižší ceny funguje tak, že si koupíte lednici a za tři dny v obchodě najdete stejnou o 3 000 korun levnější, zavoláte na zákaznickou linku pojišťovny Cardif Pro Vita a tam vám poradí, co dál. Garance se však vztahuje jen na zboží od 50 do 30 000 korun a rozdíl nesmí být větší než 5 000 korun, jinak máte smůlu.

. rada Když Chytrou kartu zrušíte do 1 roku od vydání, zaplatíte pokutu 300 korun.

AXA

Název: AXA Club

Webové stránky: www.axa.cz

Jak to funguje: AXA Club jste možná zaregistrovali v televizní reklamě, kdy pán tatínkovi vzkazuje, že s každým nákupem si spoří na penzi. Věrnostní platební karta AXA je kreditní karta Visa – první rok je zdarma, pak podle obratu. Když utratíte alespoň 35 000 korun za rok, je dál bez poplatku, jinak si za ni AXA účtuje roční poplatek 360 korun.

Vzhledem k tomu, že bonus jde na penzi, pochopitelně musíte mít u AXA uzavřené i penzijní připojištění. Partnerů je však zatím jen šest – například Benzina (bonus padesátník za každý litr paliva), Plus (bonus 3 procenta z nákupu nad 300 korun) nebo Schlecker drogerie (bonus 3 procenta z každého nákupu). Když kartou platíte u jiných obchodníků, na penzijní připojištění vám jde 1 procento z ceny nákupu.

Členové AXA Clubu mají také nárok na asistenční služby zdarma v hodnotě 49 000 korun ročně a na kreditní kartě mají automaticky kredit 30 000 korun bez dokládání příjmů.

Penzijní fond Komerční banky

Název: Sphere Card

Sphere Card Webové stránky: www.pfkb.cz

Jak to funguje: Když si u Penzijního fondu KB uzavřete penzijní připojištění, automaticky dostanete věrnostní kartu Sphere Card. S ní můžete využívat slevy ve více než 6 000 obchodech a provozovnách v Česku i na Slovensku. Slevy se pohybují od 5 do 30 procent a obchodníci mají prodejny označené logem Sphere Card. Jsou mezi nimi cestovní kanceláře, hotely, restaurace, čerpací stanice, obchody s nábytkem, obuví, elektronikou, drogerií, sportovní potřeby, knihkupectví a další (všechny najdete na www.sphere.cz).

. rada Karta je zdarma a platí 2 roky, ale Penzijní fond KB můžete požádat o prodloužení platnosti karty.

GE Money Bank

Název: karta bene+

karta bene+ Webové stránky: www.gemoney.cz

Jak to funguje: Když si u GE požádáte o kreditní kartu bene+, získáte z ceny každého nákupu 1 až 10 procent zpět. Bonusové peníze vám pak GE připíše na konci měsíce zpět na kartu. U partnerů GE je odměna 2 až 10 procent, kdekoli jinde 1 procento.

. rada Když si o kartu požádáte do 28. září, můžete se zapojit do soutěže o iPody. Do konce roku u benzinek Agip, partnera bene+, je odměna zvýšena na 4 procenta z ceny nákupu.

Generali penzijní fond

Název: Věrnostní program

Webové stránky: www.generalipf.cz

Jak to funguje: Členem klubu se můžete stát, pokud máte uzavřené penzijní připojištění u Generali a spoříte si na něj nejméně 1 500 korun měsíčně. K němu musíte mít ještě jednu pojistku, je jedno, jestli si vyberete majetkové nebo životní pojištění či pojištění motorových vozidel – kromě povinného ručení.

Pak si můžete požádat o členskou kartu. S ní pak můžete využít slevy u více než 800 partnerů Generali, budete zdarma dostávat klientský časopis G-magazín a můžete se i s rodinou zúčastnit klubových akcí – o nich se dozvíte z katalogu, který vám Generali čtyřikrát ročně zašle poštou.

. rada I když podmínky klubu nesplníte, pokud máte smlouvu o penzijním připojištění, máte nárok na desetiprocentní slevu na cestovní pojištění a 15 procent na nemocenské a úrazové pojištění.

Česká pojišťovna

Název: Premia karta

Webové stránky: www.ceskapojistovna.cz

Jak to funguje: Podmínkou je být klientem České pojišťovny, Penzijního fondu ČP nebo ČP Zdraví. Premia karta je běžná kreditní karta MasterCard, při každé platbě se vám však 1 až 10 procent z platby načte zpátky jako prémie. Tu pak můžete použít na zaplacení své pojistky nebo jako příspěvek na penzijní připojištění. Současně na kartu u pětistovky obchodníků nakupujete se slevou 2 až 20 procent. Karta je první rok zdarma, v dalších letech si ČP účtuje poplatek 49 korun měsíčně, pokud na ní máte menší obrat než 36 000 korun za rok, jinak je bezplatná i nadále.

Knihkupectví, vydavatelství

Kanzelsberger

Název: Věrnostní program

Webové stránky: www.kanzelsberger.cz

Jak to funguje: Pro pravidelné zákazníky nabízí knihkupectví členství v Klubu Kanzelsberger. S klubovou kartou můžete nakupovat ve všech prodejnách sítě se slevou 5 procent, a to veškerý prodávaný sortiment včetně konzumace v kavárně Domu knihy. Kromě základní výhody přináší klub ještě různé jednorázové nabídky či dárky.

Computer Press

Název: Věrnostní program CéPéčko

Věrnostní program CéPéčko Webové stránky: http://knihy.cpress.cz

Jak to funguje: Program je určen jen pro zákazníky internetového obchodu, účast v něm je bezplatná, nemusíte nic povinně odebírat. Stačí vyplnit žádost a registrací získáte prvních 30 bodů. Za každých utracených 20 korun v on-line obchodu získáváte jeden bod. Po nasbírání určitého počtu bodů můžete čerpat bonusy podle aktuální nabídky, buď jsou to slevové kupony v hodnotě bodů, nebo hry a předplatné časopisů. Například za 100 bodů dostanete plyšovou hračku, za 300 roční předplatné časopisu Osobní finance a za 800 bodů nůž Victorinox.

. rada Členstvím v klubu získáváte automaticky 10procentní slevu na kompletní nabídku knižních publikací nakladatelství Computer Press. Tuto slevu je možné kombinovat s další slevou nebo akcí (kromě slevy pro studenty a učitele ISIC/ITIC a akčních balíčků knih).

Knižní klub

Název: Knižní klub

Knižní klub Webové stránky: www.knizniweb.cz

Jak to funguje: Po zaregistrování získáte klubovou kartu a při prvním nákupu si můžete vybrat tři knihy se slevou 50 procent. Dále nakupujete za klubové ceny, tedy se slevou 10 až 50 procent oproti cenám v běžných knihkupectvích. Pětkrát ročně dostáváte domů katalog, ze kterého si však musíte pokaždé vybrat a koupit alespoň jednu knihu – v aktuálním katalogu ta nejlevnější stojí 129 korun, aby vaše členství nezaniklo.

. rada S klubovou kartou máte pětiprocentní slevu na veškeré knihy a zboží v kamenných knihkupectvích sítě Neoluxor.

Oblečení a obuv

Hudysport

Název: HUDY Partner karta

Webové stránky: www.hudy.cz

Jak to funguje: Pro získání věrnostní karty musíte vyplnit a odeslat registrační formulář, který najdete na internetových stránkách firmy. Do tří týdnů pak dostanete HUDY Partner kartu a s ní i nárok na sedmiprocentní slevu na zboží ve všech outdoorových prodejnách HUDYsport, tedy oblečení, obuv, doplňky, batohy, spacáky, stany, potřeby pro kempování a horolezectví. Všechny nákupy jsou pak zaznamenány na váš účet, podle výše útraty se liší i sleva.

Osmiprocentní úsporu získáte, když za jeden rok nakoupíte za 30 až 50 tisíc korun. Při překročení hranice 50 tisíc korun máte nárok na desetiprocentní slevu.

. rada Pokud jste pravidelným zákazníkem jedné prodejny Hudy, může vám prodejna přidělit na zákaznickou kartu ještě další speciální slevu. Tato sleva platí pouze v prodejně, kde vám ji připsali. V ostatních prodejnách platí sleva, na kterou má karta nárok.

Baťa

Název: Baťa klub

Webové stránky: www.bata.cz

Jak to funguje: Na kterékoli prodejně vyplníte přihlášku do Baťa klubu, z přihlášky vyjmete dočasnou kartu, na kterou už můžete nashromáždit body za nákup. Jeden bod rovná se jedné koruně. Za vyplnění přihlášky se vám na účet hned připíše 500 bodů. Teprve po nasbírání 4 000 bodů vám přijde poštou základní Baťa klub. Jednou ročně se získané body převedou na slevu, za každých 4 000 bodů máte nárok na poukázku v hodnotě 50 korun, každý rok dostanete navíc prémii 500 bodů. Pokud během jednoho roku stihnete nasbírat více než 8 000 bodů, získáte prémii 3 000 bodů, za 12 000 bodů je prémie 6 000 bodů, za 16 000 bodů 10 000 a nad 20 000 bodů je prémie dokonce 15 000 bodů.

. rada Body na kartu nemusíte získat jen za nákupy v prodejnách Bati, ale i v dalších obchodech v rámci programu RENOME. Například Klenoty Aurum, oděvy Blažek, Fokus Optik, oblečení Reserved.

Alpine Pro

Název: Alpine program

Webové stránky: www.alpinepro.cz

Jak to funguje: Do programu vstoupíte, když v kterékoli prodejně Alpine Pro vyplníte registrační formulář. Za jednorázový nákup za více než 3 000 korun už máte nárok na pětiprocentní slevu. Pokud součet všech nákupů za rok přesáhne hranici 10 000 korun, získáte sedmiprocentní slevu, když utratíte za rok více než 25 000 korun, budete mít nárok na slevu ve výši deseti procent. Pozor, slevy neplatí v internetovém e-shopu, ale pouze v maloobchodních prodejnách sítě Alpine Pro.

. rada V rámci programu získáte i další výhody, třeba si můžete výhodněji půjčit sportovní vybavení nebo získat slevu na ubytování.

Esprit

Název: Esprit CZ e*klub

Esprit CZ e*klub Webové stránky: www.esprit-club.cz

Jak to funguje: Po vyplnění registračního formuláře v prodejně získáte okamžitě členskou kartu klubu. Při každém nákupu kartu předložíte u pokladny a za každou korunu se vám na váš účet automaticky připíše bonus v hodnotě tří procent z ceny. Například pokud nakoupíte za 5 000 korun, získáváte bonusové body ve výši 3 %, to znamená 150 Esprit CZ e*bodů, a tím pádem poukázku na 150 korun.

. rada Body platí jen po dobu jednoho roku. Nenecháte-li si je převést během této doby na poukázky, propadnou.

Marks & Spencer

Název: Klub Marks & Spencer

Webové stránky: www.marksandspencer.cz

Jak to funguje: Pro členství v klubu stačí vyplnit přihlašovací formulář, odevzdat ho v kterékoli prodejně (najdete ho i na internetu) a zaplatit registrační poplatek 50 korun. Každá zaplacená koruna má hodnotu jednoho bodu. Když utratíte 3 000 korun, získáte pro další sledované období v délce šesti měsíců slevu jedno procento. Když překročíte hranici 6 000 bodů, máte nárok na dvouprocentní slevu, 10 000 tříprocentní, 20 000 čtyřprocentní, 40 000 sedmiprocentní. Stihnete-li za půl roku pořídit nákupy za více než 60 000 korun, nakoupíte příště o deset procent levněji.

. rada Členové klubu mohou na rozdíl od běžného zákazníka vybrané zboží nakupovat za speciální ceny.

Kosmetika a drogerie

Marionnaud

Název: Věrnostní program Marionnaud

Věrnostní program Marionnaud Webové stránky: www.marionnaud.cz

Jak to funguje: Věrnostní kartu můžete získat už při prvním nákupu, stačí vyplnit žádost v kterékoli prodejně a kartu vám pošlou do tří měsíců. Hned na začátku dostanete 50 bodů a další při nákupu. Za každých utracených 50 korun je to jeden bod. Po dosažení 100 bodů obdržíte šek ve výši 250 korun.

. rada Pokud budete v obchodech Marionnaud nakupovat den před, v den nebo den po vašich narozeninách, dostanete jako dárek dvojnásobný počet bodů než obvykle, tedy za každých 50 korun získáte 2 body.

Yves Rocher

Název: Věrnostní karta

Věrnostní karta Webové stránky: www.yvesrocher.cz

Jak to funguje: Na každé prodejně můžete vyplnit registrační formulář a získáte věrnostní kartu, do které pak budete sbírat razítka. Za každých 250 korun jedno, za pět razítek, tedy za nákup v hodnotě 1 250 korun dostanete dárek v podobě kosmetického výrobku. Čím více pětic razítek nashromáždíte, tím vyšší je hodnota dárku. Navíc registrovaní zákazníci dostávají i drobné dárky k narozeninám, například tašku, šátek, sklenice a podobně.

. rada Karta platí jen jeden rok od data vydání. Nechcete-li přijít o dárek, je dobré mít útratu za pět razítek splněnou. Další rok dostanete kartu novou, ale čistou a sbírání začíná od nuly i v případě, že jste na staré už třeba tři razítka měli.

dm drogerie

Název: Svět výhod

Svět výhod Webové stránky: www.dm-drogeriemarkt.cz

Jak to funguje: Za každou utracenou stokorunu dostanete jednu samolepku, kterou si nalepíte do hrací karty. Za 10 samolepek získáte slevovou knížku s kupony na slevu 50 procent, která platí čtyři měsíce. Například za sprchový gel Johnson’s v hodnotě 60 korun zaplatíte jen 30 korun.

. rada Pokud se vám podaří na kartu nalepit 15 samolepek, znamená to, že v drogeriích utratíte 1 500 korun, odevzdáte ji u pokladny a celý další nákup budete mít o 10 procent levnější.

FAnn parfumerie

Název: FAnn Bonus Klub

FAnn Bonus Klub Webové stránky: www.fann.cz

Jak to funguje: Pokud v parfumerii FAnn necháváte hodně peněz, můžete využít věrnostního programu FAnn Bonus Klub. Při prvním nákupu dostanete přehled nákupů, do kterého se budou zaznamenávat všechny nákupy v parfumeriích FAnn. Teprve v momentě, kdy utratíte 10 000 korun, máte nárok na bonusovou kartu. S tou pak získáte desetiprocentní slevu na všechny další nákupy.

. rada Pokud FAnn klubu poskytnete své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, budete pravidelně informováni o dění v klubu. Už jeden nákup ročně na FAnn Bonus Card vám zaručí, že vám čtyřikrát ročně přijde poštou magazín FAnn Info, vánoční katalog FAnn a další informační materiály.

Dermacol

Název: Věrnostní program

Věrnostní program Webové stránky: www.dermacol.cz

Jak to funguje: Kupujete-li kosmetické výrobky značky Dermacol, vyžádejte si kartu. Na ni pak při každém nákupu dostanete razítko s body. Stokoruně odpovídá jeden bod. V momentě, kdy máte nasbíráno dost na dárek, odevzdáte vyplněnou kartu v prodejně a dárek hned dostanete. Speciální dárky získáte do jednoho měsíce. Například za 4 body je pleťová maska, za 20 bodů řasenka Magnum a za 35 bodů náhrdelník z kolekce Sarah Coventry.

. rada Za jednu orazítkovanou kartičku máte nárok pouze na jeden dárek, proto si jeho hodnotu vyberte předem.

Rekreace a zábava

OREA Hotels

Název: Orea Hotels Plus card a Orea Hotels Senior pass

Webové stránky: www.orea.cz

Jak to funguje: O Plus card si můžete zažádat, pokud v některém z hotelů této sítě strávíte alespoň 10 nocí – noc z neděle na pondělí je počítána za 3 noci. Podmínkou je, že pobyt rezervujete i platíte. Přihlášku i potvrzení o pobytu vyřídíte na recepci, do měsíce pak dostanete členskou kartu. S ní máte dvacetiprocentní slevu na ubytování a stravování.

Pro hosty nad 55 let má Orea stejné výhody a dokonce ani nemusí splnit podmínku deseti nocí, stačí se zaregistrovat.

Klub českých turistů

Název: Klub českých turistů

Webové stránky: www.klubturistu.cz

Jak to funguje: Členem klubu turistů (KČT) se můžete stát, pokud souhlasíte s jeho stanovami, vstoupíte do odboru KČT a budete platit roční členské příspěvky. Ty se v každém klubu mohou o něco lišit, ale pro dospělého v produktivním věku je to asi 360, pro důchodce 160 a pro rodinu 410 korun.

Jako člen pak dostanete kartu Eurobeds, se kterou máte nárok na slevu u 1 100 partnerů, slevu 100 korun na předplatné časopis Turista, slevu 30 až 50 korun na ubytování v objektech KČT, na mapy, startovné a dopravu na turistických akcích.

. rada Slevu z členských příspěvků mají pojištěnci OZP.

Tipsport

Název: Tipkonto

Webové stránky: http://home.tipsport.cz

Jak to funguje: Věrnostní program je určen pro všechny, kteří chtějí za sázení získat ještě něco navíc. Po vyplnění a odevzdání přihlášky dostanete Tipkartu, za její aktivaci na tři roky zaplatíte 150 korun. Pak už jen sbíráte body, za každých vsazených 10 korun je 1 bod, pokud je kurz vaší sázky vyšší než 25:1, jsou to body dva.

Body získáte i jednou denně za návštěvu pobočky spojenou se sázkou. Každá návštěva jsou tři body, stá návštěva 100 bodů a pětistá obnáší 500 bodů navíc. Další body dostanete při použití elektronické peněženky, za jeden den čtyři body. Nasbírané body pak můžete utrácet třeba za výhodnější kurz, časopis O.k.Tip nebo různé dárky. Třeba za 2 175 bodů sportovní čepici, triko za 5 760 bodů.