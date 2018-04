Prosadila se ve světě IT. Pomáhá s počítači třeba televizi BBC

"Nejdůležitější je mluvit dobře anglicky. Můžete být extra odborník na cokoliv, ale bez plynulé angličtiny skončíte u McDonalda," říká systémová inženýrka Veronika Štorková, která už téměř dva roky navrhuje počítačové sítě pro firmu Cisco ve Velké Británii.

Co vlastně dělá systémová inženýrka?

Zaměřuji se na počítačové sítě. Úplně laicky řečeno: to, co vám umožní přístup k internetu. Jakmile zákazník potřebuje navrhnout řešení počítačové sítě, je to můj úkol. Vybírám klientům ty nejlepší technické možnosti.

Co konkrétně si pod tím představit?

Například firma, která má pouze pevnou síť, chce zavést i bezdrátovou. To znamená, že její zaměstnanci pak nemusí sedět u svého konkrétního počítače, který je trvale umístěn na jednom stole a připojen kabelem, ale budou mobilní.

Veronika Štorková (33) Po gymnáziu studovala Vyšší odbornou školu informačních služeb a Fakultu informatiky a statistiky VŠE v Praze.

V 5. ročníku se zapojila do programu Cisco Networking Academy, po ukončení studia absolvovala roční školicí program Cisco Sales Associate Program v Nizozemsku.

V roce 2009 získala jako úplně první Češka prestižní certifikaci v oblasti informačních technologií Cisco Certified Internetwork Expert.

Od roku 2007 působila jako systémová inženýrka ve společnosti Cisco v České republice, od roku 2010 pro ni pracuje ve Velké Británii.

Žije v Readingu (asi 70 kilometrů západně od Londýna). Je svobodná, bezdětná. Zpívá ve sboru, hraje na varhany a klavír, cvičí pilates a jógu, jezdí na koni.

Mezi její čtyři sourozence patří herečka Pavlína Štorková a bubeník kapely Rybičky 48 Ondřej Štorek. Rodiče jsou vzděláním technici, ale umělecky založení.

A vy jim tedy navrhujete, jak to nejlépe udělat...

Vysvětlím jim, jaká technologie je k tomu vhodná. Jak ji potřebují dimenzovat. Navrhnu nejen architekturu a design, ale i technické části, produkty, ze kterých se pak potřebný systém poskládá.

Nějaký příklad z praxe?

Modernizovali jsme třeba počítačovou síť pro praktický provoz televizní stanice BBC, protože ta, co měli, byla stará a pomalá a nešlo na ní provozovat novější technologie. Novináři a reportéři potřebují být neustále informováni o tom, co se kde vysílá. Aby mohli přijímat obraz i zvuk, musí mít kvalitnější a technicky náročnější připojení než třeba někdo v kanceláři přístup k internetu.

Musíte mít slušný přehled o technických novinkách.

Nevyvíjím sice nové technologie, ale musím je naprosto dokonale znát a vědět, jak fungují. Abych mohla zákazníky informovat o všem, co mají k dispozici. Protože je samozřejmě rozdíl, když řešíte BBC s 25 tisíci zaměstnanci a firmu, která jich má jenom 25. Tam se pracuje s jinými parametry. Právě vzdělávání a informování klientů je další část mé práce. Vysvětluji jim, jaký je vývoj v oblasti počítačových sítí. Aby věděli o všech technických novinkách, které jsou k dispozici pro zkvalitnění jejich práce či zabezpečení dat.

Jak jste se k takové práci dostala?

Už v posledním ročníku Vysoké školy ekonomické jsem se zapojila do Cisco Networking Academy, a tak jsem se potkala s firmou Cisco. Po ukončení studia jsem se dostala do ročního kariérního programu Cisco Sales Associate Program v Nizozemsku a od roku 2007 začala pracovat pro pobočku společnosti v Praze.

Tím už jste měla otevřenou cestu do Británie?

Tak jednoduché to nebylo. Předtím, než jsem se ucházela o svou nynější pozici systémové inženýrky v Cisco ve Velké Británii, jsem získala technickou certifikaci v oblasti informačních technologií Cisco Certified Internetwork Expert (jako vůbec první Češka - pozn. red.). To mi cestu otevřelo. Ale musela jsem ještě projít náročným výběrovým řízením.

Kolik hodin denně trávíte v práci?

Pro mě není práce to místo, ale to, co dělám. Můžu totiž pracovat odkudkoliv. V kanceláři, z domova, z kavárny. V kontaktu s prací jsem tak deset hodin denně. Je to můj koníček, takže mi to ani nepřijde. V Británii je také jiná pracovní kultura než v Česku, práce z domova je tu běžná. Je to dané velikostí země, velkými vzdálenostmi a dlouhým dojížděním. U nás jste pořád trochu podezřelí, když pracujete z domova, tady ne.

Vidíte i jiné rozdíly?

Lidé jsou tu příjemnější, otevřenější a v práci přátelštější. Mají pozitivnější přístup a hledají spíš důvody, proč něco udělat než proč něco nedělat. Když vidí, že máte nasazení a jste zodpovědní, dokážou to ocenit. Na mě platí pozitivní motivace, takže jsem tu velmi spokojená. Jako ve všech profesích samozřejmě záleží na lidech, které potkáte, ale v tom mám velké štěstí.

Svými úspěchy děláte reklamu českému školství. Jak vás vybavilo studium na tuzemských školách?

Vysoká škola ekonomická byla jedna z nejlepších voleb, které jsem mohla udělat. Na tu dobu hrozně ráda vzpomínám. Studovala jsem obor Informační technologie na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Jediné, co bych jim navrhla zlepšit, je větší podíl výuky technologií. Měli jsme malou zkušenost s hardwarem.

Na druhou stranu bylo obrovským pozitivem, že jsme pracovali na projektech, a to v týmech. To mi hodně dalo a ulehčilo situaci při výběrovém řízení. Pomohla mi i Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb, která zdůrazňovala, jak je důležité získat praktické zkušenosti z oboru už během studia. Takže když jsem si hledala při škole brigádu, šla jsem pracovat do počítačové firmy, která spravovala databáze.

Dokážete někdy vypnout internet? A na jak dlouho?

Určitě. Vezmu si klidně na týden nebo 14 dní dovolenou. Vloni jsem byla jezdit na koních. Až tady ve Velké Británii jsem si totiž splnila svou dětskou touhu - kdysi jsem chtěla být žokejkou. Na britském pobřeží, které mě svou krásou překvapilo, jsem si užívala skvělou jízdu po pláži a vřesovištích. V běžném provozu mi práce vezme třeba dva večery za týden, ale jinak žiju společensky a věnuji se svým přátelům i zájmům. Ráda jezdím na koni, na kolečkových bruslích, cvičím pilates a chodím do kostela zpívat do sboru. Ale počítač úplně nezahodím ani na dovolené, protože si na něm pouštím filmy.

Jaké jsou vaše oblíbené? Tipuji, že ty z počítačového prostředí...

Mám ráda romantické a zároveň vtipné filmy. Můj oblíbený je Miss Potter s Renée Zellwegerovou o legendární spisovatelce. U sci-fi filmů sleduji spíše počítačovou grafiku než děj, zajímá mě technika, jakou to udělali. Ráda se podívám i na seriály, baví mě třeba sitkom Ajťáci nebo Teorie velkého třesku.