Větší prostor pro kontakty

Svoboda pohybu má velký význam pro pracující, kteří mohou hledat zaměstnání v rámci evropského trhu práce, na němž je nabídka pracovních příležitostí podstatně širší a pestřejší než v podmínkách jednotlivých národních ekonomik. Stále častěji možnosti volně se pohybovat v prostoru Evropské unie využívají i ti, kteří se nějakým způsobem vzdělávají učni, studenti, zájemci o jazykové a jiné kurzy, účastníci dalšího vzdělávání. Nebo také ti, kteří sami vzdělávají druhé - učitelé, mistři profesní přípravy, instruktoři, poradci a podobně.



Co je to mobilita ve vzdělávání?



Mobilita ve vzdělávání je zjednodušeně řečeno otevřený a dynamický prostor nabídek ke vzdělávání a k profesní přípravě, který mohou (v ideálním případě) občané Evropské unie volně využívat. Tato otevřenost a volnost je nezbytná pro to - a Evropská unie ji právě z tohoto důvodu podporuje - aby mohli všichni občané získat prostředky a možnosti průběžně obnovovat své vědomosti a zvyšovat možnosti vlastní zaměstnatelnosti tím, že se budou přizpůsobovat změnám na trhu práce.



Praxe pro řemeslníky, studenty i zaměstnance



Opatření, která slouží k posílení mezinárodních kontaktů v rámci

Pohyb pracovníků v zemích EU a jejich práva s tím spojená. Více v přiloženém článku ZDE

počáteční profesní přípravy, podporuje například Evropská komise. Zpravidla jde o výměnné pobyty v délce tří týdnů až devíti měsíců, které se uskutečňují na základě smluv ve vzdělávacích zařízeních a v podnicích, přičemž se čas na ně vynaložený plně započítává do učební doby. Může jít také o tříměsíční až jednoroční praktika pro mladé zaměstnance, studenty nebo absolventy vysokých škol. Evropská komise trvá na tom, aby vědomosti a dovednosti, které účastníci těchto praktik získají, byly certifikovány. Zvláštní zájem má Evropská komise také na tom, aby se těchto praktik účastnili zaměstnanci malých a středních podniků a zaměstnanci pracující v řemeslech.Podporují se projekty výměnných pobytů, na nichž se podílejí podniky, vzdělávací zařízení a vysoké školy. Tyto pobyty jsou určeny pro vedoucí osobních oddělení, osoby odpovědné za plánování a organizaci vzdělávacích programů a vzdělavatele. Velká pozornost se věnuje výměnným pobytům určeným těm, kdo jsou v podnicích nuceni používat cizí jazyky, a učitelům cizích jazyků. V poslední době Evropská komise organizuje čtyř- až čtrnáctidenní mezinárodní programy zaměřené na témata profesní přípravy a vzdělávání. Jsou určeny těm, kdo se v jednotlivých státech zabývají odborným vzděláváním a profesní přípravou.Text je převzat ze Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí 4/2002, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání (www.nuov.cz).