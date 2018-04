Větší zbytky eur a dolarů z dovolené je lépe směnit

Česká koruna by měla totiž po období oslabování znovu posílit, a to jak vůči euru, tak vůči americkému dolaru. Ale o tom, zda by měl navrátilec ze zahraničí hned zamířit do směnárny, rozhoduje suma, která z dovolené zůstala.

Pokud by v peněžence zbylo několik eur či amerických dolarů, vyměnit je zpět na české koruny se nevyplatí kvůli poplatkům, které si směnárna za transakci naúčtuje. V bance se obvykle zaplatí dvě procenta z vyměňované částky. Pouliční směnárny sice své služby nabízejí většinou zdarma, ale může se stát, že jejich kurz bude u nižších částek méně výhodný než v bankovní směnárně i se započtením poplatků.

Vyrazit za zpětnou směnou do pouliční směnárny, kde pro vyšší částky nabízejí „lepší kurzy“ než v bankách, by měl jen ten, komu zbude z dovolené například více než 15 000 korun. To však není suma, která běžnému českému turistovi zůstává po dovolené v kapse. Určitě je správné se předem na několika místech informovat, kolik lze za eura či dolary dostat, aby se předešlo případným zklamáním a sporům.

K oruna bude opět posilovat

Desetníky a dvacetníky: způsobí jejich konec zdražení? Čtěte ZDE.

Kdo se chystá příští léto opět k moři, může eura i dolary před odjezdem příští rok nakoupit levněji. Rozdíl může být u amerického dolaru dosti podstatný, pokud se naplní předpovědi finančních analytiků. Markéta Šichtařová, hlavní ekonom Volksbank, říká: „Pro konec letošního roku očekáváme kurz 30,90 koruny za euro.

Vůči dolaru koruna také do konce roku ještě posílí, ale v příštím roce se již bude držet víceméně na stabilní úrovni 26,40 až 26,80 koruny za dolar.“ To potvrzuje také Ivo Nejdl, finanční analytik Raiffeisenbank: „V červnu příštího roku se můžeme dočkat kurzu nad úrovní pětadvaceti korun za dolar. Letošní podzim proto bude výhodným obdobím pro směnu dolarů do korun.“ Spekulovat s americkými dolary není však pro drobného střadatele vhodné, na takové transakci nemůže zbohatnout.

Z akládat devizové konto nemá smysl

Pokud se odborníci v odhadu nemýlí, bude to pro úspory v cizí měně znamenat jediné - jejich hodnota se sníží. To platí jak pro peníze ponechané doma v šuplíku, tak na devizových kontech - ať už běžných nebo termínovaných. Zakládat si devizový účet jen pro pár desítek eur, které zůstaly z dovolené, nemá určitě smysl.

Vklady jsou v bankách sice úročeny, ale od výnosu je potřeba odečíst jednak znehodnocení měny, jednak případné poplatky, které si banka naúčtuje. Snadno se tak může stát, že za rok zůstane na účtu méně peněz, než kolik bylo vloženo. Jiná varianta než běžný devizový účet stejně nepřichází pro většinu zájemců v úvahu, protože na termínovaný vklad je potřeba velkých částek - obvykle minimálně 1000 eur nebo amerických dolarů.

Kolik stojí výměna peněz v bankovní směnárně banka prodej cizí měny nákup cizí měny Česká spořitelna* 1 %, min. 50 Kč 2 %, min. 50 Kč ČSOB 1% 2% eBanka 1 % min. 50 Kč 1 % min. 50 Kč GE Capital Bank 1 % min. 30 Kč 2 % min. 30 Kč HVB Bank** 2% 2% Komerční banka 1 % min. 50 Kč 2 % min 50 Kč Raiffeisenbank 1 % min. 50, max. 1000 Kč 1 % min. 50, max. 1000 Kč Živnobanka 2 % min. 50, max. 1000 Kč 2 % min. 50, max. 2000 Kč