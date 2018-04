Většina Čechů si nerozumí s počítači

Na alarmující skutečnosti ukázal nedávný průzkum prováděný na reprezentativním vzorku lidí starších patnácti let, který si u agentury TNS objednala společnost Centrum Internetu. Společnost je provozovatelem Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG), který běží od února 2003 díky podpoře ministerstva informatiky a společnosti Intel. "Počítačovou gramotnost se snažíme definovat z pohledu potřeb zaměstnavatelů; vycházeli jsme z toho, jaké nároky na uživatelské dovednosti klade současná praxe," řekl ředitel Centra Internetu Pavel Komárek. "Pro účely této reprezentativní studie jsme nastavili laťku relativně nízko: prověřovali jsme schopnost zpracovat jednoduchý strukturovaný text typu obchodní nabídky a odeslat jej jako přílohu elektronickou poštou. Do průzkumu jsme nezahrnuli využívání internetu jako informačního zdroje, ač je bezesporu důležitým ukazatelem informační gramotnosti. Nešlo o test, ale o sebehodnocení respondentů, a bylo by těžké zajistit souměřitelnost odpovědí."



Skutečnost je ještě horší



Výsledek průzkumu je až překvapivě příliš negativní. Pouze 27 procent ekonomicky aktivní populace (lidé starší 15 let s vyloučením důchodců, studentů a učňů) a 22 procent všech lidí starších 15 let prohlásilo, že by také uměli vytvořit předložené dokumenty, které nebyly formátovány jen mezerníkem, ale alespoň tabulátorem

, v lepším případě vloženou tabulkou - a odeslat je v příloze elektronické pošty. "Uváděné schopnosti jsme neprověřovali. Dalo by se tedy předpokládat, že pokud existuje nějaké zkreslení, skutečný stav je spíše ještě horší," komentoval dále metodiku průzkumu a jeho výsledky Komárek. Příliš pomalá informatizace české společnosti se často vykládá jako důsledek malé dostupnosti počítačů a drahého připojení na internet. Strach mnoha lidí z počítačů, jejich přesvědčení, že už se bez nich nějak obejdou, i když mají před sebou ještě desítky let ekonomicky aktivního života, ale i nekvalitní výuka práce s počítačem na školách (v tomto průzkumu "propadlo" 63 procent lidí do 29 let!) stojí poněkud stranou pozornosti, ač jsou neméně zásadní překážkou.Velká část lidí, kteří navštěvují kurzy NPPG, jejichž cílem je nejen naučit účastníky základům práce s počítačem, ale i odbourávat jejich psychologickou bariéru vůči výpočetní technice a informačním technologiím, přitom počítač v domácnosti má. Ale buď ho nepoužívá, nebo jen velmi omezeně. Situace se v brzké budoucnosti určitě změní. "Stále více lidí si již uvědomuje výhody, které počítače přinášejí nejen v práci a při vzdělávání, ale i ve volném čase. Je to především díky tomu, že PC v současnosti hraje mnohem důležitější roli než dříve," říká Piotr Pagowski, territory manager společnosti Intel pro střední a východní Evropu. "Výsledky průzkumu ukazují, že stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy, i Česká republika by měla klást větší důraz na vzdělávání. To může lidem ukázat, jak jim počítače mohou pomoci nejen s pracovními povinnostmi, ale jak ulehčí i každodenní život. V rostoucí konkurenci po vstupu do EU bude počítačová gramotnost obyvatel, a tím i firem, zcela zásadní pro českou ekonomiku a další rozvoj trhu."S textovým editorem na úrovni považované za dostatečnou umí pracovat pouze 31 procent populace a 38 procent pracovní síly. Celých 44 procent respondentů prohlásilo, že s počítačem neumí pracovat vůbec: u lidí nad 60 let je to celých 80 procent, což asi nepřekvapí tak, jako že se to týká i pětiny (19 %) mladých do 29 let. S e-mailem neumí zacházet 48% ekonomicky aktivní populace a 56 % všech lidí starších 15 let; zasílat elektronickou poštou přílohy zvládne 31 % lidí aktivních na trhu práce a 26 % z celé populace. Počítačová gramotnost jde samozřejmě ruku v ruce s celkovou úrovní vzdělání. Úspěšných bylo jen 55 % vysokoškoláků (29 % lidí se středoškolským vzděláním s maturitou, 18 % se střední školou bez maturity, osm procent vyučených a pět procent lidí se základním vzděláním).

Ženy dopadly o něco hůře než muži: 22 % respondentů, kteří z průzkumu vyšli jako počítačově gramotní, je tvořeno průměrem 26 % mužů a 18 % žen. Počítačová gramotnost spolu s gramotností funkční je základním předpokladem zaměstnatelnosti na většině pozic, které trh nabízí. Podle Pavla Komárka na konferenci Prosperita, kterou Centrum Internetu uspořádalo v září, z úst zaměstnavatelů opakovaně zaznělo, že počítači se v jejich firmách nevyhnou ani dělníci počítačem se například registruje docházka a přes síť se všichni zaměstnanci dozvídají sdělení firmy. Ukázkový úkol vybraný v rámci průzkumu je zároveň i klasickým úkonem při hledání práce: kdo neumí napsat strukturovaný životopis a odeslat ho e-mailem potenciálnímu zaměstnavateli, je stále více vytlačován na okraj pracovního trhu.