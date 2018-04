Většina prací inzerovaných jako z domova je podvod. Vyzkoušeli jsme

Zlepšíme vaši finanční situaci. Naprosto zaručené informace, žádný podvod. To jsou hesla většiny inzerátů pod označením "nabídka práce doma". Zareagovala jsem zhruba na třicet z nich, ale solidní práci nenašla. Jen redakce MF DNES přišla o pár stovek korun.

Korálky z těsta

Například firma In-centre z Ústí nad Labem inzeruje ve svém bulletinu různé nabídky k "atraktivním výdělkům". Stačí jen v seznamu zaškrtnout, jakou práci byste doma rádi vykonávali, a poslat poplatek od 120 do 280 korun.

Vybrali jsme si výrobu náramků, náhrdelníků a náušnic. Firma za 180 korun slibovala následující: "Jedná se o jednoduchou výrobu náramků, prstýnků a náhrdelníků z korálků... Zasíláme pracovní postup a celkový systém odbytu hotových produktů."

Za oněch 180 korun nám firma In-centre zaslala těžko čitelnou kopii návodu na vlastnoručně vyrobené korálky z těsta, "tedy, že máme z malých kousků těsta vymodelovat kuličky, napíchnout na kovovou jehlici a upravit jejich povrch".

Pod slovy "systém odbytu" se pak skrývá doporučení: že výrobky z těsta a papíru můžete prodávat na stáncích, nabídnout obchodnímu řetězci nebo třeba zájemcům posílat na dobírku. Firem, které hledají dodavatele různého zboží, je podle In-centre dost. Proč tedy firma In-centre nepřidá pár doporučených kontaktů?

Jak odhadnout neseriózní nabídku Bývá často jen odkaz na internetovou stránku.

Není uvedeno, o jakou práci a pozici konkrétně jde, kdo ji nabízí, a ani to, zda budete pracovat na vedlejší, či hlavní pracovní poměr, na živnostenský list.

Firma slibuje nadprůměrně vysoké výdělky.

Velmi podezřelé je vkládání reklamních materiálů do obálek či rozesílání dopisů.

Nabídka je určena všem, bez požadavku na nějakou konkrétní praxi či vzdělání.

Obvykle nechabí tvrzení: "Ověřená a osvědčená nabídka. Žádný podvod!", Jen pro ambiciózní, "Velmi jednoduchá práce.", "Práce z pohodlí domova. Atraktivní příležitost v době krize."

Bránit se můžete, ale…

In-centre není jedinou firmou, poplatky za blíže nespecifikované "systémy odbytu" požaduje i řada firem, některé dokonce mají registrovanou živnost už více než deset let. V inzerátu se například dočtete: "Program neobsahuje žádný prodej hotových výrobků! Zasíláme informace, které máme od firmy k dispozici, a kontakt na ni." Princip je podobný, kontakt na firmu po zaplacení poplatku dostanete, ale s největší pravděpodobností půjde o firmu v zahraničí, která s vámi nebude komunikovat nebo neexistuje.

"Pokud firma nesplní, co slíbila, doporučuji takto obelhaným lidem trvat na plnění, a jestliže firma slibované plnění neposkytne, tak na vrácení peněz," doporučuje právník Sdružení obrany spotřebitelů Jiří Žůrek. Možné by to však podle něj bylo jen v případě, že byste například dostali kontakt na společnost, která neexistuje nebo nehledá externí pracovníky.

Takový je i případ, který právě vyšetřuje oddělení hospodářské kriminality Ústí nad Orlicí. "Obviněný sliboval domácí práci a pracovní smlouvu. Od zájemců o práci následně požadoval úhradu částky v rozmezí 390 až 850 korun s tím, že za tuto částku obdrží vše potřebné k zahájení spolupráce," řekl MF DNES poručík Milan Karbusický.

Podle něj zájemci o práci obdrželi několik volně přístupných nabídek zahraničních firem, s nimiž obviněný neměl uzavřenou žádnou dohodu o spolupráci. Obviněný, který byl za podobné podvody v minulosti již dvakrát odsouzen, tak připravil zhruba 1 000 lidí o půl milionu korun.

V případě nabídky firmy In-centre a jiných podobných, se však vrácení peněz těžko domůžete. "In-centre splnila, co slíbila. Tedy poslala návod výroby a systém odbytu. V inzerátu není zmínka o tom, že práci zprostředkuje nebo jaký návod vám pošlou," vysvětluje právník Žůrek.

Také ostatní právníci tuto činnost hodnotí jako nemorální, která však není v rozporu se zákonem. "Pohybují se na hraně zákona, ale trestné to není. Vždy je nutné být velmi kritický k těmto nabídkám práce z domova," radí právník S. O. S.