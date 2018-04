Většina pracujících důchodců se díky slevě vyhne dani z příjmu

Důchod + zaměstnání nebo dohoda o pracovní činnosti

První příklad se vás týká, když pro někoho dlouhodobě pracujete třeba jako účetní, prodavač nebo grafik.

Pokud si ještě k důchodu přivyděláváte buď v klasickém zaměstnaneckém poměru, nebo třeba na dohodu o provedení práce a podepsali jste u svého zaměstnavatele "prohlášení" (růžový papír), dostanete čistou výplatu sníženou už o slevu na poplatníka. Nemusíte se o nic starat.

Pokud jste však žádné prohlášení nepodepsali nebo máte zaměstnavatelů víc, musíte daňové přiznání sami vyplnit a podat. Výhodné to bude i v případě, že jste pracovali jen několik měsíců v roce, zaměstnavatel vám totiž uplatnil slevu jen v těch měsících, kdy jste pro něj pracovali. Když si pak podáte daňové přiznání sami, budete si moci odečíst slevu za celý rok.

Jak na to

• vyzvednete si od zaměstnavatele potvrzení o příjmu za rok 2009



• na druhou stranu daňového přiznání – příjmy podle paragrafu 6 – vyplníte podle potvrzení od zaměstnavatele řádky 31 až 45



• důchod nikam neuvádíte (pokud by byl vyšší než 288 tisíc korun za rok, to, co tuto částku přesahuje, byste uvedli do přílohy číslo 2, do kolonky ostatní příjmy a následně do ř. 40 přiznání)

• pokud máte nějaké odečitatelné položky, třeba si platíte životní pojistku, vyplníte řádky 46 až 53

• na řádcích 54 až 60 vypočítáte daň

• na třetí straně do řádku 64 napíšete 24 840 korun jako slevu na poplatníka

• když vám vychází v řádku 71 záporné číslo, napíšete nulu

• odečíst si můžete i slevu na dítě, pokud nějaké živíte

• do řádku 84 zapíšete částku z potvrzení od zaměstnavatele, kolik vám srazil na zálohách

• s největší pravděpodobností vám vyjde na řádku 91 záporné číslo. To znamená, že vám stát část nebo celou částku, kterou jste zaplatili na zálohách na daně, vrátí.

• o vrácení pak požádáte na čtvrté straně základního daňového formuláře

Důchod + podnikání nebo pronájem

Druhý příklad je pro ty, kdo mají živnostenský list a jsou třeba automechanikem, truhlářem, ale třeba i lékařem nebo zemědělecem.

Jestli si přivyděláváte na základě živnostenského oprávnění nebo byl váš nahodilý příjem za rok vyšší než 20 tisíc korun, musíte vyplnit daňové přiznání. I když už berete důchod, máte nárok na odečet slevy na poplatníka z vypočtené daně, sleva je 24 840 korun.

Jak na to

• kromě základního formuláře budete vyplňovat ještě přílohu 1 – příjmy podle paragrafu 7, případně přílohu číslo 2 – příjmy podle § 10

• do ř. 101 (případně do ř. 1 sloupce 2 Přílohy č. 2) uvedete příjmy

• do řádku 102 výdaje – buď skutečné, nebo paušál 60 nebo 80 procent podle toho, jakou máte živnost. Výdaje k příjmům podle § 10 se uvádějí pouze ve skutečné výši do ř. 1 sloupce 3 Přílohy č. 2)

• pak pokračujte jako ten, kdo daní honoráře s výjimkou příjmů podle § 10 – z těch se neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

Povinnost podat daňové přiznání se týká i těch důchodců, kteří si přivydělávají pravidelným pronájmem a jejich příjem za rok je vyšší než 15 tisíc korun. Z příjmů z pronájmu se neplatí zdravotní a sociální pojištění.

Jak na to

• kromě základního formuláře budete vyplňovat ještě přílohu 2 – příjmy podle paragrafu 9

• do řádku 201 vyplníte příjmy

• do ř. 202 uvedete výdaje – buď skutečné, nebo paušál 30 procent

• do řádku 206 uvedete rozdíl mezi příjmy a výdaji a částku přenesete do řádku 39 základního formuláře

• máte-li nějaké odečitatelné položky, vyplníte ř. 46 až 53

• na ř. 54 až 60 vypočtete daň. Na třetí straně do řádku 64 napíšete slevu 24 840 korun

• když vyjde na řádku 71 záporné číslo, napíšete tam nulu – nebudete nic platit

Důchod + honoráře nebo dohoda o provedení práce

Třetí příklad vás zajímá, když pro někoho děláte nárazovou práci: roznášíte letáky, fotíte, děláte uvaděčku.

Pokud jste si vydělali méně než pět tisíc korun měsíčně na dohodu o provedení práce nebo maximálně sedm tisíc korun měsíčně jako honorář za příspěvky do tisku, rozhlasu a televize, dostanete již peníze zdaněné srážkovou daní – nemusíte se o nic starat.

Jestliže si však vyděláte víc, zaměstnavatel vám strhne zálohovou daň a pak záleží na tom, zda jste podepsali či nepodepsali "prohlášení poplatníka z daně příjmu". Pokud ano, daň už dostanete se slevou – nemusíte se o nic starat. Jestli jste však pracovali jen část roku a zároveň si vydělali víc než pět tisíc korun za měsíc, bude pro vás výhodnější podat daňové přiznání a využít možnosti uplatnit si slevu za celý rok. Jestli jste prohlášení nepodepsali, postupujete stejně jako u zaměstnaneckého poměru.

Pokud jste pracovali za honoráře a dostali jste více než sedm tisíc korun měsíčně, obdrželi jste celou nezdaněnou částku a tu byste také měli uvést do daňového přiznání. Nebojte, díky slevě pravděpodobně stejně žádné daně platit nebudete.

Jak na to

• kromě základního formuláře budete vyplňovat ještě přílohu 1

• do řádku 101 uvedete příjmy – součet nezdaněných honorářů

• do řádku 102 výdaje – buď skutečné, nebo paušál ve výši 60 procent

• vyplníte řádky 104 a 113 (rozdíl příjmy minus výdaje) a výsledek přenesete do hlavního formuláře do řádku 37, 41, 41a, 42 a 45

• máte-li nějaké odečitatelné položky, vyplníte ř. 46 až 53

• na ř. 54 až 60 vypočítáte daň

• na třetí straně do řádku 64 napíšete 24 840 korun jako slevu na poplatníka

• pokud vám vyjde na řádku 71 záporné číslo, napíšete nulu. Máte-li příjmy z vlastních honorářů, musíte podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění a také jej případně zaplatit.