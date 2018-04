Většinu vydaných kreditek držitelé nevyužívají

Vydané kreditky bankám žádoucí užitek zatím nepřinášejí

V loňském roce ubylo kreditních karet od nebankovních institucí, bankovních kreditek naopak přibylo. Přesto vydané kreditní karty vždy žádoucí užitek bankám nepřinášejí. Většinou jde totiž o karty, které nejsou aktivní. Tento stav se nyní banky snaží napravit. Tím také odborníci vysvětlují mírný pokles podílu počtu kreditních karet na celkovém počtu karet v Česku mezi lety 2007 a 2008.

"Neaktivní kreditní karty znamenají pro banku jen náklady na správu a navíc zvýšené riziko nesplácení. V době krize je kreditní karta tím posledním, co hledáme, když už není kam pro peníze zajít," objasňuje Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu České spořitelny.

Přesto rok od roku stoupá dynamika čerpání financí právě prostřednictvím kreditních karet, a to co do objemu transakcí, tak co do jejich počtu. Lidé se je však stále ještě učí používat. Průzkumy například ukazují, že bezúročného období skutečně využije pouhá čtvrtina držitelů kreditních karet.

Odborníci však na tuzemském trhu vidí stále velký potenciál rozšíření kreditních karet a postupné přibližování západní Evropě.

Kreditní karty bereme nejčastěji jako finanční rezervu

Kreditní karty vnímají čeští spotřebitelé celkově jako finanční rezervu k překlenutí finančních výpadků. Z tohoto důvodu si ji také bezmála Čechů pořídila. Nicméně využívat hlavních výhod kreditních karet se teprve učíme. Navíc často nedokážeme odlišit rozdíl mezi kartou kreditní a debetní. Velmi nízké povědomí je i o tom, co je to co-brandová karta.

Graf: Jaký byl hlavní důvod, proč jste si kreditní kartu pořídil/a?



Zdroj: Průzkum společnosti Insight, s.r.o.

"Správné používání kreditních karet společně s využíváním bezúročného období či dalších doplňkových služeb přináší jejich držitelům při platebních transakcích vysokou efektivitu a přidanou hodnotu," uvedl pro iDNES.cz Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Držitelé kreditních karet přitom nejvíce oceňují skutečnost, že nemusí s sebou nosit finanční hotovost a zároveň mají možnost rychlé výpůjčky s výhodou bezúročného období.

průměrná platba kartou klesá, výběry stagnují Na jednu operaci u obchodníka dnes vychází částka lehce převyšující 3 tisíce korun. Přitom ještě v roce 2003 to bylo přibližně 4 500 korun. Průměrný výběr z bankomatu se ale prakticky nemění. Zůstává na částce 1 100 korun.

Častěji kartou platíme u obchodníka, než vybíráme z bankomatu

V loňském roce poprvé převýšil počet transakcí uskutečněných u obchodníků (platby kartou) počet transakcí v bankomatech (výběry hotovosti). Nicméně už od roku 2003 vytrvale klesá výše průměrné platby u obchodníka. S častějším využíváním karty u obchodníků se tedy snižuje naše potřeba prostřednictvím platební karty vybírat hotovost z bankomatu.