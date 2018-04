Pozor na chráněné suvenýry z dovolené. Hrozí vám pokuta

Chráněná může být třeba i mušle, kterou najdete na pláži. Přečtěte si, co si smíte dovézt bez sankcí z nejnavštěvovanějších zemí a na co budete potřebovat povolení.

Evropská unie

V zemích Evropské unie si můžete bez omezení koupit téměř, co chcete, a dovézt si to domů. Pokud to tedy zrovna není chráněná želva nebo mořské korály. I v Evropské unii, zvláště u pobřeží Středozemního moře, žijí ohrožené druhy, se kterými se nesmí pod pokutou nebo dokonce i trestním stíháním obchodovat.

"Jde o druhy uvedené v mezinárodní úmluvě CITES pod zvláštní ochranou označené typem A, tedy nejvzácnější. Jde například o některé suchozemské želvy, ale i medvědí či vlčí trofeje,“ vysvětluje vedoucí oddělení CITES České inspekce životního prostředí Pavla Říhová.

Pod ochranu spadají i další druhy, ty mají označení B a je možné s nimi obchodovat.

"Jsou to hlavně různé druhy mušlí a korálů, které lze koupit na středomořském pobřeží a lze si je dovézt do České republiky. Zatímco při dovozu takových suvenýrů ze třetích zemí je nutné povolení k vývozu a dovozu, v Evropské unii je možné tyto suvenýry převážet bez povolení. Ovšem je třeba mít účtenku, případně doklad, odkud předmět pochází," upozorňuje Pavla Říhová.

Pro obyvatele Evropské unie platí ještě jedno omezení, a to u zboží, které podléhá spotřební dani. Po Evropě mohou vozit pro osobní spotřebu 800 cigaret, 400 krátkých doutníků, 200 doutníků, 1 kilo tabáku, 10 litrů lihovin, tedy tvrdého alkoholu, 20 litrů produktů se středním obsahem alkoholu, tedy aperitivy, a 90 litrů vína, z toho maximálně 60 litrů šumivého vína a 110 litrů piva.

Výjimky v některých zemích

Například z Řecka nelze vyvážet ani do zemí EU starožitnosti a umělecké předměty bez speciálního povolení. Turisté cestující autem mohou mít jen 10 litrů pohonných hmot v kovovém kanystru mimo nádrž.

Poučením pro návštěvu Řecka může být i nedávný případ zabaveného olivového oleje českým turistům, který podle tamějších celníků měl být v dřevěné přepravce.

Francie je pedantičtější na přepravované peníze. Po Unii lze cestovat bez problémů s hotovostí do 10 tisíc eur. Pokud máte víc, je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz. Ve Francii musíte ohlášení provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu nebo písemně na adrese Service des titres du commerce extérieur. Částka 10 tisíc platí na osobu cestující samostatně, u rodiny platí částka na všechny příbuzné dohromady.

Do Itálie zase nesmíte vozit ani litr benzinu v kanystru mimo nádrž, vyvézt nesmíte syrové maso, hlavně zvěřinu.

U Bulharska je třeba mít povolení u starožitností a dát si pozor na dovážené a vyvážené drahé kovy a kameny. Bez písemného prohlášení můžete převážet zlato a platinu do 37 gramů, šperky a doplňky ze slitin zlata a platiny do 60 gramů a stříbro v neopracované nebo poloopracované formě a mincích, šperky a doplňky ze slitin stříbra do 300 gramů.

Nejvíce turistů, kteří porušují předpisy ve vývozu a dovozu zboží po Unii, zadržují celníci na letištích.

Nahodilé kontroly bývají i na silnicích. Většinou vám předměty zabaví a zaplatíte pokutu. Výše sankce záleží na zemi a na suvenýru, který převážíte.

Hodně navštěvované země mimo EU

Při cestě do Tuniska myslete na to, že tuniské dináry se nesmějí dovézt ani vyvézt. Pozor si dejte také na předměty z mezinárodně chráněných druhů, například hudební nástroje vyrobené z krunýřů želv nebo výrobky z hadí kůže.

Tunisané se o kamínky nebo mušle z pláže "neškrtí". Nesmí však jít o chráněné lastury. Pokud byste kupovali přírodniny na trhu, je dobré mít účet, kdy, kde a za kolik jste je koupili.

Bez celních problémů si turisté vozí také kožené výrobky – boty, tašky, pásky, peněženky, oblíbeným suvenýrem bývá keramika, menší koberce, přehozy, šály, šátky, stříbrné šperky.

Vývoz přírodního a kulturního bohatství z Egypta je přísně střežen. Korály, lastury a mušle, případně kameny od pyramidy do kapsy nestrkejte. Pokuty dosahují až 500 dolarů a celníci s vámi mohou sepisovat protokol tak dlouho, že propásnete letadlo. Vyvézt nesmíte ani starožitnosti a zlato v nezpracované podobě.

Dovézt nebo vyvézt se může zboží do 5 000 egyptských liber. Peníze, které máte s sebou, zapíšete do měnového celního prohlášení a při odletu jej ukážete i se stvrzenkami ze směnárny. Celníci mohou měnu neuvedenou ve formuláři zabavit.

Drahé přístroje jako počítače a fotoaparáty je třeba při příletu deklarovat a ze země je opět vyvézt.

Turecko - Vývoz starožitných předmětů starších 100 let je zakázán. Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit doklad o koupi.

Češi si z Turecka vozí zlato, kožené oblečení, koberce, keramiku. Kupuje se také alkohol, cigarety a parfémy, ceny jsou výhodnější než u nás. Je to v pořádku, pokud zvolíte rozumné množství, tedy litr na osobu, dva kartony cigaret a maximálně pět parfémů. Když u vás celníci najdou větší počet cigaret, alkoholu či drahý kožený kabát, vypočítají clo a doplatíte ho většinou bez pokuty.

Pokud vezete mušle nebo menší korály, záleží na celníkovi, někdy vám je nechá, jindy je vyhodí.

Osvobození od cla platí pro zboží do celkové hodnoty 300 eur.