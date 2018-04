Vezměte si hypotéku a vydělávejte

Můžeme např. řešit následující situaci. Potřebujeme pořídit vlastní bydlení za 1,5 mil. Kč. Tyto peníze máme k dispozici a můžeme je na bydlení ihned použít. Nabízí se však i jiná varianta: použít pouze 500 000 Kč vlastních prostředků a na zbytek si vzít hypoteční úvěr.

Mohou nás k tomu vést následující důvody:

• Hypoteční úvěr je levný. Úrokové sazby se pohybují kolem 6* %, často i níže. Když budeme mít možnost snížit si daňový základ o zaplacené úroky, budou naše náklady ještě nižší a dostanou se cca na 4 % p.a.

• Vlastní peníze dokážeme uložit o něco výhodněji. Akcie dlouhodobě (to znamená v horizontu několika let) vydělávají kolem 10 % ročně, dluhopisy cca 4 % ročně. Když namícháme portfolio, které bude mít 50 % akcií a 50 % dluhopisů, je možné očekávat výnos kolem 7 % ročně. Dokonce je možné zvýšit podíl v akciích a dosáhnout tak vyšších potencionálních výnosů.

• Portfolio tak vydělává více, než kolik činí náklady na hypoteční úvěr.Z portfolia bude možné splácet úroky a jistinu a ještě nám nějaké peníze zbudou.

• Rozdíl mezi výnosy portfolia a náklady na hypoteční úvěr jsou 3 % p.a.Při milionovém úvěru to znamená zisk 30 000 Kč v prvním roce.

Úspěch nebo neúspěch našeho počínání velice výrazně závisí na tom, jak dokážeme zhodnotit naše prostředky. V případě, že dokážeme uložit prostředky lépe, než kolik činí efektivní úrok z úvěru, zbydou nám po 20 letech v portfoliu nějaké peníze. V obou případech - hypoteční úvěr i portfolio - musíme počítat s efektivním úrokem. Musíme tedy zohlednit všechny náklady spojené jak s úvěrem, tak s investováním.

Při výnosu portfolia, který bude jenom o jediný procentní bod vyšší než efektivní úrok z úvěru, nám zbyde po 20 letech přes 200 000 Kč. Při výnosu o další procentní bod vyšším (6 % p.a.) nám zbyde o dalších cca 300 000 Kč více. Při výnosu 8 % dokonce objem prostředků v portfoliu neklesá, protože výnosy portfolia jsou větší než celá splátka úvěru.

J isté investice

Mluvilo se o výnosu 5 %, 6 % nebo dokonce 8 % ročně. Existují portfolia (nebo fondy), které tyto výnosy v dlouhém časovém horizontu v průměru měla. Jenže háček je v tom, že dlouhodobě a v průměru. Těchto výnosů se nám nepodaří dosahovat každoročně.

Investice do bytů ztrácejí kouzlo. Sehnat nájemníka na delší dobu je problém. Více ZDE .

Můžeme zkusit zvolit velice jisté nástroje, kde není riziko kolísání hodnoty investice. Mezi nejméně rizikové (kolísavé) patří investice do fondů peněžního trhu nebo do dluhopisů. Problém je v tom, že tyto instrumenty nabízejí jenom malý výnos. Např. jeden z reprezentantů dluhopisů, hypoteční zástavní listy, nabízejí nižší výnos do splatnosti, než kolik činí úroková sazba z hypotečního úvěru. To je jasné, protože tyto dluhopisy slouží bankám jako zdroje fi nancování úvěrů a banky si k ceně zdrojů přidají svoje marže; tak vznikne sazba pro klienta. Šance díky hypotečním zástavním listům existuje, a to díky státním podporám. Zde záleží na konkrétní situaci a na výši podpor, které se na daný případ vztahují. Když budeme mít hypoteční úvěr se sazbou 5 % ročně a budeme mít nárok na státní podporu pro mladé (2 procentní body) a budeme se nacházet v daňovém pásmu 32 %, bude efektivní úrok hypotečního úvěru těsně nad 2 % ročně. (Nepočítáme zde s poplatky.) Výnos hypotečních zástavních listů je v současné době cca 2,3 % až 2,5 % ročně.

Cesta pomocí jistých dluhopisů asi není možná. Výnosy jsou jen nepatrně vyšší než efektivní úrok z hypotečního úvěru. Navíc nepočítáme s poplatky, které by mohly celou výhodnost zvrátit. Také jsme uvedli ten nejoptimističtější případ, kdy počítáme s maximálními podporami. Komplikace spojené s úvěrem nám za tento minimální zisk asi stát nebude.

R izikovější investice

Další možností je volit rizikovější investice, které přinášejí vyšší zisk. Poohlédneme se např. po akciích. Ty opravdu v historii vynášely kolem 10 % ročně. I zisk 8 % nám zaručil, že hodnota portfolia dokonce rostla. S akciemi je spojeno jisté riziko. Ne pokaždé vydělají. Jsou roky, kdy prodělají, a to dosti citelně. Poslední 3 roky jsou toho příkladem.

Mladým lidem pomůže snížit splátky hypotéky stát. Více ZDE.

Když budou trhy vydělávat v průměru kolem 10 % ročně, můžeme se těšit na veliké zisky. Rozhodující jsou především první roky. Když akcie vydělají 30 %, bude mít portfolio hodnotu cca 1 230 000 Kč (300 000 Kč jsou výnosy portfolia a 70 000 splátka úvěrů.) V dalších letech má portfolio výrazně vyšší hodnotu, než je výše hypotečního úvěru, a již nám nebude vadit ani případný nižší výnos portfolia. Problém však nastane v opačném případě. Když portfolio prodělá 30 %, ještě z něj odčerpáme peníze na splácení úvěru. Zbyde v něm cca 630 000 Kč. Potom už nás těžko zachrání i výnosy kolem 10 %, protože nepokryjí ani celou splátku hypotečního úvěru.

Máme možnost volit trochu konzervativnější a méně výnosné portfolio, např. smícháním dluhopisů a akcií. Tak sice dosáhneme nižších výnosů, ale odpadne nám riziko poklesu portfolia o 30 % v prvním roce.

Ani konzervativnější portfolio, které má 50 % akcií a 50 % dluhopisů a jehož očekávaný výnos je 7 % a riziko 8 %, nás neochrání od ztráty peněz. Na rozdíl od agresivního portfolia zde chybí extrémní hodnoty. Nemůžeme prodělat ani vydělat tolik jako v případě agresivního portfolia, ale ani zde nejsme imunní proti ztrátě.

Kombinování hypotečního úvěru s investováním volných prostředků do investičního portfolia je velice rizikovým podnikem. Ve většině případů se nám podaří vydělat a po splacení úvěru nám nějaké peníze zbydou. Úspěch však není zaručen a podstupujeme značné riziko.

*Poznámka: V knize uváděné úrokové sazby hypoték v současnosti nejsou aktuální, průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů se dnes pohybuje kolem 5% p.a.



