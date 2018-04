Víc peněz? Pomůže druhá práce

Docházíte řádně do práce, výplatu dostáváte pravidelně, ale ke konci měsíce přesto otevíráte poštovní schránku s obavami, že v ní najdete složenku? Třiatřicetiletý Michal Tománek z Prahy se do takové situace dostal, když jeho manželka zůstala doma s malým dítětem. Vydržel to rok, než se rozhodl pro změnu. „Na podnikání jsem se necítil, hledal jsem spíš pravidelný vedlejšák,“ vzpomíná. Měl štěstí, práci „navíc“ našel téměř okamžitě, dva večery v týdnu teď tráví za barem ve své oblíbené posilovně.

Pokud řešíte stejný problém a dokážete oželet část volného času, poohlédněte se i vy po práci, která se dá zvládnout i po pracovní době. Postup je stejný jako při hledání práce na celý úvazek. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a dejte vědět svým známým, o jakou práci stojíte.

Šéf vám může dát další práci

„Vedlejšák“ na vás může čekat dokonce přímo u stejného zaměstnavatele. Ale pokud byste s ním uzavřeli dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti, musí jít o jiný druh práce, než vykonáváte v pracovním poměru. „Stejnou práci u něj nemůžete na tyto dohody vykonávat proto, aby se zamezilo obcházení limitů pro přesčasy,“ upozorňuje právnička Anna Bartůňková z Advokátní kanceláře Holec, Zuska & Partneři.

Velmi účinné může být oprášení starých pracovních kontaktů. Méně přímá cesta k práci vede přes otevřený pracovní trh, ale i ten nabízí řadu možností. Vyplatí se pravidelně sledovat například rubriku částečné úvazky (či ještě postaru „vedlejší pracovní poměr“ pod zkratkou VPP) na internetových serverech, jako je www.jobdnes.cz a další.

Nekonkurujte svému zaměstnavateli

Možnostem přivýdělku se meze nekladou - můžete za padesát korun čistého na hodinu uklízet kanceláře, ale také inkasovat tisíce za specializované konzultantské služby. Především ve druhém případě však věnujte pozornost ustanovením zákoníku práce, která upravují takzvanou konkurenční činnost zaměstnance vzhledem k zaměstnavateli.

„Zaměstnanec může vedle svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. To neplatí jen pro vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární a uměleckou činnost,“ vysvětluje Anna Bartůňková. „Bez písemného souhlasu zaměstnavatele porušíte své povinnosti vyplývající z právních předpisů, a naplníte tím i výpovědní důvod.“

Je-li však plánovaná práce jiná, než kterou se stávající zaměstnavatel zabývá, nemusíte mu nic oznamovat a firma vám nemá právo v další práci bránit. Než na některou z nabídek kývnete, zvažte své možnosti. „Vždy, když si člověk přibírá další závazek, měl by si udělat jasnou inventuru těch stávajících. Na prvním místě je závazek ke svému zdraví a hned za ním následuje ten, který se váže k jeho nejbližším,“ upozorňuje psycholožka Marta Boučková z Evropského kariérního institutu.

Málokdo pracuje stále

Kolik času vám nová práce zabere? Budete za ní muset dojíždět? Kolik bude cestování stát a jak dlouho bude trvat? Z rozvrhu by neměl vypadnout ani čas věnovaný sobě. Kolik by ho mělo být? Marta Boučková doporučuje řídit se zdravým rozumem a vlastními pocity. „Být převážnou většinu času unavený, podrážděný a vyčerpaný není zcela jistě tím, co by mělo být výsledkem další práce,“ říká.

Opravdu na sto procent dokáže dlouhodobě pracovat jen málokdo, dokonce méně lidí, než se může na první pohled zdát. „Mnozí z těch, o kterých si druzí myslí, že jsou schopni dlouhodobě pracovat na doraz, to vlastně nedělají. I během své pracovní činnosti si dokážou najít účinnou relaxaci, která jim umožňuje šetřit a obnovovat síly,“ upozorňuje Marta Boučková.

Zákoník práce v praxi

Několik nových pravidel o druhém zaměstnání:

Zákoník práce už nerozlišuje hlavní a vedlejší pracovní poměr. Pro všechny pracovní poměry platí od 1. ledna stejná pravidla. Dosavadní vedlejší pracovní poměry tak může zaměstnavatel vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů a výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Zaměstnanec má nárok na odstupné za stejných podmínek jako u dosavadních hlavních pracovních poměrů.

Práci na takzvaný částečný úvazek lze nově sjednat i mimo pracovní smlouvu.

U dohody o provedení práce se mění rozsah práce, na který je možné dohodu uzavřít, ze 100 na 150 hodin v roce.

V dohodě o pracovní činnosti může být sjednána dovolená na zotavenou a případně i jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance.