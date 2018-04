Více než jen pouhé spoření

Oba produkty jsou konstrukčně stejné. Z úroku z jednorázového vkladu je zaplacena vybraná pojistná ochrana. Při realizaci pojistné události je pak vyplacena sjednaná pojistná částka, jednorázový vklad a případné podíly na výnosech. Ty jsou připisovány pouze tehdy, když zhodnocení vkladu přesahuje část určenou na krytí zvolené pojistné ochrany. Toto „běžné pojistné“ je u Kombi ve výši 3 % z jednorázového vkladu, u Konta to jsou buď 2 % u tarifu 12WO nebo 3 % u tarifu 13WO. Právo na odbytné má pojistník kdykoli po zaplacení návratného vkladu. Česká pojišťovna si za předčasné ukončení jednoho z rizik nebo celé pojistné smlouvy strhává v prvních třech letech 10, 5 a 2 % z jednorázového vkladu. Kooperativa si strhává pouze v prvním roce 5 % ze zaplaceného vkladu.

Oba produkty zahrnují pojištění pro případ smrti, pro případ dožití (spoření), pojištění závažných onemocnění nebo smrti a úrazové pojištění. Každé z uvedených rizik je možné sjednat samostatně nebo v kombinaci (pouze pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ závažných onemocnění nebo smrti nelze sjednat zároveň). Kombi zahrnuje ještě tarif pro děti, který umožňuje uzavřít pouze úrazové pojištění. Kombi - tarif pro dospělé se sjednává na dobu od 5 do 10 let, dětský tarif lze uzavřít pouze do věku 18 let dítěte. Pojistná doba u Konta je u tarifu 12WO 5, 10 nebo 15 let a u tarifu 13WO pouze do 65 let.

Vkladové životní pojištění je pojištění za jednorázové návratné pojistné. Pojistník na počátku pojištění zaplatí pojistné, které má podobu vkladu, z jehož úroků se hradí srovnatelné běžné pojistné. Pojistná ochrana obvykle zahrnuje pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, úrazové pojištění či pojištění vážných onemocnění. Vklad se vrací při pojistné události nebo po vypršení smlouvy. Konto vyžaduje nejnižší jednorázové pojistné pro každý druh pojištění (s výjimkou pojištění pro případ úrazu) 10 000 Kč, přičemž jeho horní hranice není stanovena. Na pojistnou smlouvu však nejnižší pojistné musí dosahovat minimálně 30 000 Kč. U Kombi musí návratný vklad činit u úrazového pojištění minimálně 7 200 Kč, u ostatních rizik vždy 10 000 Kč. Na jednu pojistnou smlouvu činí vklad v součtu minimálně 20 000 Kč. Maximum také není stanoveno.

Porovnání pojistné ochrany Jak můžeme vidět, oba produkty jsou svojí konstrukcí téměř totožné. Proto bylo nutné dále porovnat rozsah pojistné ochrany. Srovnání bylo provedeno na třech modelových situacích, které nám odhalily, jak velkou pojistnou ochranu může klient pořídit za jinak stejných podmínek. 1. situace: Jakou velkou pojistnou částku pro případ smrti si koupí muž ve věku 40 let na 10 let, vloží-li jednorázově 100 000 Kč? 2. situace: Jaký vklad musí vložit 30-letá žena, pokud chce být 5 let pojištěna pro případ smrti-200000Kč, pro případ úrazu-smrt-100000Kč, trvalé následky (progresivní plnění)-200000Kč. 3. situace: Kolik naspoří 55-letý muž za 5 let, vloží-li jednorázově 100000Kč, při TÚM (3%) a při 5% připisovaném zhodnocení kapitálové hodnoty. (pojistná ochrana pro případ dožití) Modely Kombi Konto (12WO) 1. situace 261 420 Kč 185 200 Kč 2. situace 42 200 Kč 58 400 Kč 3. situace 108 390 Kč 119 208 Kč 105 100 Kč 121 240 Kč

Zdroj: Pojišťovny, Pozn: Pro porovnání byl vybrán tarif 12WO. 13WO lze uzavřít pouze do věku 65 let.