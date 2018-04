Více peněz, než je ve smlouvě

Personalista, majitel či šéf jim nenápadně sdělil: „Ve smlouvě máte napsanou minimální mzdu, ale nebojte se, to ostatní vám budeme dávat bokem, to víte, daně a odvody jsou vysoké, nemohli bychom vám dát tolik, kolik chcete, kdyby to mělo být ve smlouvě.“ A spousta lidí z radosti, že budou mít konečně práci, podlehne, aniž ví, jaké problémy jim to v budoucnu může způsobit.

Především je zde nebezpečí, že firma zaměstnanci dohodnutou odměnu nevyplatí. Obrana pracovníka je pak velice složitá, v případném soudním sporu totiž bude na zaměstnanci, aby prokázal, že dohoda byla jiná. V případě, že zaměstnavatel peníze navíc vyplácí takzvaně „na ruku“ a o všech dohodách se mluví jen mezi čtyřma očima, šance na úspěch je poměrně malá.

I když zaměstnavatel svůj slib plní a zaměstnanci vyplácí tolik, kolik měli ústně domluveno, je tu další nebezpečí. V případě, že zaměstnanec onemocní a bude mu vypláceno nemocenské, jeho výše bude odpovídat pouze příjmu, ze kterého zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění, tedy z příjmu uvedeného ve smlouvě. Obdobná situace nastane u peněžité pomoci v mateřství či u podpory při ošetřování člena rodiny. Zaměstnanci navíc může vzniknout nárok na nižší starobní důchod; v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání získá nižší náhradu.

Na druhou stranu však pro zaměstnance tento, nutno zdůraznit že nelegální, postup může znamenat i některé výhody. Předně je to samozřejmě možnost pracovat a přestat být nezaměstnaným. V případě, že zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu, za kterou by odpovídal do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku, tak samozřejmě tento výdělek bude zjišťován ze mzdy vyplácené „oficiálně“. Ale je pravděpodobné, že zaměstnavatel, který se snaží protiprávně snižovat své náklady „černou mzdou“, se bude také snažit minimalizovat své ztráty i za cenu jednání neslučitelného s ústními dohodami - tedy že zaměstnanci přestane onu „černou mzdu“ vyplácet, nebo dokonce bude hledat cesty, jak se zaměstnance co nejrychleji zbavit.

Zaměstnancům doporučuji na podobné dohody nepřistupovat, případně se jim bránit ve spolupráci s inspekcí práce.