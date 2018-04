Více smluv - menší státní podpora

Počet nově sjednávaných smluv o stavebním spoření v loňském ani letošním roce se zdaleka nevyrovná tomu, kolik se jich sjednávalo v předchozích letech. Kdo stavební spoření chtěl, sjednal si jej už do konce roku 2003, tedy tak, aby měl zajištěnu výhodnější výši státní podpory na několik let dopředu. Od 1. ledna 2004 totiž vstoupila v platnost novela zákona o stavebním spoření, která snížila výši státní podpory a zpřísnila podmínky pro její výplatu. Nové smlouvy si nyní sjednávají především zájemci o úvěr.

Pokud nedojde v budoucnu k nějakému výraznějšímu znevýhodnění podmínek stavebního spoření, lze předpokládat, že zájem o něj zcela neopadne a že stejně jako v současnosti budou někteří účastníci stavebního spoření vlastnit několik souběžných smluv najednou. Měli by si však dávat pozor na to, aby se tím zbytečně nepřipravovali o státní podporu.

Níže uvedené se řídí zněním zákona o stavebním spoření, který nabyl účinnosti 1.1.2004. S tímto tématem souvisejí především ustanovení, která jsou citována v níže uvedených rámečcích.

Smluv se státní podporou můžete mít více najednou

Jednou z novinek, kterou novela zákona o stavebním spoření přinesla, je možnost mít několik smluv se státní podporou najednou. Přestalo tak platit známé pravidlo, že účastník spoření smí mít takovou smlouvu pouze jednu. Došlo-li k duplicitě státní podpory, musel si vybrat, na kterou smlouvu ji chce čerpat.

Podle novely není již počet smluv se státní podporou nijak omezen. Lze jen doporučit sjednávat si nové stavební spoření vždy se státní podporou, jelikož na smlouvě, která byla někdy vedena jako smlouva bez státní podpory, pak již nikdy nebude možnost uplatnit převody ročně „přespořených“ částek do následujících let. (V případě potřeby lze požadavek státní podpory v budoucnu zrušit.) „Přespořenou“ se míní naspořená částka, která přesahuje 20 000 korun v jednom kalendářním roce. A právě těmito převody úspor z jednoho roku do následujícího se budeme nyní zabývat, jelikož s nimi může souviset ztráta části státní podpory.

Převody částek nad 20 000 korun do dalších let

Maximální výše státní podpory, kterou může účastník stavebního spoření získat v jednom kalendářním roce, činí 15 % z ročně uspořené částky, maximálně však z 20 000 korun. Ročně lze tedy získat maximálně 3 000 korun. To, co přesáhne 20 000 korun, lze převést jako základ pro přiznání státní podpory do dalších let. Ovšem je tu podmínka, že smlouva obsahuje prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit (viz §10, odst 4).

Zákon také stanoví, jakým způsobem se státní podpora účastníkovi na jeho souběžné smlouvy rozdělí (§10, odst. 3). Státní podpora se na jednotlivé smlouvy poukazuje podle toho, v jakém pořadí byly sjednány, a to nejprve na nejstarší z nich. To, co se na ní „neuplatní“, se nárokuje na později sjednané smlouvě, a tak dále, má-li jich účastník sjednáno ještě více. Celkový součet státních podpor na všech smlouvách však nepřekročí 3 000 korun.

Pokud jsou uspořené částky v jednom roce dohromady vyšší než 20 000 korun, převedou se jako základ pro státní podporu do dalších let. Problém je však v tom, že limitní částka 20 000 korun se odečítá vždy ze všech souběžných smluv. Tedy i z těch, na které nebyla v daném roce žádná státní podpora přiznána. To znamená, že z každé existující smlouvy se každoročně odečte 20 000 korun a teprve zbytek slouží v dalším roce jako základna pro další státní podporu. Tím se úspory, které by měly sloužit jako základ pro výpočet státní podpory, zbytečně „spotřebovávají“. Princip ukazuje následující teoretický příklad. (V praxi jistě nebude častý případ, kdy si účastník uloží na účet jednorázově vyšší vklad ihned po sjednání smlouvy. Význam to má ale například tehdy, kdy chce čerpat úvěr. Vyšší vklady mu pomohou dříve získat nárok na úvěr ze stavebního spoření.)

Příklad:

Účastník stavebního spoření si uzavřel jednu smlouvu v lednu 2005, druhou v dubnu 2005. Na obě žádá o státní podporu. Má k dispozici 60 000 korun, které chce jednorázově vložit na stavební spoření. V dalších letech již nic dalšího na účet ukládat nebude. Pro zjednodušení nebudeme uvažovat ani poplatky ani připisovanou státní podporu.

dvě souběžné smlouvy jedna smlouva 1. smlouva 2. smlouva 1. rok vklad 30 000 30 000 60 000 SP 3 000 0 3 000 převod 10 000 10 000 40 000 2. rok vklad 0 0 0 SP 1 500 1 500 3 000 převod 0 0 20 000 3. rok vklad 0 0 0 SP 0 0 3 000 převod 0 0 0 celková státní podpora 6000 korun 9000 korun

Zdroj: Fincentrum

1/ Dvě souběžné smlouvy

Na každou smlouvu si uloží 30 000 korun. Na první smlouvě obdrží státní podporu ve výši 3 000 korun. Tím vyčerpal roční limit, na druhé smlouvě bude proto podpora nulová. Do dalšího roku se mu u obou smluv převede částka převyšující 20 000 korun, tedy 10 000 korun. V tomto roce získá na první smlouvě podporu ve výši 15 % z 10 000 korun, tj. 1 500 korun. Zbytek do 3 000 vyčerpá na druhé smlouvě, kde bude státní podpora rovněž ve výši 15 % z 10 000 korun. Za druhý rok tedy opět získá 3 000 korun. Základna pro státní podporu v třetím roce je však již nulová.

Ze svých 60 000 korun získá celkově 6 000 korun státní podpory.

2/ Jediná smlouva

Svých 60 000 korun si nyní uloží jen na jedinou smlouvu. Za první rok získá 3 000 korun a do dalšího roku se mu jako základna pro státní podporu převede 40 000 korun. Ve druhém roce z nich obdrží 3 000 korun a jako základ do třetího roku se mu převede 20 000 korun. Z nich získá opět 3 000 korun. Tím je jeho vklad „spotřebován“.

Ze svých 60 000 korun získá celkově 9 000 korun státní podpory.

Výsledek je zřejmý. Pokud jsou vklady rozdrobeny na více smluv, celková státní podpora z nich může být v některých případech nižší, než když se spoří pouze na jednu smlouvu.

K čemu lze využít souběžné smlouvy?

Uzavření několika souběžných smluv je v praxi použitelné například tehdy, chce-li účastník na jednu smlouvu spořit a na druhé čerpat úvěr. Právě v případě úvěru by se našlo hned několik situací, kdy by to mohlo být výhodné. O více smlouvách by mohl uvažovat také ten, kdo očekává, že v nedaleké budoucnosti jej čekají nějaké výdaje a úspory se mu budou hodit dříve než za šest let. Pokud by opravdu musel smlouvu předčasně ukončit, ztratil by státní podporu. Při souběžných smlouvách by takto mohl obětovat jen jednu a státní podporu pobírat na té druhé.

