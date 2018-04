Český nápad dobývá svět. Chytré sáčky na odpad vymysleli chlapi u piva

Kde se zrodil nápad vyrábět vícekomorové pytle na odpad?

Úplně poprvé jsme s kamarády tuto problematiku nakousli v hospůdce u piva. Za pár dnů jsme se sešli znovu, dali hlavy dohromady a řekli si, že je to vážně velmi jednoduchý a elegantní způsob, jak při pohodlnosti lidí zefektivnit třídění odpadu.

V čem je takový sáček dobrý?

Právě v tom, že lidem umožní třídit odpad bez významných vstupních nákladů, jako je například koupě drahého děleného odpadkového koše. Tím, že jsou sáčky optimalizovány na velikost klasických odpadkových košů, vyřeší i problém s místem.

Zní to složitě, můžete váš výrobek popsat?

Jedná se o dvojsáček z HDPE fólie, který se vloží do běžného odpadkového koše, a zatímco jedna část slouží na použité plasty, do druhé se vkládá směsný odpad. Středová membrána se pružně přizpůsobí objemu vytříděného plastu a směsného odpadu. Nakonec je koš vždy plný, i když máte třeba jen minimum směsného odpadu, protože ho doplní plasty ve druhé části. Nebo opačně.

Takže je to takový obyčejný sáček?

To v žádném případě. Jedná se o naprosto unikátní a jednoduchou pomůcku, která umožní třídit odpad i tam, kde s tím byly dosud problémy. Díky němu bude moci uživatel oddělit recyklovatelné plasty od směsného odpadu jen tím, že daný odpad vhodí do žluté, nebo černé komory sáčku, a to bez jakéhokoli pohybu navíc. Tyto sáčky mají ulehčit domácnostem třídění také tím, že se nemusí s každým kelímkem od jogurtu do předsíně, komory nebo tam, kde mají lidé nádobu na plasty. Vše se třídí přímo ve stávajícím odpadkovém koši.

A co potom?

Když je nádoba na odpad plná, dvojsáček se vyjme a u nejbližšího kontejneru ho dotyčný rozdělí na dva samostatné pytle. Každý z nich pak vhodí do příslušného kontejneru.

Filip Hůlka (49 let) Studoval na univerzitě český jazyk, když přišla sametová revoluce, školu opustil a začal podnikat.



Je spoluzakladatelem firmy PlanetCare.



Ze dvou manželství má tři děti.



Je bratrem známého zpěváka Daniela Hůlky.

Nápad se zrodil už před časem, proč jste začali sáčky vyrábět teprve nedávno?

Nápad se zrodil sice už před pěti lety, ale protože jsme si nebyli jisti, zda neměl někdo stejný nápad už před námi, začali jsme to zjišťovat. A představte si, že jsme byli první. Založili jsme tedy firmu PlanetCare a ta se stala majitelem průmyslového vzoru. Potom jsme se začali poohlížet po firmách, které odpadkové pytle vyrábějí a které by náš produkt mohly vyrábět. A tehdy nastal největší problém.

Jaký problém?

Náš úžasně jednoduchý produkt nebyl nikdo schopen vyrobit, dokonce ani Čína. Současné technologie na výrobu pytlů to zatím neumí. Oslovili jsme osmdesát vývojářských firem ze všech kontinentů světa, bohužel marně. Američané po nás dokonce chtěli půl milionu dolarů jako zálohu bez záruky úspěchu.

Kde jste výrobce vašich sáčků nakonec sehnali?

Nakonec se v našem hledáčku ocitnuly dvě české firmy. Jedna ze Dvora Králové, druhá z Olomouce. Psal se rok 2012 a my se rozhodli pro tu druhou – olomouckou vývojářskou firmu Cázer, která pro nás po třech letech vyvinula speciální výrobní linku schopnou vyrábět produkt ve velkém. Zajistila také výrobní prostory a obsluhující personál, což je pro zahájení výroby nezbytné. Linka v Olomouci má oproti té ve Dvoře Králové dvojnásobnou kapacitu, je ale také dvakrát dražší.

Na kolik vás vyšla vstupní investice? Mohu se zeptat, kde jste na ni vzali?

Projekt je stále v běhu, ale investice již dávno překročily hranici deset milionů korun. Peníze jsme dávali dohromady ze svých úspor a za vydatné pomoci firmy Cázer.

Jak se o vašem výrobku dozvěděli v zahraničí?

Sami jsme jako společníci zasedli k počítačům a začali dávat dohromady celosvětové databáze firem, které se výrobou a hlavně prodejem tohoto segmentu zabývají. Poté jsme na koleni, za pomoci žehliček a různých kancelářských svařovaček, vyrobili pár prototypů, které jsme nafotili, a začali tyto obrázky s průvodními dopisy do firem po celém světě rozesílat.

Kde všude je o vaše sáčky zájem?

Zájem je skoro všude, kde jsme se prezentovali. Ale protože se velikost odpadkových košů nijak nenormalizovala, a protože má skoro každá země jejich objem jiný, tak v současné době pracujeme na optimalizaci velikosti sáčků pro jednotlivé země. Ale zpátky k vaší otázce. Zájem je opravdu celosvětový.

Jak dlouho už vyrábíte a kdo všechno už vaše sáčky používá?

Oficiální výroba byla zahájena 12. listopadu 2015, takže jsme opravdu v plenkách. Produkt jsme úspěšně otestovali na několika stovkách lidí a o zpětnou vazbu jsme požádali také mezinárodní experty. Zájem prodávat naše chytré sáčky, jak se jim také říká, projevil například největší americký obchodní řetězec, který z pochopitelných důvodů nechceme jmenovat. Také jedni z největších hráčů na evropském trhu s odpadkovými pytli z Velké Británie a Německa mají eminentní zájem o náš produkt. V nedávné době jsme též zahájili jednání s firmami v Holandsku.

Jaký máte momentálně obrat a s jakým počítáte do budoucna?

V současné chvíli se o obratu jako takovém nedá hovořit. Zatím jsou to jen náklady. Ale tento a příští měsíc by se náš výrobek měl začít objevovat na česko-slovenských pultech prodejen. Distribuce byla právě zahájena.

Pořídit si je mohou tedy i běžní zákazníci? Kolik za sáčky zaplatí?

V obchodech se balení deseti sáčků objeví za doporučenou cenu 89,90 korun. Na našem e-shopu se dají pořídit o něco levněji.

Kdy počítáte s návratností investic?

Veškeré kalkulace, které jsme si vytvořili, počítají s návratností mezi třemi až pěti lety. Bohužel je to byznys jako každý jiný, takže se v těchto výpočtech vyskytuje mnoho proměnných.

Pokud se tento byznys rozjede podle dosavadních kalkulací, kolik sáčků ročně zhruba vyrobíte?

Jednoduchou aritmetikou docházíme k číslu okolo sto padesáti tisíc balení při jednosměnném provozu a na této konkrétní lince. V průběhu let bychom chtěli produkci zhruba padesátkrát zvýšit. Už na tom pracujeme.

Když jste začínali, neměli jste strach, že docela hodně riskujete?

Samozřejmě a máme ho pořád. To je přece součást obchodu. Myslím tím jak riziko, tak obavy z nesplněných cílů. To je hlavním hnacím motorem každého podnikání. Pokud totiž není vytvořen tlak, třeba finanční, nepodává určitě jedinec ty nejvyšší výkony.

Co vás přesvědčilo o tom, že se dáváte správným směrem?

Nic. V podstatě si do dneška někdy připadáme jako „průkopníci slepých uliček“, řečeno ústy Járy Cimrmana. K cíli nás vede pro okolí někdy až nepříjemná nezdolnost a víra v úspěch. Samozřejmě, že další důvod je ekologický a ekonomický.

Původně jste učitel češtiny. Jak jste se ocitl u profese vyrábění sáčků?

Omyl, jsem nedostudovaný učitel češtiny. Do studia mi vstoupil listopad 1989. Po něm jsem školu přerušil a začal podnikat. A u sáčků jsem se ocitnul jednoduše, přes kamarády. Výukou jsem se živil jen pár let. Celý život podnikám, obchoduji. A prodej sáčků je přece také jen obchod.

Co byste poradil začínajícím podnikatelům?

V první řadě musí být o smyslu svého projektu skálopevně přesvědčeni. Nestačí si jen myslet, že to bude jednou fajn a výdělečné. S tím souvisí i to, že se nesmějí nechat nikým odradit. Víra v sebe sama a svůj nápad je absolutně nezbytná. Pak už je to jen o tvrdé, často mnohaleté práci a troše toho nezbytného štěstí.



Zároveň jsem přesvědčen o tom, že by budoucí podnikatel měl být precizní v komunikaci. Zejména v té písemné. Je pravdou, že úspěchu těžko dosáhnete, když se budete prezentovat fatální neznalostí gramatiky. To o vás hodně napoví případným budoucím obchodním partnerům. Ale to jsem si nakonec dovolil doplnit jako bývalý učitel češtiny.