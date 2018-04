VIDEA ROKU: Jak vydělat peníze a jak je nerozkutálet

První kabelku si spíchla na kuchyňském stole. Všem se líbila a Darina ušila další. Příběh Dariny Ermisové z Ostravy připomíná pohádku o tom, jak chudá holka ke štěstí přišla. Dnes zaměstnává třicet švadlen, prodává sto kabelek denně a její roční obrat se pohybuje kolem dvaceti milionů korun (její podnikatelský příběh čtěte zde). V říjnu získala prestižní titul Živnostník roku 2015 pro Moravskoslezský kraj. Podívejte se, jak se rodí její nápady:

VIDEO: Představení kabelek Dara Bags Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Petr Procházka ušil boty do kapsy, aby pomohl příteli. Ten si jednoho dne poranil nohu a během následného léčení mu klasická obuv bránila v pohybu. „A špatně se mu to hojilo. Tak jsem přemýšlel nad tím, jak mu dopřát něco, co by při nošení neomezovalo a zároveň jeho nohu dostatečně chránilo před nevyzpytatelným počasím. Vzal jsem do ruky jehlu a nit a spíchl první prototyp,“ vzpomíná Petr Procházka (jeho podnikatelský příběh čtěte zde). Díky internetu je z bot do kapsy hit. Teď rozjíždí výrobu ve velkém a chce proniknout také na zahraniční trhy. Podívejte se na jeho nápad - Skinners botky do kapsy:

VIDEO: Nápad roku: Skinners - botky do kapsy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přemysl Novák vystudoval rekreologii. Ve druhém ročníku odjel se spolužákem Michalem Greplem do USA, aby si vyzkoušeli, jak se dá rekreologií uživit. Řízením osudu ho v Coloradu pozval jeden americký manažer, aby si s ním šel zahrát discgolf. Dnes Přemysl buduje v Česku discgolfová hřiště, postavil jich už téměř čtyřicet a jeho rodinná firma začíná prosperovat (jeho podnikatelský příběh čtěte zde). Na to, co je discgolf, jak se hraje a proč mu přicházejí Češi na chuť, se podívejte ve videu:

VIDEO: Jak se hraje discgolf Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Alena Velčovská nemohla dlouho sehnat práci. Pak se jednoho dne rozhodla, že se uživí sama a dala vale všem konkurzům a přijímacím řízením. Pustila se do podnikání, otevřela si výrobnu perníků. A daří se jí (jak do výroby v Dobré zapojila manžela i děti, čtěte zde). Před třemi lety skončila druhá v prestižní soutěži O nejkrásnější perníček. Podívejte se, co s perníkem dokáže udělat:

VIDEO: Koule i 3D srdíčka. Co se dá udělat s perníkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Herečka Iva Pazderková stále boduje u čtenářů iDNES.cz s Blbou Blondýnou, která lítá v dluzích. „Ne že by to byl můj osobní problém. Nepůjčuji si peníze,“ říká Iva v otevřeném rozhovoru o penězích, půjčování i vlastních finančních kopancích (více čtěte zde). Videa s její Blbou Blondýnou patřila i v roce 2015 stále k vyhledávaným. Ostatně, podívejte se, jak umí vyřešit situaci, když začne lítat v dluzích:

VIDEO: Blbá Blondýna: Nesplácíš? Pošlou na tebe exkurzi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na šetření zpravidla myslíme až ve chvíli, kdy je to akutní a rodinný rozpočet nevychází. Relativně velká částka se přitom dá ušetřit na maličkostech. Když na to půjdete chytře, z uspořených korunových položek mohou postupně narůst slušné rezervy (více čtěte v článku zde). Zkroťte rodinné výdaje. Video napoví, jak na to:

VIDEO: K čemu skříně plné věcí? Zkroťte rodinné výdaje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu