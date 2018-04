Vídeňská burza sjednocuje Evropu, vloni koupila nejen pražskou burzu

Vídeňská burza (Wiener Börse AG - WBAG) sice nepatří mezi největší a není ani nejrychleji se rozvíjejícím trhem, ale v poslední době se stala vzorem pro integraci kapitálového trhu střední a východní Evropy.

Kromě akvizice pražské burzy (92,4% podíl) se v minulém roce stala majoritním vlastníkem také lublaňské burzy (81,1 %) a společně s Oesterreichische Kontrollbank vlastní většinový podíl (68,8 %, z toho WBAG patří 50,4 %) burzy v Budapešti.

Cenné papíry jsou obchodovány v několika segmentech

Od konce roku 2007 se na burze ve Vídni obchoduje s cennými papíry na dvou regulovaných trzích akciové burzy. Na oficiálním trhu a druhém regulovaném trhu (Official Market a Second Regulated Market) a neregulovaném, resp. třetím trhu (Third Market), na tzv. Multirateral Trading Facility (MTF).

Na třetí neregulovaný trh mají přístup společnosti, které nesplňují požadavky pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu. S komoditami se pak obchoduje na komoditní burze.

S cennými papíry se na WBAG obchoduje v několika segmentech – akciový trh (equity market), dluhopisový trh (bond market), trh s deriváty (derivatives market), trh se strukturovanými produkty (structured products) a trh s ostatními cennými papíry (other securities).

Akciový trh se dále dělí na primární trh (prime market), střední trh (mid market) a standardní trh (standard market). Na primárním trhu a standardním trhu se obchodují pouze akcie, které jsou připuštěny na regulované trhy a splňují určité zákonné požadavky.

Prime market je výběrovým segmentem trhu, kde musí tituly splňovat specifická kritéria na transparentnost, likviditu apod.

Mid market je segmentem, který je určen pro malé emise, jež mohou být připuštěny na regulované trhy nebo mohou být obchodovány na neregulovaném trhu (MTF). Jeho důležitou charakteristikou je funkce "pomocníků", tzv. Capital market coaches, vytvářejících podporu jednotlivým titulům.

Na dluhopisovém trhu se obchoduje s dluhopisy státními i korporátními, dluhopisy finančních ústavů a strukturovanými dluhopisy. Obchodování probíhá jak na regulovaném trhu, tak neregulovaném. Jde o jediný segment trhu, kde není nutná účast market makerů (tvůrců trhu) a specialistů.

Deriváty najdete jen na oficiálním regulovaném trhu

Oficiální regulovaný trh se dělí na rakouské deriváty (austrian derivatives), kde se obchodují opce, nebo futures na rakouské indexy (ATX, ATF, IATX) a také opce a futures na jednotlivé tituly.

Druhým trhem je trh s CEE produkty (CEE derivatives). Zde se obchoduje s futures na různé indexy (regionální, národní, sektorové) střední a východní Evropy, zkonstruovanými vídeňskou burzou.

Na trhu se strukturovanými produkty se obchoduje s různými druhy certifikátů, investičními fondy, warranty a ETF.

Podobně jako je tomu na pražské burze v segmentu SPAD, i na burze ve Vídni zabezpečují likviditu na oficiálním primárním trhu tvůrci trhu. Kromě nich byli v roce 1999 zavedeni ještě specialisté, kteří fungují jako jejich doplněk. Obchodování s většinou nástrojů probíhá buď v kontinuálním režimu (deriváty a warranty) doplněném aukcemi (primární a standardní akciový trh, ETF, fondy), nebo pouze v aukčním režimu (dluhopisy, mid market).

Obchoduje se pouze v elektronické formě. Většina obchodů probíhá prostřednictvím obchodního systému frankfurtské burzy Xetra. Deriváty a warranty jsou pak obchodovány prostřednictvím platformy OMex. Obchodování probíhá od devíti hodin ráno do půl šesté odpoledne, plus minus pár minut podle druhu cenného papíru a trhu. Aukce s dluhopisy jsou otevřené od 11:30 do 14:20.

Seznamte se s ATX, indexy vídeňské burzy

Prvním indexem představeným na vídeňské burze byl v roce 1968 index WBI (Wiener Börse Index). Ten sleduje vývoj všech akcií obchodovaných na oficiálním a druhém regulovaném trhu. Je počítán denně na konci obchodní seance.

V roce 1991 byl zaveden index ATX, který dnes patří mezi nejvýznamnější evropské akciové indexy. Zahrnuje dvacítku největších a nejlikvidnějších titulů obchodovaných na burze. Hlavními kritérii jsou velikost free floatu a objemy obchodů. Báze indexu je aktualizována dvakrát za rok.

Dalšími rakouskými indexy jsou ATX Prime, ATX Five (ATF), index IATX a ViDX. Velkou skupinu indexů tvoří již zmiňované indexy zaměřené na střední a východní Evropu (CEE Indexy). Počítány jsou v euru i dolaru, národní indexy také v měnách jednotlivých zemí. Jde o pět regionálních indexů, sedm národních indexů a šest sektorových indexů.

Další skupinu tvoří CIS indexy, které jsou orientované na země bývalého Sovětského svazu (šest národních a čtyři sektorové indexy). Dalšími indexy jsou pak stylové a tematické indexy, jeden asijský index a několik speciálních zakázkových indexů.

