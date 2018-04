VIDEO: Darujte peníze netradičně, složte z nich origami

Origami se často skládají tak, že se musí papír natrhnout. Bankovky se poškozovat nesmí, proto jsme připravili návod, jak složit jednoduchou rybičku. Nejprve si raději skládání vyzkoušejte na stejném formátu, jako má bankovka. Peníze tak potom při ostrém pokusu nepoškodíte.

Vytvořené origami můžete připevnit třeba na plyšové zvíře, na mašli k dárku nebo na vánoční přání. Rybička se hodí i jako ozdoba na běžný balící papír. Jen raději obdarovaného upozorněte, že jsou na dárku peníze, aby origami nevyhodil v domnění, že jde o běžnou mašli.

Jak vytvořit rybičku v deseti krocích

1. Bankovku přeložte tak, aby vznikl čtverec, krátký přebývající přehyb ještě založte.

2. Na čtverci si vyznačte přehybem úhlopříčky.

3. Bílý roh čtverce (ten pod číslicí označující hodnotu bankovky) ohněte směrem od sebe k průsečíku úhlopříček

4. Přehněte nově vzniklé krátké strany k sobě tak, aby zkosený úsek kopíroval úhlopříčku původního čtverce. Vznikne nový menší čtverec, v pravém horním rohu bude mít vícenásobný sklad – hlavu ryby.

5. Jednu třetinu čtverce přehněte tak, abyste vytvořili obdélník.

6. Delší stranu obdélníku opět přehněte v jedné třetině, výsledkem je nejmenší čtverec (tělo ryby s hlavou).

7. Poslední sklad mírně roztáhněte, vnitřní cíp vytáhněte do strany, vytvoříte tím jakousi špičku, základ ploutve. To samé udělejte na dalších dvou volných cípech, nevytažená zůstane jen hlava ryby.

8. Špičky vedle hlavy přehněte do protisměru, vzniknou ploutve.

9. Poslední špičku přehněte podélně napůl – tím jste vytvořili ocas.

10. Rybku otočte, na hlavu z druhé strany můžete z kancelářské lepící hmoty nalepit oko (malovat na bankovku nic nelze a modelínu nedoporučujeme, protože mastí).

Nepoškozenými bankovkami lze po rozbalení samozřejmě běžně zaplatit.