Bohatí i chudí, všichni musí počítat. A nebo ne? Video napoví

„Rodinný rozpočet by měl být v půlročním horizontu minimálně vyrovnaný. To znamená, že výdaje za půl roku by měly být menší než příjmy za stejnou dobu,“ říká analytik společnosti Home Credit Michal Kozub.

„Jistě znáte i pravidlo, že byste si měli každý měsíc odkládat 20 až 40 procent ze svého příjmu na horší časy. Jenže jak to udělat, pokud si dáváte stranou jen deset procent a stejně je před výplatou váš účet na nule,“ dodává Jiří Kubík, finanční poradce Partners.

Čas od času se tak v mnohých domácnostech stane, že v jednom měsíci jsou výdaje větší. Ve chvíli, kdy se něco pokazí nebo rozbije, je pak nutné sáhnout na úspory. Nelze ale měsíc za měsícem utrácet více, než vyděláváme. „V něčem se dá ušetřit, někde pouze efektivněji hospodařit. Proto si nejdříve udělejte finanční bilanci. Přesně tak zjistíte, za co vydáváte peníze a kolik. Pak budete mít příležitost dostat rodinný rozpočet pod větší kontrolu,“ říká Jiří Kubík.

Hlídejte si rodinný rozpočet

Získat přehled je velmi jednoduché a nic vás to nebude stát, jen chvíli času. Rodinný rozpočet můžete vést na papíře, v počítači nebo třeba v chytrém telefonu. Pokud k sobě budete opravdu upřímní, budete překvapení tím, za co a kolik měsíčně utrácíte.

Na jednu stranu stránky napište příjmy, které vaše rodina má. Na druhou stranu napište výdaje. Sepište všechny výdaje na bydlení – nájemné nebo splátku hypotéky, elektřinu, vodu, plyn, ale i fond oprav nebo pojištění. K tomu výdaje za telefon nebo internet. To jsou vaše nutné výdaje.

K nim pak připište výdaje za jídlo – nejen v obchodech, ale i restauracích nebo fast foodech. Nezapomeňte na auto – pojistku, benzín, opravy. A pak vše ostatní. Oblečení, vybavení domácnosti jako nábytek, kuchyňské potřeby, kurzy pro děti atd. Položek je hodně, ale pomůže vám pohled na výpis z bankovního účtu nebo účtenky z obchodů.

Pokud soupis uděláte poctivě, budete sami překvapení, kolik z rozpočtu utrácíte za zbytečnosti. Snažte se jich zbavit. Drahá kabelová televize není nutná k přežití. Ani drahý mobilní paušál. To vše můžete dočasně omezit a přitom hodně ušetřit.

Udělejte si rezervu

Předvídejte nepředvídatelné. Je potřeba počítat s tím, že se něco stane. Pokazí se auto nebo vypoví službu lednice. Udělejte si pro tyto situace železnou rezervu. „Ideální je, aby byla v takové výši, aby z ní vaše rodina dokázala vyžít aspoň tři měsíce. Optimum pak je pět měsíců. Na tuto rezervu nikdy nesahejte. Ve chvíli, kdy z ní začnete vybírat na běžné, spotřební věci, většinou ji vyberete celou. Mějte ji připravenou pro situace, kdy někdo přijde o práci nebo se stane nehoda v domácnosti, třeba může přestat sloužit pračka nebo při hře skončí míč v okně,“ říká Michal Kozub.

V dnešní době není problém si vytvořit speciální spořicí účet k běžnému účtu, na který tyto peníze vložíte. Mějte je připravené po ruce, abyste je mohli kdykoli vybrat. Zároveň tyto peníze nikdy nepoužívejte pro platbu každodenních výdajů.

Zvyšte příjmy, třeba i jednorázově

Jsou chvíle, kdy už je na snižování výdajů z rodinného rozpočtu pozdě. V tu chvíli přichází otázka na příjmovou stranu. Jednou z cest je i prodej nepotřebného majetku. Zachovejte chladnou hlavu a přemýšlejte. Nejprve doma najděte věci, které máte víckrát. Máte dvě žehličky nebo rychlovarné konvice a nepoužíváte je? Prodejte jednu z nich. V Česku je hodně on-line bazarů, kam můžete nahrát fotky, přidat popisky a zboží vystavit k prodeji.

Projděte byt a podívejte se po věcech, které už roky nepoužíváte. Máte doma rotoped, který slouží jen jako věšák oblečení, nebo snowboardové prkno, na které jste se postavili jednou v životě? Zkuste je prodat. Podívejte se do svého šatníku a proberte kusy, které už nenosíte. V second handu vám za ně mohou nabídnout částku, která jednorázově vylepší váš rozpočet.