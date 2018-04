Jak zkrotit rodinné výdaje a ušetřit koruny i tisíce. Video napoví

Na šetření zpravidla myslíme až ve chvíli, kdy je to akutní a rodinný rozpočet nevychází. Pak je ale jen omezený prostor, jak ušetřit peníze a dostat se co nejrychleji z minusu. Relativně velká částka se přitom dá ušetřit na maličkostech. Když na to půjdete chytře, z uspořených korunových položek mohou postupně narůst slušné rezervy.