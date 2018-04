Banka, nebanka, lichvář. Skutečně znáte rozdíly? Video napoví

Pokud se neorientujete v záplavě desítek tisíc subjektů, které v Česku nabízejí půjčky, možná vám pomůže spot, který vznikl pod hlavičkou Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak se liší poskytovatelé půjček?

„Půjčka je dobrý sluha, ale zlý pán. A o tom, zda se naplní první, nebo druhá varianta, rozhoduje především poskytovatel půjčky. A o poskytovateli rozhodujete zase vždycky vy. Přemýšlejte proto, než si vyberete společnost, kde si půjčku vezmete,“ radí Michal Kozub, analytik společnosti Home Credit.

Nesázejte na první úvěrovou nabídku, ale snažte se získat alespoň dvě či nejlépe tři a dobře porovnávejte. Abyste zjistili, který úvěr je nejlevnější, vždy je třeba srovnávat nabídky se stejnou výší úvěru a se stejnou dobou splatnosti, například úvěrové nabídky na půjčku ve výši 10 tisíc korun se platností na 12 měsíců. RPSN (roční procentní sazba nákladů) vyjadřuje v procentech, kolik vás bude stát úvěr včetně všech poplatků. Chtějte také znát cenu úvěru, tedy částku, kolik korun musíte poskytovateli úvěru celkově vrátit.

1. Banky a značkové nebankovní společnosti

Banky nebo takzvané značkové nebankovní společnosti jsou zárukou toho, že si půjčujete bezpečně. A o to jde u půjček v první řadě. Bezpečí ale musí být oboustranné – vy musíte mít jistotu, že s vámi bude jednat věřitel fér, věřitel zase musí mít jistotu, že budete schopni řádně splácet. Proto banky a značkové nebanky zájemce o půjčku důkladně prověřují, mají detailní smlouvy, které si můžete v klidu prostudovat, a vždy s nimi můžete řešit nečekanou situaci. Jsou to prověřené instituce, které nic nezatajují. Mají všechny informace o ceně úvěru, sankčních podmínkách a půjčce na svých stránkách.

Značkové nebankovní společnosti jsou poskytovatelé úvěrů, kteří nemají formálně statut banky, ale jde o bezpečné věřitele. Nejsou pod dohledem České národní banky, ale České obchodní inspekce. Splňují řadu kritérií a podmínek, ve kterých jsou srovnatelné právě s bankami. Jde například o zodpovědnost při poskytování úvěrů. Tyto společnosti používají úvěrové registry pro vyhodnocení bonity klientů, mají k dispozici na svých webových stránkách kalkulačky úvěrů nebo také úvěrové smluvní podmínky.

2. Nebankovní společnosti

Společnosti, které nepatří mezi velké a prověřené hráče, nemusí být nutně špatné, při jejich výběru je ale třeba velmi pečlivě zvažovat. Vždy si zjistěte, kde firma sídlí a jak dlouho funguje na trhu. Ověřte, jestli je členem České leasingové a finanční asociace. Prohlédněte si její web a hledejte úvěrové podmínky. Vždy vyžadujte předsmluvní formulář. Předem se také zajímejte, jestli si smlouvu můžete půjčit před podpisem domů.

3. Lichváři neboli šedá zóna

Bezejmenné společnosti, o kterých jste nikdy neslyšeli, soukromé osoby a vůbec subjekty, které mnohdy nemají ani dohledatelné sídlo, natož přehledné webové stránky nebo jasně zveřejněné úvěrové podmínky – těm se vyhýbejte obloukem.

Jejich typickým znakem je, že vám přeochotně půjčí na cokoliv, okamžitě, bez dokladů, bez příjmu, bez pořádné smlouvy. Na první pohled to může vypadat lákavě, ale je to pouze cesta do pekel.

Zapište si do paměti:

Kdo vám půjčku nabízí jen tak, aniž by si vás prověřil, není partner, se kterým je bezpečné jednat. Nedopadá to dobře.