Máš majetek? Půjčíme ti. Video napoví, co si ohlídat

Pokud vám to není jasné, pomůže vám spot, který vznikl pod hlavičkou Fondu dalšího vzdělávání (FDV), příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zástava může být znak lichvářů

Rozhodně se nestane, že byste do seriózní instituce museli nosit třeba šicí stroj, velkou LCD televizi nebo tam odstavili třeba motorku. To je dnes běžné pouze v typických zastavárnách. Ale pozor. „Nabízet zástavou cennosti, jako například obrazy, je velmi rizikové. Samotné ocenění takového majetku je totiž komplikované,“ upozorňuje Michal Kozub ze společnosti Home Credit.

VIDEO: Máš majetek? Půjčíme ti! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zástava drobného majetku může být jedním ze znaků, jak vypadá neseriózní společnost. Pokud by její zaměstnanci chtěli jít k vám domů a sepsat majetek, který zastavíte, rozhodně se takové firmě vyhněte. Pravděpodobně jste se potkali s lichváři, kteří jen obhlížejí, jaký majetek vám budou chtít sebrat.

Zástavu vždy porovnejte s cenou úvěru

Velmi dobře promyslete, jaký majetek zastavujete. Než něco takového uděláte, dobře si zjistěte, jakou má cenu. Rozhodně nikdy nezastavujte věc, u které si její cenou jisti nejste. Pracovník zastavárny vám rozhodně bude tvrdit, že cena je výrazně nižší. Pokud dáte svůj majetek do zástavy, nebo do zastavárny, přemýšlejte, kolik celkem zaplatíte. A to i v případě, že majetek vykoupíte zpět. Možná existují levnější, neúčelové půjčky.

Větší majetek, například byty nebo domy, se dnes zastavují takzvanými americkými hypotékami. Tyto produkty jsou běžně v nabídkách bank. „Spotřebitel zastaví svůj dům či byt a banka v tu chvíli vyplatí úvěr,“ vysvětluje Michal Kozub. I tady platí, že je potřeba spočítat, kolik za takovou půjčku celkově zaplatíte a porovnat, jaká je cena nemovitosti a kolik je banka ochotná za ni vyplatit zpět. „Pokud to bude jen zlomek ceny, taková půjčka se rozhodně nevyplácí,“ upozorňuje Michal Kozub.

Zástava může být způsob, jak přijít o střechu nad hlavou

Nenechte se zlákat, že některé společnosti slibují půjčku se zástavou nemovitosti a bez dokládání příjmů nebo bez kontrol úvěrových registrů. Právě to je nejnebezpečnější kombinace, kdy zastavujete svou střechu nad hlavou, protože nikdo nezohledňuje, jestli budete schopní půjčku splatit. Tady hrozí největší riziko.

Dříve zástavu nemovitosti často zneužívali lichváři. Ti ji požadovali i při drobných půjčkách v řádu tisíce korun. Cíleně se snažili dostat dlužníka do problémů, aby se pak k nemovitosti mohli dostat. Dnes je to zakázané zákonem, protože poměr ceny zastaveného majetku a půjčky musí být v adekvátním poměru. Přesto není dobré zastavovat majetek ani na drobné půjčky. Zástava majetku je jednou z nejrychlejších cest, jak přijít o střechu nad hlavou.

Rada na závěr: Nikdy neručte svým domem nebo bytem za malé půjčky. Ve spárech lichvářů o něj rychle přijdete! Všechny zodpovědné společnosti dnes nabízejí úvěry bez zástavy, navíc neúčelové. To znamená, že nedokládáte, nač si půjčku berete.