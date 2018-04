VIDEO: Podívejte se, jak vypadají bankomaty pro nevidomé

Speciální bankomaty pro nevidomé má Česká spořitelna od roku 2005. ČSOB a Poštovní spořitelna je spustila letos v říjnu. Od běžných bankomatů se na první pohled nijak neliší.

"Bankomaty s modulem pro nevidomé fungují standardně jako ostatní, nejedná se tedy o žádné speciály. Využití nevidomými klienty činí cca 0,004 procent ze všech transakcí pomocí bankomatů," popisuje Klára Pačesová z tiskového oddělení České spořitelny.

Nevidomí se k bankomatu mohou připojit prostřednictvím obyčejných sluchátek. Pokud nevidomý u sebe sluchátka nemá, může si je u České spořitelny půjčit na pobočce. Poštovní spořitelna zatím předpokládá, že u sebe většina slabozrakých sluchátka má. "Do budoucna se pokusíme, aby pobočky byly vybaveny i sluchátky, které by si mohli lidé půjčit," sdělil iDNES.cz Martin Čížkovský, odpovědný za bankomaty ČSOB a Poštovní spořitelny.

Do sluchátek pak nevidomý dostává pokyny, co má dělat, ale jaké údaje právě zadal se mu z bezpečnostních důvodů do sluchátek nezopakuje. Potřebné informace pak dotyčný zadává funkčními nebo numerickými klávesami na klávesnici. Průběh jednotlivých kroků se také z bezpečnostních důvodů na monitoru bankomatu nezobrazuje.

bankomat umožňuje: - výběr hotovosti,

- dotaz na zůstatek,

- dobíjení mobilů pouze v případě funkční tiskárny bankomatu,

- změna PIN pouze pro klienty ČSOB a Poštovní spořitelny.

Někteří nevidomí se výběrů z bankomatu obávají

Při vývoji nových bankomatů pomáhala bankám Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). "Výhodou oproti běžnému výběru na pobočce je samostatnost. Nechceme být závislí víc, než je nutné," říká Josef Stiborský, prezident SONS. Někdo však má z takového výběru strach.

"Nerada vybírám v bankomatu, i když je pro nevidomé. Bojím se, že by za mnou mohl někdo stát, okoukat můj PIN nebo mi peníze sebrat. Raději si většinou zajdu na pobočku," svěřuje se slabozraká Klára z Brna. Taková rizika však podle Stiborského podstupují nevidomí každý den.