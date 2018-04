Vietnamci častěji čelí útokům lupičů

Týden poté, co tři lupiči přepadli v Chebu byt vietnamských obchodníků a jeden útočník při přestřelce zemřel, stali se o víkendu Vietnamci obětí dalšího ozbrojeného přepadení - tentokrát v Boru na Tachovsku. Dva muži ohrožovali pistolí půlroční dceru asijského obchodníka, do jehož bytu násilím vnikli a podnikatele zbili a spoutali. Aby zachránil dceři život, vydal jim cizinec osm tisíc marek. Celkem lupiči odnesli kořist za bezmála dvě stě tisíc korun. Fakt, že se vietnamští obchodníci často stávají terčem loupeží, není náhodný - při svém podnikání platí častěji než tuzemští podnikatelé v hotovosti. Pachatelé proto předpokládají, že u nich najdou velké částky peně z. Zatím poslední případ se odehrál v Boru na Tachovsku v neděli ve tři hodiny odpoledne. Lupiči zazvonili u dveří bytu v Borské ulici a počkali, až jim osmatřicetiletý Vietnamec otevře. "Poté násilím vnikli dovnitř. Cizince fyzicky napadli, kopali do něj a svázali ho lepící páskou," popsala útok policejní mluvčí Milada Suchá. Aby nemohl volat o pomoc, zalepili útočníci muži ústa. Pachatelé byt prohledali a odnesli různou elektroniku. "Jeden z nich namířil zbraň na šestiměsíční dceru přepadeného cizince a požadoval peníze. V obavě o život dítěte jim muž vydal osm tisíc marek," uvedl policista, který zná podrobnosti případu. Doplnil, že oloupený Vietnamec si byl téměř jist, že pistole v rukou pachatelů byla skutečná, nikoliv jen atrapa. Svázaného muže nechali útočníci v bytě, který před odchodem zamkli. Nešťastníkovi se po čase podařilo vyprostit a přivolat pomoc. "Při výslechu cizinec vypověděl, že jeden z pachatelů mluvil česky a druhý rusky nebo ukrajinsky," sdělil policista. Upozornil, že násilníci nebyli při útoku maskováni a kriminalisté mají jejich přibližný popis. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by dopadení lupičů bylo na dohled. Naopak, úspěšnější byli policisté při vyšetřování týden staré chebské loupeže. Při ní tři muži, dva Ukrajinci a jeden Kazachstánec, vtrhli do bytu Vietnamců a jeden z útočníků postřelil jednoho z obyvatel bytu do ramene. Vietnamec však střelbu opětoval a lupiče zastřelil. Zbylí dva sice utekli, ale kriminalisté je koncem týdne zatkli. "Soudce muže o víkendu poslal do vazby," řekl Václav Vrba z chebské policie. Přepadení vietnamských podnikatelů v západních Čechách přibývá. Před měsícem se například v Chebu stala v rozmezí tří dnů jedna Vietnamka terčem přepadení, při němž přišla o tři sta tisíc korun, a druhá dokonce obětí vraždy. V obou případech pachatelé u nikají.